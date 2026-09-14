El sonido que puede ayudar a tu perro cuando escucha pirotecnia

La pirotecnia puede convertir una noche de celebración en horas de estrés para algunos perros. Temblores, ladridos o intentos por esconderse son algunas señales de miedo, pero existen sonidos que pueden utilizarse dentro de casa para reducir el impacto de las detonaciones.

Estos son los sonidos que pueden ayudar a los perros durante la pirotecnia

Una alternativa es crear un fondo sonoro constante que reduzca el contraste entre el silencio de una habitación y las explosiones provenientes del exterior.

No se trata de subir el volumen para cubrir cada detonación. La intención es mantener un ambiente sonoro estable que ayude a amortiguar los ruidos repentinos que pueden asustar a las mascotas.

Entre las opciones que pueden utilizarse se encuentran

Música clásica. Diversos estudios han analizado sus efectos en perros y han encontrado conductas relacionadas con mayor descanso, como permanecer acostados durante más tiempo.

estudios han analizado sus efectos en perros y han encontrado conductas relacionadas con mayor descanso, como permanecer acostados durante más tiempo. Ruido blanco. Su sonido continuo puede ayudar a enmascarar parte del ruido proveniente de la calle y disminuir el contraste cuando ocurre una detonación.

Ventilador. El sonido constante que genera puede cumplir una función similar al ruido blanco y crear un fondo estable dentro de la habitación.

Sonidos de naturaleza. Audios de lluvia suave, agua u otros ambientes pueden utilizarse como fondo siempre que no tengan cambios repentinos o sonidos fuertes.

Música para perros. Existen canciones, álbumes y listas creadas para mascotas. Sin embargo, la evidencia disponible no ha comprobado que sean superiores a otros tipos de música.

Televisión. Mantenerla encendida a un volumen moderado también puede generar ruido de fondo y reducir la presencia de los sonidos que llegan desde el exterior.

Un ambiente tranquilo puede ayudar a reducir el estrés de los perros ante la pirotecnia. Canva

¿La música realmente puede calmar a los perros?

La música puede ser una herramienta de apoyo, pero no funciona como una solución garantizada contra el miedo a la pirotecnia.

Una revisión de investigaciones sobre estímulos auditivos en perros encontró que la música clásica estuvo relacionada en algunos experimentos con comportamientos asociados con mayor calma.

Los animales permanecieron más tiempo acostados y presentaron cambios en conductas como estar de pie o vocalizar. Sin embargo, los resultados no han sido iguales en todos los estudios.

Otra investigación realizada durante visitas veterinarias simuladas analizó una pieza de música clásica diseñada para perros y no encontró una reducción consistente en todos los indicadores de estrés estudiados.

Aunque poner música puede formar parte de las medidas utilizadas durante noches con fuegos artificiales, cada perro puede reaccionar de manera diferente.

Tampoco es necesario recurrir exclusivamente a canciones creadas para mascotas. Las investigaciones disponibles no han encontrado pruebas suficientes para establecer que este tipo de música produzca mejores resultados que otras opciones.

La música y otros sonidos pueden ayudar a calmar a los perros durante la pirotecnia. Canva

¿Cómo usar música o ruido blanco cuando hay pirotecnia?

El momento en que se utiliza también importa. Esperar hasta que el perro ya esté asustado para encender música a gran volumen puede introducir otro estímulo inesperado.

Una opción es acostumbrarlo previamente al sonido que se utilizará. La música, el ruido blanco o los sonidos ambientales pueden reproducirse durante días tranquilos para que formen parte de un entorno conocido.

El volumen debe mantenerse en un nivel moderado. La intención no es competir con las explosiones de la calle, sino generar una barrera sonora que disminuya los cambios bruscos dentro de la habitación.

También es recomendable elegir pistas continuas. Una canción con silencios repentinos, cambios fuertes de volumen o sonidos explosivos puede perder parte del propósito de crear un ambiente estable.

Crear un espacio seguro puede ayudar a los perros con miedo a la pirotecnia. Canva

¿Cómo preparar un espacio para un perro durante los fuegos artificiales?

El sonido puede combinarse con otras medidas para reducir los estímulos que llegan desde el exterior.

Cerrar puertas y ventanas ayuda a disminuir el ruido de las detonaciones. Bajar persianas o cerrar cortinas también puede reducir los destellos que acompañan a algunos fuegos artificiales.

El perro puede permanecer en una habitación que ya conozca y donde se sienta cómodo. Su cama, juguetes, cobijas u otros objetos familiares pueden mantenerse dentro del espacio.

Si acostumbra esconderse debajo de una cama, entrar en una transportadora abierta o permanecer en algún rincón específico de la casa, es preferible permitirle utilizar ese lugar siempre que sea seguro.

También conviene comprobar previamente que puertas, ventanas y otras posibles salidas estén cerradas. Un perro asustado puede intentar escapar al escuchar una detonación inesperada.

Un espacio cómodo y conocido puede ayudar a los perros durante la pirotecnia. Canva

¿Qué hacer si el perro tiene mucho miedo a los cohetes?

No todos los perros reaccionan con la misma intensidad. Algunos pueden limitarse a buscar un escondite, mientras que otros presentan temblores, jadeo, ladridos constantes, inquietud o intentos de escapar.

En estos casos, la música o el ruido blanco pueden no ser suficientes para controlar el miedo.

Cuando el animal presenta episodios intensos cada vez que escucha fuegos artificiales, lo recomendable es consultar con un médico veterinario para evaluar su caso y determinar qué medidas pueden utilizarse.

También es importante evitar administrar medicamentos o productos tranquilizantes por cuenta propia. El tratamiento, cuando sea necesario, debe considerar el estado de salud, peso y necesidades de cada animal.