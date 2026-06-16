¡Olvídate de la grasa pegada! Los 3 mejores trucos para limpiar el horno de la estufa

Sigue estos trucos para limpiar el horno de la estufa sin tener que pasar horas y horas tallando, ¡es el sueño de cualquier persona que decide hacer una limpieza profunda en la cocina de su casa!

Cocinar un platillo delicioso o un postre esponjoso al horno no tiene precio; sin embargo, después de disfrutarlo, viene la verdadera pesadilla: la limpieza. Y es que el estado en el que queda el interior del electrodoméstico tras el festín es digno de una película de terror.

Esas salpicaduras de grasa que se evaporan, los jugos de la carne que gotean y los hilos de queso que caen al fondo se convierten, tras enfriarse, en una costra negra, dura y aparentemente indestructible.

Y no solo se trata de que estéticamente no se vea bien, sino que la acumulación de cochambre en las paredes del horno absorbe calor innecesario, disminuye la eficiencia energética de la estufa y, lo peor de todo, genera humos y olores rancios que contaminan el sabor de tus siguientes creaciones culinarias.

Afortunadamente, devolverle el brillo al horno y dejarlo como nuevo sí es posible, con estos trucos que limpian a profundidad, sin gastar mucho dinero ni esfuerzo.

Limpieza del horno de la estufa Canva

3 trucos para limpiar el horno de la estufa y dejarlo como nuevo

Bicarbonato de sodio

Retira las rejillas de alambre, las bandejas de goteo, los termómetros y cualquier objeto suelto del interior. En un recipiente de plástico, mezcla una taza y media de bicarbonato de sodio con unas cinco o seis cucharadas de agua tibia. Revuelve bien hasta formar una pasta espesa con una consistencia similar a la de la pasta de dientes. Portando guantes de látex domésticos, esparce la pasta por todas las paredes interiores, el techo y el piso de metal. Concéntrate en las zonas donde veas las costras más negras y gruesas. Evita aplicar la pasta directamente sobre las resistencias eléctricas si tu estufa es eléctrica, o sobre los quemadores e inyectores de gas si es de combustión tradicional, ya que podrías obstruir los flujos de energía o gas. Cierra la puerta y deja que la pasta actúe durante un mínimo de 12 horas o toda la noche. Durante este tiempo, el bicarbonato ablandará y neutralizará la grasa endurecida de forma continua. A la mañana siguiente, notarás que la pasta se ha secado. Llena un atomizador con vinagre blanco y rocíalo sobre todas las superficies cubiertas de bicarbonato para disolver los residuos secos. Con un paño húmedo o una esponja de cocina suave de microfibra, retira la mezcla; enjuaga el paño en una cubeta con agua limpia hasta que el interior quede completamente reluciente y libre de polvo blanco.

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Vapor de limón

Toma un recipiente apto para soportar altas temperaturas de horneado y llénalo hasta la mitad con agua limpia de la llave. Corta dos o tres limones grandes por la mitad; exprime el jugo directamente dentro del agua del recipiente y, acto seguido, arroja también las cáscaras exprimidas dentro del agua. Coloca el recipiente sobre la rejilla central del aparato y enciende la estufa a una temperatura moderada de 180º. Programa un temporizador por 30 o 45 minutos. Deja que el agua hierva con fuerza dentro del cubículo cerrado, permitiendo que el vapor cítrico sature el espacio e inicie el proceso de desengrasado pasivo. Apaga la estufa y, sin abrir la puerta, deja que el aparato se enfríe durante unos 15 o 20 minutos hasta que la temperatura sea segura para tus manos. Abre la compuerta, retira con cuidado el molde caliente utilizando guantes de cocina aislantes y, aprovechando que las paredes internas aún están tibias y húmedas, pasa una esponja suave de cocina.

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Jabón líquido + bicarbonato

Coloca una toalla en el fondo de una tina. Pon las rejillas sobre la toalla y llena la tina con agua lo más caliente posible hasta que queden sumergidas por el líquido. Añade al agua media taza de jabón lavaplatos líquido concentrado y una taza de bicarbonato de sodio. Revuelve el agua suavemente para disolver los ingredientes y deja que las piezas se queden sumergidas durante 4 a 6 horas. Transcurrido el tiempo de remojo, saca las rejillas del agua; pasa un cepillo de cerdas de nailon suave por las esquinas para retirar los últimos residuos, enjuaga con agua limpia y sécalas con un paño seco antes de volver a introducirlas en el horno.

Fórmula efectiva para limpiar la puerta de vidrio del horno:

Aplica una pasta espesa de bicarbonato y agua directamente sobre el vidrio. Frota en círculos con una esponja suave y deja actuar por 30 minutos. Enjuaga suavemente.

Estos trucos para limpiar el horno de la estufa dejarán al electrodoméstico impecable; prepárate para abrir esa compuerta metálica con orgullo absoluto en tu próxima aventura culinaria en casa.