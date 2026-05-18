¿Recibirá al rey de España en su visita a México? Sheinbaum revisará protocolo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún no está decidido si recibirá al rey Felipe VI de España durante su visita a México con motivo del Mundial de 2026, luego de que este lunes fue notificada de la aceptación del monarca para acudir al partido de la selección española contra Uruguay en Guadalajara.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que primero deberá revisar el protocolo correspondiente para definir cómo se atendería una eventual visita oficial del jefe de Estado español.

"Hoy me entregaron la carta, apenas en la mañana, apenas en la mañana vi la carta. Yo no invité al rey de España a mi toma de posesión porque había un agravio a México un agravio que vino a una solicitud de perdón por los abusos de los españoles durante la conquista de México", comentó la mandataria sobre el contexto en el que se dará la visita del monarca.

Sheinbaum Pardo aclaró que ella no asistirá al encuentro entre España y Uruguay que se disputará el 26 de junio en el Estadio Akron, en Guadalajara, y reiteró que no tiene previsto acudir a ningún partido durante el torneo.

La presidenta también señaló que ya informó al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que no estará presente en la inauguración del Mundial, en la que participarán las selecciones de México y Sudáfrica.

La eventual visita del rey Felipe VI ocurre en un contexto de atención diplomática entre México y España, luego de que el monarca comunicó su intención de acompañar a la selección española en territorio mexicano durante la justa mundialista.

Sheinbaum busca reunirse con jefes de Estado

La presidenta adelantó que buscará reunirse con jefes de Estado que lleguen a México con motivo del Mundial de futbol. Sheinbaum Pardo dijo que los citará en Palacio Nacional y reveló que se planea un encuentro con los que acudan a la inauguración en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

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