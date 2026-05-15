Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y dónde está la experiencia inmersiva 2026 de Panini? 

Crece el furor del objeto de colección más popular entre los aficionados del futbol: el álbum Panini del Mundial 2026. Y para llevar a otro nivel esta pasión, la editorial abrió oficialmente su experiencia inmersiva, en la Ciudad de México.

Panini La Experiencia 2026 cue nta con la tradicional tienda, para adquirir productos y con ello el acceso a la atracción. El montaje, con una extraordinaria decoración, cuenta con diversas atracciones en las que los usuarios pueden ganar premios.

Primero, los aficionados podrán ingresar al Museo de Panini, con algunas piezas físicas, memorabilia que de inmediato representa un viaje en el tiempo. De manera virtual se proyectan otras colecciones y momentos sublimes de las Copas del Mundo de la FIFA.

Las actividades son familiares: Realidad virtual, retos de destreza, test de personalidad que te indican a qué jugador es más parecido el aficionado, además de una zona gamer con un futbolito poco convencional.

Otro de los atractivos de Panini La Experiencia 2026 es su zona exclusiva de intercambio de estampas.

El espacio también cuenta con áreas de descanso y locales de alimentos y bebidas.

El Museo Panini es un viaje en el tiempo; en exhibición también piezas físicas. Christian Mendoza/Excélsior

El acceso a Panini La Experiencia 2026

Marina Benavides, Directora General de Panini México, en entrevista con Excélsior, compartió detalles para la visita de los fanáticos del futbol y del coleccionismo.

"La experiencia Panini 2026 la estaremos abriendo de lunes a domingo, de 11:00 horas a 19:00 horas, la sugerencia es que entren a Panini Fan Zone 2026, en el link se pueden inscribir todas las personas que hayan adquirido nuestros productos como una caja de sobres (costo de 2mil 500 pesos), esto da acceso a dos personas", explicó.

Para quienes ya cuenten con su álbum completo, las puertas de La Experiencia 2026 de Panini se abren en automático.

"Si llegan con el álbum lleno, pueden entrar. Lo recomendable es que hagan su registro para que disfruten de estas actividades", reiteró Marina Benavides.

¿Qué fechas y dónde?

Panini La Experiencia abrió desde este viernes 15 de mayo. Su último día se anunció para el 14 de junio 2026. La dirección de la experiencia inmersiva es: Av. Insurgentes Sur 1731, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, como referencia se encuentra la estación del metrobús José María Velasco.

Panini La Experiencia 2026 fue inaugurado en la CDMX. Christian Mendoza/Excélsior

La experiencia cuenta con una zona exclusiva para intercambio de estampas. Christian Mendoza/Excélsior