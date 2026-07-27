Diferencias entre Universal en Orlando y California: ¿Qué parque te conviene más?

Universal Orlando vs California: ¿Qué parque elegir para tus vacaciones? Si en tu viaje quieres vivir emociones fuertes y visitar un lugar icónico del entretenimiento, ¿en dónde conviene reservar?

Universal Studios Hollywood, ubicado en el condado de Los Ángeles, representa la cuna histórica del concepto. Nacido originalmente en 1915 como un estudio de cine operativo donde el público pagaba veinticinco centavos por ver rodajes en vivo, evolucionó hasta convertirse en un parque temático integrado en un estudio de cine en funcionamiento.

Por otro lado, Universal Orlando Resort, inaugurado en 1990 en la costa este de los Estados Unidos, fue concebido desde sus cimientos como un mega complejo de entretenimiento diseñado para competir con el imperio de Walt Disney World, abarcando múltiples parques temáticos, hoteles temáticos y una infraestructura de vacaciones de larga estancia.

Y aunque ambos complejos comparten el sello de la célebre franquicia del estudio cinematográfico, la realidad es que las experiencias que ofrecen son drásticamente distintas en escala, logística, ambiente y propuesta.

Diferencias entre Universal Orlando y California Universal Studios

Universal Orlando vs California: diferencias al momento de elegir

Costo del boleto

El costo por boleto en Universal Studios Hollywood comienza en los 109 dólares (1,900 pesos mexicanos), pero puede llegar hasta los 519 dólares (con experiencia VIP).

Por otro lado, Universal Orlando exige una inversión inicial mayor, pues depende de las atracciones y número de días que desees visitar; el precio comienza en 116 dólares (2,024 pesos) para solo un parque, hasta 500 dólares en un paquete con los 4 parques principales (Island of Adventures, Epic Universe, studios Florida y Volcano Bay).

También toma en cuenta la temporalidad, los días que planees dedicar a los parques y los tipos de paquetes que se ofrecen.

a los parques y los tipos de paquetes que se ofrecen.

Tamaño

En la costa oeste, Universal Studios Hollywood es un parque temático en el Valle de San Fernando. Está dividido en dos niveles principales conectados por un sistema de escaleras mecánicas gigantes conocido como el Starway: el Upper Lot (Nivel Superior) y el Lower Lot (Nivel Inferior).

La totalidad de sus atracciones, espectáculos y zonas gastronómicas se pueden recorrer cómodamente en una sola jornada.

Por el contrario, Universal Orlando Resort supera las 330 hectáreas de extensión y lo integran 5 zonas:

Universal Studios Florida: El parque original dedicado a la magia del cine y la televisión.

El parque original dedicado a la magia del cine y la televisión. Universal Islands of Adventure: El parque de la aventura, las mitologías y las montañas rusas de gran escala.

El parque de la aventura, las mitologías y las montañas rusas de gran escala. Universal Volcano Bay: Un parque acuático temático estructurado alrededor de un volcán artificial de más de 60 metros de altura.

Un parque acuático temático estructurado alrededor de un volcán artificial de más de 60 metros de altura. Universal Epic Universe : La adición de nueva generación que expande el resort con mundos inmersivos dedicados a franquicias como How to Train Your Dragon, Dark Universe y Harry Potter .

: La adición de nueva generación que expande el resort con mundos inmersivos dedicados a franquicias como y . Universal CityWalk Orlando: Un distrito comercial, gastronómico y de vida nocturna que conecta peatonalmente los parques principales.

Diferencias entre Universal Orlando y California Canva

Días de recorrido

Universal Studios en California puedes recorrerlo hasta en un día, si llegas desde temprano y te vas hasta el anochecer; mientras que el de Orlando, como mínimo, se necesitan de 3 a 4 días completos para recorrer la totalidad del complejo sin prisas.

Atracciones exclusivas por parque

Universal Studios Hollywood

Studio Tour: Sube a bordo de un tranvía y recorre durante 60 minutos los backlots reales de Universal Pictures, atravesando escenarios icónicos de la historia del cine como el set original de la película Tiburón , la plaza del reloj de Volver al Futuro o la escena del choque de avión de La Guerra de los mundos .

Sube a bordo de un tranvía y recorre durante 60 minutos los reales de Universal Pictures, atravesando escenarios icónicos de la historia del cine como el set original de la película , la plaza del reloj de o la escena del choque de avión de . Ambientación hecha en Hollywood: Estarás en el lugar exacto donde se han filmado miles de producciones de televisión y cine, lo que le otorga un aura cinematográfica imposible de duplicar.

