El Día del Maestro es una de las celebraciones más importantes, ya que conmemora a quienes han acompañado a millones de personas en una de las etapas más importantes de la vida: la educación.

Con sus enseñanzas, paciencia y dedicación forman parte de distintas etapas en la vida de sus alumnos. Por ello, celebrarlos y reconocer su esfuerzo resulta tan especial.

¿Quién creó el día de los maestros?

Esta fecha fue instaurada en 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza, quien estableció el 15 de mayo como un recordatorio de la importancia de los docentes en la formación de los estudiantes.

Luego de que el decreto fuera firmado el 3 de diciembre de ese año, el 15 de mayo de 1918 se celebró por primera vez el Día del Maestro en México. La iniciativa fue propuesta por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, con el objetivo de reconocer la labor docente.

De esta manera, se buscó dignificar el trabajo de los maestros, quienes aportan conocimientos y valores fundamentales para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Por ello, cada 15 de mayo se suspenden clases en niveles básicos como preescolar, primaria y secundaria.

Frases para el Día del Maestro que emocionan y agradecen su labor Foto: Canva

Frases para el Día del Maestro

Si entre tus planes está dedicarles un detalle acompañado de unas palabras especiales, aquí te dejamos algunas frases que pueden ayudarte a demostrar agradecimiento por sus enseñanzas y dedicación.

“Detrás de cada alumno exitoso, siempre hay un maestro que creyó en él”. “Gracias por su paciencia, dedicación y por nunca dejar de motivar a sus alumnos”. “Ser maestro es tener el poder de inspirar para toda la vida”. “Un maestro enseña con la mente, pero también con el corazón”. “Gracias, maestro, por sembrar conocimiento y dejar huellas que duran toda la vida”. “Hoy celebramos a quienes hacen del aprendizaje una aventura inolvidable”. “No todos los héroes usan capa, algunos enseñan frente a un salón”. “Tu vocación deja marcas imborrables en cada generación”. “Enseñar es el arte de cambiar el mundo, una lección a la vez”. “¡Feliz Día del Maestro a quienes hacen magia con cada enseñanza!”.

Frases para el Día del Maestro que emocionan y agradecen su labor Foto: Canva

¿Quiénes son algunos maestros mexicanos destacados?

Aunque muchos merecen este título, a lo largo de la historia de México han existido grandes docentes que dejaron huella en la educación y contribuyeron al desarrollo del país con su conocimiento y dedicación.

José Vasconcelos

Es uno de los maestros más reconocidos de México. Fue educador, abogado y escritor; nació en Oaxaca en 1882.

Destacó por impulsar la educación indígena, rural, técnica y urbana. Además, es recordado por crear el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Justo Sierra Méndez

Educador, escritor, periodista y político mexicano, conocido como el “Maestro de América”. También es reconocido por ser fundador de la máxima casa de estudios del país.

Rosaura Zapata

La labor de Rosaura Zapata fue fundamental en beneficio de la niñez mexicana, al impulsar los jardines de niños en el país. Actualmente, la educación preescolar es considerada una de las etapas más importantes para el desarrollo integral de los menores.

Frases para el Día del Maestro que emocionan y agradecen su labor Foto: Canva

Si tienes un maestro al que quieras agradecerle, esta es una gran oportunidad para reconocer todo lo que ha aportado a tu vida con sus enseñanzas, paciencia y dedicación.