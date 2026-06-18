Las indirectas, los comentarios con doble intención o las actitudes aparentemente amables que esconden molestia son más comunes en la oficina de lo que muchas personas creen.

Aunque este tipo de comportamiento puede parecer inofensivo, a largo plazo afecta la comunicación, genera estrés y deteriora el ambiente laboral.

Cuando alguien adopta una actitud pasivo-agresiva en el trabajo, la tentación suele ser responder de la misma manera o entrar en una discusión. Sin embargo, especialistas en salud emocional y comunicación coinciden en que mantener la calma y utilizar respuestas asertivas es la estrategia más efectiva para evitar conflictos mayores.

¿Qué decir cuando alguien es pasivo-agresivo en el trabajo? Canva.

¿Cómo identificar a una persona pasivo-agresiva en el trabajo?

La conducta pasivo-agresiva se caracteriza por expresar sentimientos negativos de forma indirecta. Según Mayo Clinic, una persona puede mostrar enojo, frustración o desacuerdo sin comunicarlo abiertamente, lo que genera mensajes contradictorios entre lo que dice y lo que hace.

En el entorno laboral, este comportamiento puede manifestarse a través de sarcasmos, retrasos intencionales, resistencia a colaborar, críticas disfrazadas de bromas o actitudes de victimización constante.

Especialistas de Cleveland Clinic señalan que también son frecuentes acciones como ignorar mensajes, evitar conversaciones importantes o utilizar el silencio como una forma de expresar descontento.

Estas conductas pueden dificultar el trabajo en equipo porque generan confusión y alimentan tensiones que rara vez se abordan de manera directa.

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¿Qué decir cuando un compañero hace comentarios pasivo-agresivos?

La clave no está en confrontar con agresividad, sino en promover una comunicación clara.

Si un compañero realiza un comentario ambiguo o una indirecta, los expertos recomiendan responder con preguntas que favorezcan la claridad. Algunas opciones son:

"¿Podrías explicarme un poco más lo que quieres decir?"

"Quiero asegurarme de haber entendido correctamente tu comentario".

"Si hay alguna preocupación, podemos hablarla directamente".

"¿Hay algo específico que te gustaría discutir?"

Este tipo de respuestas ayuda a que la conversación abandone las insinuaciones y se centre en hechos concretos.

Además, permiten mantener una postura profesional sin caer en provocaciones ni alimentar el conflicto.

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Frases inteligentes para responder sin perder la calma

La comunicación asertiva ayuda a expresar desacuerdos de manera respetuosa. De acuerdo con Mayo Clinic, este estilo de comunicación reduce el estrés y mejora las relaciones interpersonales porque permite defender las propias ideas sin vulnerar las de los demás.

Si enfrentas una situación incómoda en la oficina, estas frases pueden ayudarte:

"Prefiero que hablemos del tema de forma directa"

"Entiendo tu punto de vista, pero me gustaría aclarar algunos aspectos"

"¿Qué solución propones para esta situación?"

"Agradezco tu opinión; revisemos juntos cómo resolver este asunto"

"Creo que una comunicación clara puede ayudarnos a trabajar mejor"

Responder con serenidad no significa aceptar comportamientos inapropiados. Significa tomar el control de la conversación y evitar que las emociones dicten la respuesta.

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Los errores que debes evitar frente a una actitud pasivo-agresiva

Cuando alguien actúa de manera pasivo-agresiva, es fácil caer en reacciones impulsivas que empeoran la situación.

Entre los errores más comunes destacan:

Responder con sarcasmo

Hacer comentarios ofensivos

Exponer públicamente a la persona

Acumular resentimiento sin abordar el problema

Asumir intenciones sin confirmar los hechos

Los especialistas advierten que responder con la misma actitud suele intensificar el conflicto y dificulta encontrar una solución.

Por ello, resulta más útil centrarse en comportamientos específicos y evitar ataques personales que desvíen la conversación del problema real.

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¿Cómo usar la comunicación asertiva para poner límites en la oficina?

La asertividad es considerada una de las herramientas más efectivas para manejar conflictos laborales.

Según Mayo Clinic, este tipo de comunicación consiste en expresar necesidades, opiniones y límites de manera firme, honesta y respetuosa.

Para establecer límites saludables en el trabajo, puedes seguir estas recomendaciones:

Habla desde tu experiencia con frases en primera persona

Describe hechos concretos en lugar de emitir juicios

Mantén un tono calmado

Expón claramente lo que necesitas

Propón soluciones cuando sea posible

Por ejemplo, en lugar de decir: "Siempre haces comentarios desagradables", una alternativa más efectiva sería: "Cuando escucho ese tipo de comentarios, me resulta más difícil colaborar. Prefiero que conversemos directamente sobre cualquier inquietud".

Establecer límites no solo protege el bienestar emocional, también contribuye a crear entornos laborales más respetuosos y productivos.

Las actitudes pasivo-agresivas pueden generar desgaste emocional y afectar la convivencia en el trabajo, pero responder impulsivamente rara vez ofrece buenos resultados.

Apostar por la comunicación asertiva, expresar los límites con respeto y enfocarse en soluciones concretas permite enfrentar estos comportamientos de manera más efectiva.

En un entorno profesional, la claridad y el respeto suelen ser las mejores herramientas para prevenir que los conflictos crezcan y afecten el desempeño de todo el equipo.