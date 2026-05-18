¡Sí, acepto! Los museos más espectaculares de la CDMX para casarte

Casarse en un museo ya no es solo un sueño digno de película. En la Ciudad de México, algunos de los recintos culturales e históricos más impresionantes han abierto sus puertas para celebrar bodas inolvidables.

Eso sí, no todos los museos permiten celebraciones debido a la conservación del patrimonio, pero existen recintos autorizados. Si quieres que tu historia de amor quede marcada entre muros centenarios, estas son algunas de las mejores opciones para dar el “sí, acepto”.

Museo Franz Mayer

Frente a la Alameda Central se encuentra el Museo Franz Mayer, un edificio del siglo XVI que originalmente funcionó como hospital colonial. Hoy es uno de los recintos culturales más sofisticados para celebrar bodas.

El Museo Franz Mayer combina historia virreinal y jardines espectaculares. IG

De noche, sus jardines, fuentes y arcos adquieren un aire todavía más espectacular. El museo puede albergar bodas de hasta 350 personas o elegantes cócteles para cientos de invitados en un entorno lleno de historia y arte.

Museo Soumaya

Si lo tuyo es una boda moderna y vanguardista, el Museo Soumaya es la opción ideal. Diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero, este icónico edificio de formas futuristas y fachada metálica se ha convertido en uno de los símbolos contemporáneos de la ciudad.

El Museo Soumaya ofrece una experiencia futurista rodeada de arte. Canva

Celebrar aquí significa rodearte de obras de arte de talla internacional y de una atmósfera completamente sofisticada. Sus espacios pueden adaptarse a eventos íntimos o recepciones de gran escala.

Palacio Metropolitano

En pleno Centro Histórico, el Palacio Metropolitano parece salido de un cuento de hadas. Este edificio neoclásico del siglo XIX fue escenario de elegantes bailes durante el Porfiriato y hoy conserva ese aire aristocrático que enamora a las parejas.

El Palacio Metropolitano destaca por su lujo neoclásico del siglo XIX. IG

Sus escalinatas de mármol, techos decorados y salones llenos de detalles convierten cada boda en un evento de lujo absoluto. Además, ofrece varios espacios para elegir, cuarto para la novia, capacidad para aproximadamente 400 invitados y la posibilidad de personalizar el menú.

Claustro de Sor Juana

El Claustro de Sor Juana es uno de los lugares más mágicos para casarse en la capital. Sus patios, corredores y rincones históricos crean una atmósfera romántica perfecta para quienes buscan una boda elegante con esencia colonial.

El recinto destaca por sus impresionantes espacios para fotografías y por su ambiente íntimo, ideal tanto para ceremonias como para grandes recepciones. También cuenta con asesoría especializada para coordinar cada detalle del evento.

MIDE, Museo Interactivo de Economía

El antiguo Convento y Hospital de los Betlemitas alberga actualmente al MIDE, uno de los espacios más exclusivos del Centro Histórico para celebrar eventos.

El MIDE es ideal para bodas modernas en un entorno histórico restaurado. IG

Su impresionante patio principal, rodeado de arquitectura virreinal, es uno de los favoritos para bodas sofisticadas. Además de sus elegantes instalaciones, el recinto ofrece tecnología, iluminación, sonido y capacidad para grandes celebraciones de hasta 800 personas en formato cóctel.

Museo Casa de la Bola

Con jardines espectaculares y arquitectura colonial del siglo XVIII, el Museo Casa de la Bola es perfecto para quienes buscan una boda clásica y romántica.

La Casa de la Bola destaca por sus jardines y arquitectura colonial. Cortesía

Sus terrazas, patios y áreas verdes parecen diseñadas para una celebración elegante al aire libre. Además, cuenta con opciones de banquetes gourmet y espacios capaces de recibir hasta 400 invitados.

Ex Convento de Regina

El Ex Convento de Regina es una joya colonial ubicada en el corazón del Centro Histórico. Sus muros antiguos, patios y detalles arquitectónicos crean un escenario lleno de misterio y sofisticación.

El Ex Convento de Regina brinda un ambiente íntimo y lleno de historia. IG

El recinto ofrece un ambiente histórico único para parejas que quieren una boda elegante, íntima y completamente diferente.

Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas

Con más de 12 patios y salones, el Colegio de las Vizcaínas es uno de los recintos coloniales más impresionantes de la capital.

El Colegio Vizcaínas es perfecto para bodas de gran formato. IG

Su mezcla de historia, arte y arquitectura virreinal crea una atmósfera elegante y sofisticada para bodas de gran tamaño. El recinto incluso cuenta con capilla y espacios para celebraciones de hasta 1,200 invitados.

Ex Convento de San Hipólito

El Ex Convento de San Hipólito es considerado uno de los monumentos coloniales más importantes de México. Construido en el siglo XVI, hoy es uno de los espacios favoritos para bodas monumentales.

El Ex Convento de San Hipólito es uno de los recintos más imponentes. IG

Sus patios, arcos y salones históricos crean una atmósfera espectacular para recepciones llenas de glamour. Además, ofrece servicios integrales de iluminación, música y decoración.

Museo José Luis Cuevas

Ubicado en el antiguo Convento de Santa Inés, el Museo José Luis Cuevas mezcla arte contemporáneo con arquitectura histórica.

La famosa escultura “La Giganta”, ubicada en el patio central, aporta un toque artístico impresionante para cualquier celebración. Por la noche, la iluminación transforma el recinto en un lugar verdaderamente mágico.

La Casa del Corregidor

Catalogada como monumento histórico por el INAH, La Casa del Corregidor es ideal para quienes desean una boda elegante con esencia virreinal.

La Casa del Corregidor es ideal para bodas elegantes y personalizadas. IG

El recinto destaca por sus exclusivos banquetes y por el acompañamiento personalizado para diseñar eventos completamente a medida.

Ex Hacienda de Santa Mónica

Historia, jardines y arquitectura espectacular se combinan en la Ex Hacienda de Santa Mónica, uno de los lugares favoritos para bodas románticas cerca de la CDMX.

La Ex Hacienda de Santa Mónica combina naturaleza y estilo histórico. Cortesía

Sus amplios espacios permiten realizar desde ceremonias íntimas hasta recepciones masivas rodeadas de naturaleza y detalles coloniales.

Palacio de Minería

El Palacio de Minería es una de las obras maestras del neoclasicismo mexicano. Diseñado por Manuel Tolsá, este recinto deslumbra con su imponente fachada y sus elegantes salones.

El Palacio de Minería destaca por su arquitectura neoclásica. IG

El Salón de Actos, con columnas jónicas y detalles ornamentales, es ideal para bodas sofisticadas y recepciones íntimas llenas de glamour.

Casa Lamm

En la colonia Roma, Casa Lamm se ha convertido en uno de los espacios culturales más encantadores para bodas pequeñas y elegantes.

Sus jardines y salones históricos ofrecen un ambiente íntimo y artístico perfecto para parejas que buscan una celebración chic y personalizada.

Polyforum Siqueiros

El Polyforum Siqueiros es probablemente uno de los lugares más impactantes para casarse en la ciudad. Sus murales monumentales de David Alfaro Siqueiros convierten cualquier evento en una experiencia visual impresionante.

El Polyforum Siqueiros es un escenario artístico monumental. Cortesía

El Foro Universal puede albergar grandes recepciones rodeadas de arte mexicano y arquitectura icónica.

Casino Español de México

Con una fachada digna de un palacio europeo, el Casino Español de México es uno de los lugares más elegantes para celebrar bodas clásicas.

El Casino Español de México ofrece bodas con estilo europeo clásico. IG

Además de su impresionante arquitectura, el recinto es famoso por sus menús gourmet inspirados en la cocina española y por sus salones sofisticados.

La Casa del Artista

Diseñada por Abraham Zabludovsky, La Casa del Artista es una exclusiva galería de arte ubicada en Lomas de Chapultepec.

El recinto ofrece bodas completamente personalizadas en un entorno lleno de cultura, diseño y sofisticación.

Jardín Etnobotánico del Museo Dolores Olmedo

Para quienes sueñan con una boda rodeada de naturaleza, el Jardín Etnobotánico del Museo Dolores Olmedo es simplemente perfecto.

El Jardín Dolores Olmedo ofrece una boda rodeada de naturaleza y arte. Cortesía

Entre pavos reales, xoloitzcuintles y exuberante vegetación, este espacio mezcla arte, historia y romanticismo en una atmósfera única en Xochimilco.

Colegio de San Ildefonso

Fundado por los jesuitas en el siglo XVI, el Colegio de San Ildefonso es uno de los recintos históricos más impresionantes de la ciudad.

El Colegio de San Ildefonso es un recinto cultural de gran prestigio. Cortesía

Sus patios barrocos y murales de artistas como José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros convierten cualquier boda en un evento cultural y elegante. Además, parte de los ingresos ayudan a conservar este emblemático espacio histórico.

Porque sí, los salones tradicionales pueden ser hermosos, pero celebrar una boda en un museo convierte ese día en una auténtica obra de arte. Estos recintos de la Ciudad de México demuestran que el amor también puede vivirse entre galerías, jardines históricos y edificios que parecen detenidos en el tiempo.