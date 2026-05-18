Sheinbaum descarta asistir al inicio del Campeonato de Futbol; priorizará agenda diplomática

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no acudirá a la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol, en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio próximo, y que no acudirá a ninguno de los encuentros que se jueguen en territorio mexicano.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo adelantó que junto con la FIFA se plantea una reunión con los jefes de Estado que acudan a la inauguración del Mundial, la cual podría desarrollarse en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

“La FIFA tiene planteado un evento, nos pidieron rentado, porque se renta, el área de afuera del Castillo de Chapultepec. Me invitaron a asistir, no sé si vaya a asistir o no, la verdad.

Pero buscaremos, si vienen jefes de Estado que se sientan bien recibidos en México y que tengan todo el apoyo por parte del gobierno para que puedan asistir a los partidos, y también, si lo desean, y nosotros, poder aprovechar para poder hablar con muchos de ellos”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo puntualizó que la mañana del lunes le fue entregada la carta en la que Felipe VI, Rey de España, confirmó su asistencia al encuentro entre la selección de ese país y Uruguay, el 28 de junio en la ciudad de Guadalajara.

Recalcó que con España no se rompieron relaciones, sino que se tuvo un desencuentro, y ambos países han trabajado en la normalización de las relaciones diplomáticas.

Ahora el rey de España plantea venir a un partido en donde va a jugar la selección española, es un momento distinto. Tiene que seguir, porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México.

“Nunca se rompieron las relaciones. Nunca. Las relaciones diplomáticas. Las relaciones económicas, comerciales, siempre estuvieron. Lo que hubo fue un momento de visión distinta y nosotros reivindicamos nuestra visión. Y de parte de ellos hubo un acercamiento a reconocer lo que decíamos y de parte de nosotros un reconocimiento de que ellos están visualizando y hablando de manera distinta de lo que fue el periodo de la llamada conquista española”, comentó la presidenta.

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fdm