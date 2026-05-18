Aprender a realizar una limpieza profunda de la nariz de forma correcta es el pilar fundamental para remover el exceso de moco, eliminar alérgenos ambientales y restaurar el flujo óptimo de oxígeno en tu cuerpo de manera inmediata.

Aparatos de salud global como la Cleveland Clinic respaldan el lavado nasal salino como un procedimiento seguro y científicamente eficaz para descongestionar las cavidades paranasales sin recurrir a fármacos.

¿Cómo hacer una limpieza profunda de la nariz? Canva

Qué es un lavado nasal y por qué necesitas esta higiene profunda

La limpieza profunda de la nariz a través de un lavado nasal es un procedimiento que irriga agua salina por las fosas nasales para arrastrar costras, moco espeso, bacterias y partículas contaminantes acumuladas en los cilios.

Los cilios (estructuras microscópicas en forma de vello que filtran el aire) se paralizan cuando hay resequedad o congestión severa. La solución salina humecta el tejido mucoso y devuelve el movimiento natural a estos filtros biológicos esenciales.

Llevar a cabo esta práctica disminuye la inflamación de los tejidos internos, lo que previene de forma directa el desarrollo de complicaciones respiratorias comunes como la sinusitis o las crisis agudas de rinitis alérgica.

¿Cómo hacer una limpieza profunda de la nariz? Canva

Cómo hacer una limpieza profunda de la nariz paso a paso y sin riesgos

Para ejecutar una limpieza profunda de la nariz, debes inclinar la cabeza hacia adelante sobre un lavabo, ladearla ligeramente e introducir la solución salina en la fosa superior, dejando que el líquido fluya y salga por el lado contrario.

Es indispensable respirar exclusivamente por la boca abierta durante todo el proceso para evitar que el agua se desvíe hacia los oídos o la garganta. Al terminar, debes sonarte con suavidad ambos lados de forma simultánea.

Jamás debes forzar la expulsión del aire al sonarte. Bloquear una fosa nasal con fuerza excesiva genera una presión retrógrada peligrosa que puede empujar los fluidos con bacterias directamente hacia tus canales auditivos.

¿Cómo hacer una limpieza profunda de la nariz? Canva

Cuál es el tipo de agua correcto para evitar infecciones graves

El mayor riesgo al realizar una higiene nasal en el hogar radica en el tipo de líquido empleado; bajo ninguna circunstancia se debe utilizar agua corriente de la llave sin hervir ni esterilizar de forma previa.

El agua del grifo sin tratamiento contiene amebas y microorganismos que, aunque son inofensivos para el estómago, resultan mortales si entran en contacto directo con la sensible mucosa nasal y el sistema nervioso central.

Debes utilizar agua destilada, estéril o previamente hervida durante cinco minutos. Las soluciones comerciales empaquetadas en aerosol presurizado son la alternativa más segura y práctica al venir listas y dosificadas de fábrica.

Respecto a la relevancia diaria de este hábito, las expertas de la industria comparten una visión fundamental sobre el cuidado personal:

Hoy en día, limpiar la nariz es tan importante como usar el bloqueador solar; un hábito diario innegociable para proteger tu cuerpo del entorno. Al incorporar los beneficios del agua de mar 100% natural, no solo despejas tus vías respiratorias, sino que recuperas el placer de percibir mejor los aromas que te rodean. Y tú, ¿cada cuándo te limpias la nariz?", comentan Mariana Macías, Group Brand Manager de Church & Dwight, y Mariana Ramírez, Brand Manager de Stérimar.

¿Cómo hacer una limpieza profunda de la nariz? Canva

Cada cuánto tiempo es recomendable higienizar las fosas nasales

Una limpieza nasal de mantenimiento puede realizarse una o dos veces al día de forma preventiva, especialmente al regresar a casa tras haber estado expuesto a entornos con alta contaminación o polvo.

En casos de congestión activa por resfriado o alergias estacionales, el lavado puede incrementarse hasta cuatro veces diarias para mantener las vías aéreas despejadas y facilitar el descanso nocturno reparador.

No existe riesgo de adicción ni efectos secundarios por rebote con el agua de mar natural purificada, a diferencia de los descongestionantes farmacéuticos tópicos, los cuales no deben utilizarse por más de tres días seguidos.

Al limpiar tus filtros biológicos con la misma disciplina con la que cuidas tu piel, le devuelves a tu cuerpo la capacidad de oxigenarse al máximo y disfrutar plenamente cada día.