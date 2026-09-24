¿Cuál es la mejor sopa para comer en México este 2026? La Profeco responde

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó este año las sopas de fideo que se venden en los supermercados mexicanos, comparando su contenido de grasa, calorías, sodio y aditivos frente a lo declarado en la etiqueta. La marca La Moderna obtuvo la mejor calificación del estudio.

La presentación de sopa de fideo con tomate y pollo de La Moderna registró 0.19 gramos de grasa y 27 kilocalorías por cada 100 gramos de producto preparado, la cifra más baja entre los productos analizados por el organismo.

La sopa de fideo mejor evaluada por Profeco

Profeco describió esta sopa como una de las opciones más ligeras del segmento, con el menor aporte calórico frente a otras marcas de precio similar disponibles en el mercado nacional.

El análisis también verificó el contenido de proteína declarado frente a la sémola de trigo utilizada, los niveles de carbohidratos y la presencia de aditivos como el glutamato monosódico, además de confirmar la exactitud de la información nutrimental impresa en el empaque.

Profeco comparó estos resultados con otras sopas de precio similar en tiendas de autoservicio, sin hallar ninguna que igualara el bajo aporte calórico y de grasa de La Moderna.

Lo que hay que cuidar antes de consumirla todos los días

Pese a la buena calificación en grasa y calorías, Profeco encontró que la sopa de fideo de La Moderna aporta alrededor de 251 miligramos de sodio por cada 100 gramos preparados, una cifra que debe considerarse dentro del límite diario recomendado.

La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo máximo de 2 mil miligramos de sodio al día para personas adultas, por lo que una sola porción de esta sopa puede representar una parte considerable de ese límite, especialmente si se combina con otros alimentos procesados durante la jornada.

Por esta razón, Profeco señaló que la buena evaluación en grasa y calorías no convierte a esta sopa en un sustituto permanente de una alimentación balanceada, y recomendó moderar su consumo semanal, en particular entre personas con hipertensión o problemas renales.

El sodio en este tipo de productos proviene principalmente del sobre de condimento deshidratado, más que del fideo en sí, por lo que usar menos condimento al preparar la sopa reduce el aporte total sin afectar demasiado el sabor.

El organismo también evalúa periódicamente otras categorías de pasta para sopa, donde marcas como Barilla, Great Value y Precissimo han figurado entre las mejor valoradas por su relación entre calidad, textura y precio accesible para las familias mexicanas.

Profeco recomendó a los consumidores comparar siempre el contenido de sodio y grasa entre marcas similares antes de elegir, y revisar la lista de ingredientes para identificar aditivos como el glutamato monosódico, presente en varias sopas instantáneas de fideo del mercado mexicano.

El organismo insistió en que estas comparaciones deben hacerse por cada 100 gramos de producto preparado, ya que el tamaño de las porciones varía entre marcas y puede dar una impresión equivocada al comparar solo el precio por paquete. 10 cabezas / titulares