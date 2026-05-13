¿Por qué la comida de los aeropuertos es cara? La razón por la que los alimentos cuestan más

Viajar en avión implica largas esperas, filtros de seguridad y, para muchos pasajeros, una parada obligatoria en cafeterías o restaurantes dentro de la terminal. Sin embargo, algo que suele llamar la atención de los viajeros es el alto precio de productos tan básicos como una botella de agua, un café o una hamburguesa.

Aunque en redes sociales existe la percepción de que los comercios de los aeropuertos “abusan” de los consumidores, especialistas explican que detrás de estos costos existen diversos factores relacionados con logística, operación y regulación. Desde las rentas comerciales hasta las medidas de seguridad, todo influye en el precio final que pagan los pasajeros.

¿Por qué la comida de los aeropuertos es cara? Canva

¿Por qué la comida en los aeropuertos cuesta hasta el doble que afuera?

Comprar alimentos dentro de un aeropuerto puede costar el doble o incluso más que en un restaurante fuera de la terminal. Para muchos viajeros esto representa un gasto innecesario, especialmente cuando se trata de productos básicos.

Sin embargo, operadores aeroportuarios y especialistas en economía señalan que los precios elevados no responden únicamente a una estrategia comercial, sino a una combinación de factores que incrementan los costos de operación dentro de las terminales aéreas.

1. Concesiones comerciales

Uno de los principales motivos son las concesiones comerciales. Los aeropuertos obtienen parte importante de sus ingresos mediante restaurantes, tiendas y locales comerciales, por lo que las rentas dentro de las terminales suelen ser considerablemente más altas que en otras zonas.

Esto provoca que los negocios deban aumentar el precio de sus productos para cubrir gastos de alquiler, mantenimiento y operación. Además, en algunos aeropuertos los comercios también pagan porcentajes adicionales sobre sus ventas.

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2. Costos operativos

Las terminales aéreas funcionan prácticamente durante todo el día y requieren una operación constante. Los restaurantes y cafeterías deben adaptarse a vuelos nocturnos, conexiones internacionales y horarios extendidos, lo que incrementa los gastos laborales y operativos.

A esto se suman servicios como electricidad, agua, limpieza y mantenimiento, que suelen ser más costosos dentro de los aeropuertos debido al tamaño de las instalaciones y al flujo continuo de pasajeros.

Además, el traslado de mercancías hacia las zonas restringidas implica procedimientos especiales que también elevan los costos de distribución.

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3. Regulaciones y acceso restringido

Los aeropuertos cuentan con estrictas medidas de seguridad y regulaciones para los productos que ingresan y se comercializan dentro de las terminales.

Un ejemplo claro son las restricciones para transportar líquidos mayores a 100 mililitros en equipaje de mano. Debido a esto, muchos pasajeros terminan comprando agua o bebidas después de pasar los filtros de seguridad, donde las opciones suelen ser limitadas y más costosas.

También existen gastos relacionados con inspecciones, acreditaciones de personal y controles de acceso, elementos que forman parte de la operación diaria de los establecimientos.

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4. Demanda y oferta

Especialistas en economía describen el consumo dentro de los aeropuertos como un fenómeno de “audiencia cautiva”. Esto significa que los pasajeros tienen pocas opciones para comprar alimentos y poco tiempo para comparar precios antes de abordar un vuelo.

Una vez dentro de la sala de espera, salir de la terminal ya no resulta sencillo. Por ello, muchos viajeros optan por comprar dentro del aeropuerto, incluso si los precios son elevados.

La falta de competencia directa dentro de ciertas áreas permite que algunos establecimientos mantengan costos superiores a los de otros comercios fuera de la terminal.

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5. Ubicación de los aeropuertos

Otro factor importante es la ubicación. Muchos aeropuertos se encuentran en ciudades o zonas donde el costo de vida es más alto, situación que impacta directamente en salarios, servicios y productos.

Como consecuencia, operar un restaurante o cafetería dentro de estos espacios implica gastos más elevados que terminan reflejándose en el precio final de los alimentos y bebidas.

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¿Los aeropuertos se aprovechan de los viajeros?

En redes sociales y plataformas de viajeros es común encontrar críticas sobre los altos precios dentro de los aeropuertos. Para muchos usuarios, pagar cantidades elevadas por un café o una botella de agua genera frustración, especialmente antes de un vuelo largo.

Sin embargo, especialistas explican que el modelo de negocio aeroportuario depende en gran medida del consumo dentro de las terminales. Parte de las ganancias obtenidas mediante restaurantes, tiendas y comercios ayudan a financiar operaciones, mantenimiento y servicios del aeropuerto.

Aun así, economistas reconocen que la limitada competencia dentro de las salas de espera favorece que algunos precios se mantengan por encima de lo habitual.

Aunque existen aeropuertos internacionales que han intentado implementar políticas para regular los precios de alimentos y bebidas, las diferencias con los comercios tradicionales todavía son notorias en muchos países.

¿Por qué la comida de los aeropuertos es cara? Canva

El alto costo de la comida en los aeropuertos responde a distintos factores que van desde las rentas comerciales y los gastos operativos hasta las regulaciones de seguridad y la demanda concentrada dentro de las terminales.

Aunque para muchos pasajeros estos precios continúan siendo elevados, especialistas coinciden en que operar un negocio dentro de un aeropuerto implica costos distintos a los de otros establecimientos comerciales. Por ello, productos cotidianos como agua, café o comida rápida suelen tener precios superiores a los que se encuentran fuera de las terminales aéreas.