Gran Elotiza Nacional: preparan fiesta del maíz en el Zócalo de CDMX

Si eres de los que no pueden resistirse a un buen elote con limón, chile, queso y mayonesa, o prefieres unos esquites bien preparados, alista el antojo porque el Zócalo de la Ciudad de México será escenario de una celebración dedicada a uno de los ingredientes más importantes de la gastronomía nacional.

Se trata de la Gran Elotiza Nacional, una jornada que formará parte de las actividades por el Día Nacional del Maíz y que reunirá comida, cultura y tradiciones mexicanas en el corazón de la capital.

Foto: Canva

La celebración fue anunciada por la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI).

¿Cuándo será la Gran Elotiza Nacional en el Zócalo?

La cita será el martes 29 de septiembre, con actividades programadas de 11:00 a 19:00 horas en el Zócalo capitalino.

Durante esta jornada, los asistentes podrán acercarse a distintas expresiones relacionadas con el maíz y conocer más sobre la importancia que este alimento tiene dentro de la cultura mexicana.

Por supuesto, la comida tendrá un papel protagonista, pues habrá oportunidad de disfrutar elotes, esquites y diferentes antojitos mexicanos preparados con este ingrediente.

Foto: X Secretaría de Agricultura y Desarrollo

¿Qué actividades habrá además de comer elotes?

La Gran Elotiza Nacional no estará dedicada únicamente a la gastronomía. El programa contempla diferentes propuestas para acercar al público a la historia, diversidad y presencia del maíz en México.

Entre las actividades anunciadas se encuentran talleres, conferencias, juegos y dinámicas para los visitantes.

También habrá una exposición dedicada a los nombres que recibe el maíz en distintas lenguas indígenas, una muestra que permitirá conocer la diversidad lingüística y cultural relacionada con este alimento.

Quienes acudan también podrán formar parte de un mural interactivo, donde tendrán la oportunidad de dejar mensajes y realizar dibujos como parte de esta celebración.

Además, se presentarán distintas recetas, cuyo ingrediente principal será el maíz, mostrando algunas de las muchas maneras en las que este alimento forma parte de la cocina mexicana.

De esta manera, la celebración busca combinar actividades recreativas con elementos culturales y gastronómicos.

Imagen generada con IA

¿Qué se podrá comer durante la Gran Elotiza?

Uno de los principales atractivos será, naturalmente, la posibilidad de disfrutar elotes y esquites preparados, acompañados con los ingredientes y condimentos favoritos de cada visitante.

La oferta también incluirá otros antojitos mexicanos, como sopes, quesadillas y tacos, en los que el maíz es uno de los ingredientes principales.

Así que ya puedes ir haciendo espacio para el antojo: el próximo 29 de septiembre, el Zócalo de CDMX tendrá una jornada dedicada a celebrar el maíz y algunas de las tradiciones que han convertido a este ingrediente en parte esencial de la identidad gastronómica de México.