El Gobierno de Tailandia anunció que reducirá la duración de la estancia sin visa para turistas de más de 90 países, con el objetivo de reforzar el control migratorio y fortalecer la seguridad en el país.

La decisión surge debido a que las autoridades tailandesas consideran que algunos viajeros aprovecharon las facilidades migratorias para operar negocios sin permisos o participar en delitos transnacionales.

¿Por qué Tailandia redujo de 60 a 30 días la estancia sin visa para turistas? Canva

¿Por qué Tailandia redujo de 60 a 30 días la estancia sin visa para turistas?

La portavoz del gobierno tailandés, Rachada Dhnadirek, explicó que el sistema actual de viajeros sin visa generó beneficios económicos importantes para el turismo, aunque también abrió la puerta a abusos migratorios.

El sistema actual tiene ventajas, especialmente para la economía, pero permite que algunas personas abusen de él.

Las autoridades identificaron casos de extranjeros que utilizaron las estancias prolongadas para operar hoteles, escuelas privadas o negocios turísticos sin autorización legal.

Además, aumentaron los incidentes relacionados con consumo de alcohol, drogas y escándalos públicos protagonizados por visitantes internacionales, especialmente después de que en 2024 se amplió la duración de estancia para turistas.

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¿Qué países podrán entrar a Tailandia sin visa tras el nuevo cambio migratorio?

Actualmente, ciudadanos de más de 90 países pueden ingresar a Tailandia y permanecer hasta 60 días sin necesidad de visa previa. Entre ellos se encuentran naciones del espacio Schengen, además de Estados Unidos, Israel y Rusia.

Con la nueva política, la mayoría de los viajeros solo podrá permanecer hasta 30 días en territorio tailandés. Algunas nacionalidades incluso podrían recibir permisos reducidos a 15 días, dependiendo de las determinaciones de las autoridades migratorias y las embajadas correspondientes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, aclaró que la medida no está dirigida contra una nacionalidad específica, sino contra personas que utilizan el sistema turístico para desarrollar actividades ilegales.

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¿Cómo afectará la medida al turismo?

De acuerdo con Natthriya Thaweevong, el ministro presentó ante el comité un estudio que respalda el plan para reducir a la mitad la duración de la estancia sin visa. Thaweevong insistió en que la medida no perjudicará al sector turístico.

Este cambio no debería afectar al turismo, ya que los turistas extranjeros permanecen en Tailandia una media de 21 días, declaró Natthriya, según el Bangkok Post.

Los turistas que deseen permanecer más de 30 días deberán acudir a las oficinas migratorias para solicitar una extensión de estancia.

Si desean permanecer más de 30 días, pueden solicitar una prórroga como de costumbre.

Las autoridades aclararon que cada caso será evaluado individualmente y dependerá de la justificación presentada por el visitante. Un oficial migratorio tendrá la decisión final sobre la aprobación de la renovación.

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La medida llega en un momento clave para la economía de Tailandia. El turismo representa más del 10% del PIB nacional, aunque el país todavía no recupera los niveles de visitantes previos a la pandemia.

El gobierno tailandés espera recibir alrededor de 33.5 millones de turistas extranjeros este año, una cifra menor a la prevista originalmente debido al impacto internacional de conflictos como la guerra en Oriente Medio.

Con esta nueva política migratoria, Tailandia busca equilibrar la apertura turística con un mayor control sobre las actividades que realizan los visitantes extranjeros. Aunque las autoridades aseguran que la medida no afectará significativamente al turismo, el cambio representa un ajuste importante para quienes planean permanecer por periodos prolongados en el país.