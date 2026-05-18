¿Talones agrietados? Los hábitos que ayudan a tener pies suaves y saludables

Los pies soportan el peso del cuerpo todos los días y pasan varias horas dentro del calzado. A pesar de su importancia para la movilidad y el equilibrio, muchas personas suelen dejarlos fuera de sus rutinas de cuidado personal hasta que aparece alguna molestia.

La resequedad, los talones agrietados, los callos y la sensación de cansancio son problemas frecuentes que pueden afectar tanto la apariencia como la salud. Especialistas señalan que pequeños hábitos diarios ayudan a mantener la piel hidratada y prevenir molestias relacionadas con la fricción, la humedad o la falta de cuidados.

Además de tener una función estética, el cuidado de la piel de los pies resulta importante para evitar infecciones y lesiones que, en algunos casos, pueden complicarse con el tiempo.

Consejos para tener pies suaves y saludables: hábitos para evitar resequedad y talones agrietados Canva

¿Por qué se resecan los pies?

La piel de los pies suele ser más gruesa que la de otras partes del cuerpo, sobre todo en los talones. Sin embargo, también pierde humedad con facilidad debido a la presión constante, el calor y el uso continuo de zapatos cerrados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), existen varios factores que favorecen la resequedad y el deterioro de la piel en esta zona del cuerpo. Entre los más comunes se encuentran:

Caminar descalzo con frecuencia

Usar zapatos demasiado ajustados

No hidratar la piel

Permanecer muchas horas de pie

Exponerse a superficies calientes

Padecer diabetes o problemas de circulación

Cuando la piel pierde elasticidad comienzan a aparecer durezas y grietas en los talones. En algunos casos, estas lesiones generan dolor al caminar o facilitan la entrada de bacterias y hongos.

La Federación Mexicana de Diabetes también advierte que las personas con niveles elevados de glucosa pueden desarrollar daño nervioso y pérdida de sensibilidad en los pies. Esto dificulta detectar pequeñas heridas o rozaduras antes de que se conviertan en un problema mayor.

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¿Cómo tener pies suaves y saludables con una rutina sencilla en casa?

Mantener los pies en buen estado no requiere tratamientos costosos. Los especialistas recomiendan establecer una rutina básica de cuidado diario que ayude a conservar la piel hidratada y libre de molestias.

Uno de los pasos más importantes consiste en lavar los pies todos los días con agua tibia y jabón suave. Después del baño, es indispensable secarlos correctamente, especialmente entre los dedos, ya que la humedad excesiva favorece la aparición de hongos.

La hidratación también juega un papel fundamental. Expertos sugieren aplicar crema humectante en talones y plantas antes de dormir. Los productos con urea, glicerina o vaselina ayudan a conservar la humedad y mejorar la textura de la piel.

Otros hábitos que ayudan a mantener pies saludables son:

Cambiar calcetines todos los días

Usar zapatos cómodos y ventilados

Cortar las uñas rectas

Evitar compartir herramientas de pedicure

Revisar los pies con frecuencia para detectar grietas o ampollas

MedlinePlus recomienda observar los pies diariamente, sobre todo en personas con diabetes, ya que detectar inflamación, cambios de color o heridas pequeñas puede prevenir complicaciones.

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Remedios caseros para eliminar talones agrietados y callos

Cuando los talones comienzan a endurecerse, algunos remedios caseros pueden complementar el cuidado diario y ayudar a suavizar la piel.

Uno de los métodos más recomendados por especialistas consiste en remojar los pies en agua tibia durante 10 o 15 minutos. Este hábito ayuda a suavizar la piel endurecida y facilita la eliminación de células muertas.

Después del remojo, puede utilizarse una piedra pómez con movimientos suaves para retirar la piel seca sin provocar lesiones. Posteriormente, se aconseja aplicar una crema humectante espesa o vaselina y cubrir los pies con calcetines de algodón para conservar la hidratación durante la noche.

Sin embargo, expertos advierten que no deben utilizarse objetos filosos para retirar callos o piel endurecida, especialmente en personas con diabetes, debido al riesgo de heridas e infecciones.

También recomiendan evitar remedios irritantes como limón, alcohol o bicarbonato en exceso, ya que pueden alterar la barrera natural de la piel y aumentar la resequedad.

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Errores que provocan pies ásperos y maltratados sin que lo notes

Algunos hábitos cotidianos dañan la salud de los pies sin que muchas personas lo noten.

Uno de los errores más frecuentes es usar zapatos demasiado estrechos o con poca ventilación. La fricción constante favorece la aparición de ampollas, callos y zonas endurecidas.

Otros factores que afectan la salud de los pies incluyen:

No secarlos correctamente después del baño

Caminar descalzo sobre superficies calientes

Usar el mismo calzado todos los días

Ignorar pequeñas heridas

Mantener calcetines húmedos durante muchas horas

Especialistas también aconsejan no permanecer demasiado tiempo con zapatos mojados, ya que la humedad favorece la proliferación de bacterias y hongos.

Además, la falta de hidratación diaria acelera la aparición de grietas en los talones, sobre todo durante temporadas de calor o frío extremo.

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¿Qué productos y hábitos recomiendan expertos para cuidar la salud de los pies?

La prevención es una de las mejores estrategias para conservar unos pies suaves y saludables. Por ello, organizaciones de salud recomiendan invertir en calzado adecuado y mantener hábitos de higiene constantes.

Los especialistas aconsejan elegir zapatos con espacio suficiente para mover los dedos y evitar modelos que generen presión excesiva.

Además, destacan la importancia de:

Mantener una buena hidratación

Controlar los niveles de glucosa

Realizar actividad física

Acudir al podólogo en caso de dolor persistente

Evitar fumar para favorecer la circulación

Expertos señalan que una circulación sanguínea adecuada ayuda a mantener la piel sana y mejora la capacidad de cicatrización.

El cuidado de los pies forma parte de los hábitos básicos de salud y bienestar. Mantener la piel hidratada, utilizar calzado cómodo y revisar constantemente cualquier cambio ayuda a prevenir molestias y complicaciones relacionadas con la resequedad o las lesiones.

Incorporar pequeñas acciones diarias puede mejorar la apariencia de los pies y contribuir a una mejor movilidad y comodidad en las actividades cotidianas.