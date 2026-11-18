En un rincón en las montañas de Estados Unidos existe un pueblo mágico donde cobran vida las películas navideñas de Hallmark: Park City. Aunque parece un set de televisión, en realidad es uno de los destinos turísticos de los amantes de la nieve y la Navidad.

Esas pequeñas ciudades protagonistas de las cintas de la temporada decembrina sí existen en el mapa del estado de Utah, un escenario que se ha convertido en el predilecto de las productoras por sus fachadas, establecimientos y atmósferas listas para grabar las películas navideñas.

Este antiguo enclave minero ofrece un paisaje natural tan fotogénico que apenas requiere maquillaje por parte de los directores de arte. Sus calles empinadas, rodeadas por imponentes picos blancos y bosques de pinos, poseen esa estética de postal clásica que resulta irresistible tanto para los productores de cine como para los viajeros que sueñan con caminar dentro de su película favorita.

Park City Park City

¿Dónde está Park City, el pueblo mágico de Estados Unidos donde graban películas navideñas?

Ubicada en el condado de Summit, en la región norte-central del estado de Utah, Park City descansa a una altitud aproximada de 2,100 metros sobre el nivel del mar, enclavada en el corazón de la cordillera Wasatch.

Esta ubicación geográfica privilegiada le otorga una ventaja climática que la ha hecho mundialmente famosa entre los amantes de los deportes blancos: la calidad de su nieve. La nieve de esta región es excepcionalmente ligera, esponjosa y seca, ganándose el apodo oficial de "The Greatest Snow on Earth" (La mejor nieve de la Tierra).

¿Cómo llegar desde México?

Planear un viaje desde México hacia este paraíso invernal es mucho más sencillo y rápido de lo que muchos viajeros imaginan. Primero, deberás volar hacia el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City; diversas aerolíneas operan vuelos sin escalas desde la CDMX.

Además de la capital del país, existen rutas directas desde ciudades como Guadalajara, Cancún, San José del Cabo y Puerto Vallarta.

Una vez en el aeropuerto, el traslado a Park City puede hacerse por medio de transporte privado, renta de auto, servicios de aplicación o shuttle.

Qué hacer en Park City Park City

¿Qué puedes hacer en Park City?

Centro histórico y calle principal

Fundada en la década de 1860 tras el descubrimiento de yacimientos de plata, plomo y zinc, Park City vivió décadas de auge económico que dieron origen a una arquitectura pintoresca de estilo victoriano y edificios comerciales de ladrillo y madera. Cuando la industria minera decayó a mediados del siglo XX, sus habitantes apostaron por transformar sus montañas en centros de esquí de clase mundial, preservando intacto el casco histórico.

La Main Street es la avenida principal que conserva más de sesenta edificios incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Al caer la tarde, miles de luces blancas envuelven los árboles y las cornisas de las construcciones decimonónicas, creando una atmósfera digna de un set.

En esta calle encontrarás galerías de arte contemporáneo, librerías independientes, tiendas de sombreros artesanales hechos a medida, boutiques de moda invernal y restaurantes gastronómicos de primer nivel.

Durante diciembre, la calle cobra vida con eventos comunitarios como el encendido oficial del árbol navideño, coros de villancicos al aire libre y la llegada festiva de Santa Claus descendiendo en telesilla hasta el centro del pueblo.

Esquiar

Con más de 7,300 acres de terreno esquiable, más de 300 pistas y decenas de telesillas, Park City Mountain es uno de los resorts de esquí y snowboard más extensos de Norteamérica.

Su oferta abarca desde pendientes diseñadas para principiantes y familias con niños hasta descensos fuera de pista y parques de estilo libre. El complejo cuenta con la zona de Canyons Resort, que ofrece su propia aldea peatonal con hoteles de lujo, pistas de patinaje sobre hielo, fogatas al aire libre y música en vivo al terminar la jornada en la nieve.

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Paseos

Diversos operadores locales ofrecen recorridos nocturnos en trineos tirados por caballos percherones a través de praderas nevadas iluminadas por las estrellas, envueltos en mantas de lana caliente y con paradas para beber sidra especiada o chocolate caliente.

Historia minera

Visita el Park City Museum para conocer cómo era la vida de los pioneros y mineros antes de que llegaran las cámaras de cine y los esquiadores; es un lugar interactivo que incluye una recreación de elevador minero hacia las profundidades de la tierra.

Películas navideñas que se grabaron en Park City: