Confirman viaje del rey Felipe VI a México para asistir al juego España-Uruguay

El rey Felipe VI viajará a México el próximo 26 de junio para asistir al partido del Mundial de futbol entre la selección española y Uruguay en Guadalajara, en una visita que trasciende lo deportivo y simboliza el acercamiento político entre Madrid y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La confirmación fue realizada por la Casa Real Española, que informó que el monarca ya comunicó oficialmente su asistencia tanto a Sheinbaum como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La presencia del rey español en territorio mexicano representa uno de los gestos políticos más relevantes entre ambos países desde el deterioro de las relaciones bilaterales provocado por la petición de disculpas de México por los abusos cometidos durante la conquista española.

El conflicto diplomático comenzó en 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente a la Corona española reconocer los agravios históricos cometidos contra los pueblos originarios.

La postura fue retomada posteriormente por Claudia Sheinbaum, quien en 2024 decidió no invitar a Felipe VI a su ceremonia de investidura presidencial. Como respuesta, el gobierno español optó por no enviar representación oficial al acto.

Desde entonces, la relación entre Madrid y Ciudad de México atravesó uno de sus momentos más delicados en décadas.

Sheinbaum invitó personalmente al rey

El acercamiento comenzó a consolidarse en marzo pasado, cuando Sheinbaum extendió una invitación formal al monarca español para acudir a alguno de los partidos del Mundial que se celebrarán en México.

De acuerdo con la Casa Real, Felipe VI aceptó acompañar a la selección española en el encuentro frente a Uruguay que se disputará en Guadalajara el 26 de junio.

La decisión también fue comunicada a Gianni Infantino, quien había enviado otra carta oficial invitando al rey a participar en actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

La visita tendrá un fuerte componente simbólico debido a que se produce tras varios meses de señales de reconciliación diplomática entre ambos gobiernos.

La confirmación sobre la asistencia del rey Felipe VI fue realizada por la Casa Real Española. AFP

España reconoce el “dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios

Uno de los momentos clave en el deshielo bilateral ocurrió en octubre de 2025, cuando el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció públicamente el “dolor e injusticia” causados a los pueblos originarios de América durante la colonización.

Posteriormente, Felipe VI realizó declaraciones inéditas sobre la conquista española.

“Hubo muchos abusos”, admitió el monarca, aunque también defendió el “afán de protección” que, según señaló, mantuvieron los Reyes Católicos hacia las comunidades indígenas.

Las palabras fueron interpretadas en México como una señal política de acercamiento.

Sheinbaum: “no hay crisis diplomática” con España

Durante una visita a Barcelona en abril para participar en una cumbre de líderes progresistas, Claudia Sheinbaum aseguró que el conflicto diplomático con España estaba prácticamente superado.

“No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, afirmó la mandataria mexicana.

Sheinbaum calificó además las declaraciones del rey como un “gesto de acercamiento”, lo que abrió la puerta a una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

La asistencia de Felipe VI al encuentro entre España y Uruguay en Guadalajara confirma cómo el Mundial de futbol se ha convertido también en un espacio de diplomacia internacional.

México será una de las principales sedes de la Copa del Mundo y recibirá a líderes políticos, representantes institucionales y figuras internacionales durante el torneo.

En este contexto, la visita del monarca español adquiere relevancia no solo deportiva, sino también geopolítica, al representar un intento de reconstrucción del diálogo entre dos países históricamente vinculados por la lengua, la cultura y una compleja memoria histórica.

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