Universal Studios Orlando

Jurassic World VelociCoaster: Ubicada en Islands of Adventure, esta montaña rusa es aclamada por expertos como una de las mejores del planeta, por su aceleración que alcanza los 112 km/h en 2.4 segundos.

Ubicada en Islands of Adventure, esta montaña rusa es aclamada por expertos como una de las mejores del planeta, por su aceleración que alcanza los 112 km/h en 2.4 segundos. Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure: Subido a la motocicleta voladora de Hagrid o en su sidecar, el usuario recorre un bosque real de más de 1,200 árboles habitado por criaturas animatrónicas de la saga de Harry Potter.

Subido a la motocicleta voladora de Hagrid o en su sidecar, el usuario recorre un bosque real de más de 1,200 árboles habitado por criaturas animatrónicas de la saga de Revenge of the Mummy (Versión Orlando): Aunque ambas sedes cuentan con esta montaña rusa basada en la franquicia de La Momia , la versión de Florida es considerablemente más larga, cuenta con una narrativa más compleja, efectos de fuego real más intensos y tramos de vía más empinados.

Aunque ambas sedes cuentan con esta montaña rusa basada en la franquicia de , la versión de Florida es considerablemente más larga, cuenta con una narrativa más compleja, efectos de fuego real más intensos y tramos de vía más empinados. Men in Black: Alien Attack : Los pasajeros compiten en vehículos giratorios para cazar extraterrestres en una recreación de las calles de Nueva York.

: Los pasajeros compiten en vehículos giratorios para cazar extraterrestres en una recreación de las calles de Nueva York. Epic Universe: Es el plato fuerte de atracciones en Orlando, con nuevos juegos de Mario Bros, Harry Potter y una estética futurista y mágica.

Diferencias entre Universal Orlando y California Universal Studios

¿En qué parque se vive mejor la zona de Harry Potter y Super Nintendo?

The Wizarding World of Harry Potter en California se limita al pueblo de Hogsmeade, ubicado a la sombra del Castillo de Hogwarts. Incluye las atracciones Harry Potter and the Forbidden Journey y la montaña rusa familiar Flight of the Hippogriff, además de tiendas icónicas como Honeydukes y la taberna Las Tres Escobas.

Mientras que en Orlando, está dividido en tres zonas: Islands of Adventure (donde se encuentra Hogsmeade y Hogwarts), Universal Studios Florida (con el callejón Diagon y la atracción de Gringotts), ambos unidos por el Expreso de Hogwarts. Y lo nuevo en Epic Universe, donde se puede visitar un juego basado en Animales Fantásticos.

En cuanto a Super Nintendo World, en Hollywood se ofrece una inmersión dentro del Reino Champiñón, con la atracción principal Mario Kart: Bowser's Challenge (que utiliza cascos de realidad aumentada), el restaurante Toadstool Cafe y múltiples minijuegos interactivos.

En Orlando, la franquicia de Nintendo fue reservada como la piedra angular del nuevo parque Universal Epic Universe. Esta versión no solo replica la tierra de Mario y Bowser, sino que expande el universo mediante la inclusión de Donkey Kong Country, incorporando la innovadora montaña rusa Mine-Cart Madness.

Hospedaje

Universal Orlando Resort: Tiene hoteles oficiales categorizados según el presupuesto (Value, Prime Value, Preferred y Premier). Hospedarse dentro del resort ofrece ventajas como acceso anticipado a los parques, transporte gratuito mediante autobuses o taxis, y el pase Universal Express Unlimited gratuito al hospedarse en sus hoteles de categoría Premier.

Tiene hoteles oficiales categorizados según el presupuesto (Value, Prime Value, Preferred y Premier). Hospedarse dentro del resort ofrece ventajas como acceso anticipado a los parques, transporte gratuito mediante autobuses o taxis, y el pase Universal Express Unlimited gratuito al hospedarse en sus hoteles de categoría Premier. Universal Studios Hollywood: No cuenta con un sistema de hoteles propios administrados por la marca, pero existen hoteles asociados al parque (como el Hilton Universal City o el Sheraton Universal).

Entonces, ¿qué parque elegir?

Si tu tiempo es limitado y con un itinerario no exclusivo al parque, elige Universal Studios Hollywood. Pero si buscas una inmersión total en el parque de atracciones, la opción más clara es Universal Orlando Resort.