Cuánto se gana invirtiendo 15 mil pesos en CETES a 28 días esta semana

Los CETES (Certificados de la Tesorería) son uno de los instrumentos de inversión más conocidos en México. Los emite el Gobierno federal a través de Banxico, y cualquier persona puede comprarlos desde Cetesdirecto con muy poco dinero.

Se trata de una inversión de bajo riesgo, porque el pago está respaldado por el propio Gobierno. A cambio de prestarle tu dinero por un plazo fijo, tú recibes un rendimiento garantizado al vencimiento.

Por eso los CETES son una puerta de entrada popular para quienes empiezan a invertir. No necesitas experiencia previa ni montos grandes: basta con abrir una cuenta en Cetesdirecto y elegir el plazo que más te convenga, como el de 28 días.

A diferencia de dejar el dinero quieto en una cuenta de débito, los CETES sí generan un rendimiento claro y conocido desde el primer día. Sabes exactamente cuánto vas a recibir al final del plazo, sin sorpresas.

Esa certeza es justo lo que atrae a quienes buscan finanzas positivas: hacer que el dinero ahorrado trabaje, sin exponerlo a movimientos bruscos del mercado.

Así rinden 15 mil pesos en CETES a 28 días

Esta semana, la tasa de CETES a 28 días se ubica en 6.25 por ciento anual, según la más reciente subasta de Banxico. Con esa referencia se puede calcular con precisión cuánto se gana en un mes.

Si inviertes 15 mil pesos en CETES a 28 días, al vencimiento recibirías tu dinero de vuelta más una ganancia cercana a los 73 pesos.

No suena a una fortuna, pero es dinero que tu capital genera sin mover un dedo, y sin el riesgo de otras inversiones más volátiles. Además, ese mismo dinero sigue disponible para ti al terminar el plazo.

Esos 73 pesos los genera tu dinero solo, en cuatro semanas, sin que tengas que hacer nada más que esperar el vencimiento. Cuánto ganarías invirtiendo 15 mil pesos mes con mes durante un año

La estrategia más común entre quienes usan CETES es reinvertir el mismo capital cada mes, al vencer cada ciclo de 28 días. Así, tus 15 mil pesos trabajan de forma constante durante todo el año.

Si mantienes esa disciplina y la tasa se comporta de forma similar a la actual, acumularías una ganancia aproximada de 875 pesos al cabo de doce meses.

Ese monto se suma a tu capital inicial, sin que tengas que arriesgar nada adicional. Es una forma sencilla de ver crecer tus ahorros con total liquidez, ya que puedes retirar tu dinero al final de cada ciclo si lo necesitas.

Vale la pena recordar que la tasa de CETES puede cambiar en cada subasta semanal, así que la ganancia real de cada mes podría variar un poco respecto a este cálculo.

Aun así, la disciplina de reinvertir cada mes es lo que marca la diferencia entre ahorrar sin rumbo y ver un crecimiento concreto en la cuenta al cierre del año.