La Virgen de Fátima es una de las advocaciones más queridas entre los creyentes, quienes depositan su fe y devoción en su historia y en los milagros que se le atribuyen.

Cada 13 de mayo es celebrada por millones de personas, ya que en esta fecha ocurrió su primera aparición en Portugal. Durante este día, miles de fieles realizan peregrinaciones, rezan y encienden velas en su honor como muestra de amor y esperanza.

Su festividad se conmemora en distintas partes del mundo con misas, rezos y reuniones religiosas dedicadas a la Virgen de Fátima, una figura que representa paz, fe y consuelo para muchas familias.

¿Quién es Virgen de Fátima?

La historia de la Virgen de Fátima está marcada por la fe y la devoción. Sus apariciones ocurrieron en 1917, cuando se presentó ante tres pequeños pastores: Lucía, Francisco y Jacinta, en Fátima, Portugal.

De acuerdo con la tradición católica, la Virgen llevó un mensaje enfocado en la oración y en pedir por la paz durante la Primera Guerra Mundial.

Las apariciones comenzaron el 13 de mayo y continuaron cada día 13 de mes hasta octubre de ese mismo año, excepto en agosto, cuando ocurrió el día 19.

Uno de los momentos más recordados sucedió el 13 de octubre de 1917 con el llamado “Milagro del Sol”, un fenómeno que, según relatos, fue presenciado por más de 70 mil personas, quienes aseguraron haber visto cómo el sol parecía girar, cambiar de colores y acercarse a la Tierra.

Trece años después, en 1930, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones de la Virgen de Fátima como dignas de fe.

¿Qué se le pide a la Virgen de Fátima? Foto: Canva

¿Qué milagros hace la Virgen de Fátima?

Miles de creyentes acuden a la Virgen de Fátima para hacer distintas peticiones acompañadas de oraciones, veladoras y artículos religiosos relacionados con esta advocación mariana.

Paz en tiempos difíciles

Muchas personas le rezan para pedir por la paz mundial, especialmente en momentos de guerra, violencia o incertidumbre.

Ayuda para quienes buscan cambiar su vida

También es común pedirle por aquellas personas que desean encontrar un mejor camino y retomar valores espirituales y familiares.

Protección en situaciones complicadas

Los fieles suelen encomendarle problemas personales, familiares o económicos, buscando fortaleza y esperanza para enfrentar momentos difíciles.

Sanación física y emocional

Algunas personas recurren a la Virgen de Fátima para pedir alivio ante enfermedades, dolor emocional o situaciones que afectan su tranquilidad.

¿Qué se le pide a la Virgen de Fátima? Foto: Canva

Oración a la Virgen de Fátima

Como parte de la devoción a la Virgen de Fátima, existen distintas oraciones que permiten a los creyentes acercarse espiritualmente y expresar sus peticiones.

“Oh Virgen Santísima, que te apareciste repetidas veces a los niños; yo también quisiera verte, oír tu voz y decir: ¡Madre mía, llévame al Cielo!

Confiando en tu amor, te pido me acerques de tu Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él, a mis hermanos, y un día poder gozar contigo en la vida eterna”. Amén.

La Virgen de Fátima continúa siendo una de las figuras religiosas más queridas entre los creyentes, quienes cada año celebran esta fecha con amor, fe y profunda devoción.