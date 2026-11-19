Hay una fantasía invernal que habita en el imaginario colectivo de casi cualquier viajero latinoamericano: despertar rodeado de montañas cubiertas por una capa espesa de nieve blanca. Si quieres visitar pueblitos nevados con encanto francés, puedes disfrutar en familia estos lugares en Canadá.

A apenas unas horas de vuelo hacia el norte del continente americano, Canadá resguarda una serie de villas alpinas y comunidades históricas donde la arquitectura de inspiración europea y la gastronomía de montaña se funden con la naturaleza salvaje de Norteamérica.

Visitar estas ciudades es sumergirse en una atmósfera cinematográfica donde cada calle, cada farola encendida al caer la tarde y cada terraza invitan a bajar el ritmo.

Ya sea porque la provincia de Quebec conserva orgullosamente su herencia francófona en el idioma, la cocina y las tradiciones, o porque destinos de Ontario han diseñado aldeas inspiradas en los grandes centros de esquí europeos, estos refugios ofrecen la combinación perfecta entre aventura al aire libre y sofisticación acogedora.

Una escapada a los pueblitos con encanto francés, pero ubicados en Canadá, es también una ventaja frente a un viaje transatlántico. Disfruta del turismo tanto para esquiadores experimentados como para quienes únicamente desean caminar bajo los copos de nieve con una taza de chocolate caliente en la mano.

Mont-Tremblant Ikon Pass

Pueblitos nevados de Canadá con encanto francés

Mont-Tremblant

Ubicado en el corazón de los montes Laurentinos, en Quebec, Mont-Tremblant es probablemente el destino que mejor encarna la fantasía de un pueblo francés en plena nieve norteamericana.

Su aldea peatonal tiene edificios de estilo europeo pintados en colores vibrantes, con tejados inclinados y balcones de hierro forjado.

Este destino ofrece 103 pistas de esquí repartidas en cuatro caras distintas de la montaña con vistas al lago Tremblant y a los bosques de los Laurentinos. Además, puedes hacer excursiones nocturnas y patinaje sobre hielo bajo las estrellas.

Para quienes desean adentrarse en la naturaleza salvaje que rodea el complejo, existen recorridos guiados en trineos tirados por huskies a través de valles boscosos. Al cerrar las pistas a media tarde, la Place Saint-Bernard se transforma en el epicentro festivo gastronómico del pueblo.

Si viajas desde México, deberás llegar al Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal; de ahí, trasladarte en shuttle que viaja directo a la villa o en vehículo privado.

Pueblos canadienses nevados Ikon Pass

Blue Mountain

Blue Mountain Village fue diseñado meticulosamente con una clara inspiración en los pueblos alpinos europeos, aunque se ubica en pleno Ontario, Canadá.

Situado entre las laderas de la escarpa del Niágara y las aguas de la bahía Georgiana, este complejo turístico destaca por su arquitectura de estilo tradicional de principios del siglo XX, con fachadas de madera y piedra, tejados a dos aguas, torres con relojes y una red de calles peatonales alrededor del estanque Mill Pond.

Lo que hace particularmente atractivo a Blue Mountain es su atmósfera accesible y acogedora para familias, parejas y grupos de amigos que buscan una escapada invernal sin complicaciones.

La montaña ofrece 43 pistas diseñadas para todos los niveles, desde áreas de aprendizaje hasta descensos peligrosos en la cara norte. Su mayor atractivo es que 30 de estas pistas cuentan con iluminación artificial de alta potencia, permitiendo esquiar bajo el cielo nocturno hasta bien entrada la noche.

Durante el invierno, el pueblo cobra vida al anochecer con un camino peatonal de un kilómetro alrededor del estanque Mill Pond y las plazas centrales, adornado con instalaciones interactivas de luz, túneles iluminados y árboles musicales que sincronizan sus destellos con melodías invernales.

Puedes subirte a la montaña rusa alpina Ridge Runner, que permite descender a toda velocidad entre árboles cubiertos de nieve, controlando la rapidez del carro mediante frenos manuales; la vida en la villa gira en torno a sus locales gastronómicos y boutiques, incluyendo panadería europea en cafeterías.

Desde México, deberás llegar al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson; de ahí, viajar a Blue Mountain en autobús directo o en automóvil.

Pueblos canadienses con encanto francés Ikon Pass

Le Massif de Charlevoix

Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Le Massif de Charlevoix es casi la auténtica Francia, pero de Canadá. Puedes vistar la estación de montaña en Petite-Rivière-Saint-François, y el pueblo histórico de Baie-Saint-Paul, considerado la capital cultural y artística de la región.

En Baie-Saint-Paul, te sentirás en una provincia francesa con sus calles estrechas, como la rue Saint-Jean-Baptiste; están bordeadas por casas centenarias con techos a dos aguas, buhardillas, galerías de arte independientes, talleres de artesanos, queserías y bistrós.

Le Massif posee el mayor desnivel vertical al este de las Montañas Rocosas canadienses, con 770 metros de caída distribuida en 53 pistas y claros entre árboles.

Una de las actividades estrella de la estación es lanzarse en un trineo de madera estilo tradicional por una pista dedicada de 7.5 kilómetros en el Mont à Liguori. Si buscas un recorrido gastronómico, puedes visitar granjas y talleres para probar quesos artesanales, embutidos curados, chocolates finos, sidras y cervezas elaboradas con agua de manantial.

La vía más cómoda para viajar desde México es aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jean-Lesage de Quebec o volar directo a Montreal y luego conducir 3 horas hasta la ciudad de Quebec. La opción más recomendable para llegar hasta Le Massif es en auto rentado o traslado privado.

A diferencia de los centros de esquí tradicionales de Estados Unidos, estos destinos nevados de Canadá apostaron por crear villas íntimas libres de automóviles con plazas centrales y bistrós que le dan un enorme protagonismo al encanto francés.