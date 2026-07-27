¿Qué significa ‘Genevieve’? Nombre del monstruoso huracán en el Pacífico

El huracán ‘Genevieve’ alcanzó la categoría 5, su punto máximo. Aunque luego descendió a 4, sigue siendo un monstruoso fenómeno con una gran capacidad destructiva, razón por la que su nombre está en tendencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 27 de julio, el fenómeno modificó su intensidad, mostrando una ligera disminución en la velocidad de sus vientos máximos sostenidos.

El huracán se desplaza sobre aguas del Océano Pacífico y su movimiento se mantiene hacia el noroeste, siguiendo una ruta paralela a las costas del territorio nacional.

Pronósticos indican que el ojo del huracán no tocará tierra, pero su amplia circulación afectará severamente la zona de Baja California Sur.

¿Qué significa ‘Genevieve’, nombre del huracán en el Pacífico?

Genevieve, huracán en el Pacífico. Especial

"Genevieve" proviene del francés y deriva del antiguo nombre germánico Genovefa, cuyo significado más difundido es "ola blanca" o "bella".

La historia de Genevieve se remonta siglos atrás y está relacionado con Santa Genoveva, una figura venerada en Francia desde el siglo V y considerada la patrona de París.

Según la tradición cristiana, encabezó oraciones y procesiones que fortalecieron el ánimo de la población durante la amenaza de invasión de los hunos en el año 451.

Con el paso de los años, "Genevieve" se convirtió en un nombre asociado con la pureza, la gracia y la fortaleza espiritual, valores muy alejados de la imagen que suele provocar un huracán de categoría mayor.

La dualidad entre el significado del nombre y lo que representa el fenómeno hace que resulte especialmente llamativo.

¿Quién pone nombre a los huracanes?

Genevieve, huracán en el Pacífico. Especial

La Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, es quien se encarga de la denominación de estos fenómenos y lo hace bajo un procedimiento estricto.

La lista del Atlántico cuenta con una relación anual de 21 nombres masculinos y femeninos que van alternándose. Cada año la lista cambia, y cada 6 años se completa un ciclo. En la cuenca del Pacífico, el procedimiento es idéntico, aunque la lista cuenta con 24 nombres.

Cuando hay una nueva tormenta, las autoridades meteorológicas solo tienen que seguir el orden de la lista hasta completar de nuevo un ciclo.

La idea de nombrar a los huracanes se remonta al siglo XIX y principios del XX, cuando muchas tormentas tropicales que arrasaban las Antillas eran denominadas con el nombre del santo del día en el que tenían lugar.

Fue el meteorólogo australiano Clement Wragge fue el primero que utilizó un nombre propio para denominar este fenómeno metereológico a finales del siglo XIX. Al parecer, empezó denominándolos por orden alfabético, primero siguiendo el alfabeto griego y luego el romano. Luego optó por nombres mitológicos y de políticos que no le gustaban, y finalmente se decantó por nombres propios femeninos.

En tanto, en 1953 Estados Unidos empezó a denominar a los huracanes con nombres de mujer, una práctica que tuvo su fin en 1978, cuando se incorporaron nombres masculinos en las listas del Pacífico Norte oriental, En 1979, la Organización Metereológica Mundial y el Servicio Metereológico de Estados Unidos decidieron alternar nombres masculinos y femeninos, una práctica que todavía se sigue realizando.

¿Cuántos huracanes habrá en 2026?

Genevieve, huracán en el Pacífico. Especial

El SMN mantiene su pronóstico de entre 29 y 36 ciclones tropicales para 2026. De ellos, hasta 11 podrían convertirse en huracanes mayores, es decir, de categorías 3, 4 o 5.

Según la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) la temporada de ciclones inició en el Pacífico el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio. En ambos océanos concluirá el 30 de noviembre.

Para el océano Pacífico, el organismo estima la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales durante toda la temporada. De ese total, se prevén:

9 a 10 tormentas tropicales

5 y 6 huracanes de categorías 1 y 2

4 o 5 huracanes mayores, clasificados en las categorías 3, 4 o 5.

Hasta ahora, el Pacífico ya registró las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto y, actualmente Genevieve, que ya alcanzó su máximo.

Después seguirán los nombres:

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Los anteriores, conforme avancen los sistemas.