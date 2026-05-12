Los comunicólogos son profesionales con una versatilidad indudable. Desde el diseño y la gestión de campañas de comunicación hasta el desarrollo de estrategias para transmitir mensajes, su trabajo tiene presencia en medios, empresas y plataformas digitales.

Cada 12 de mayo se celebra en México el Día del Comunicólogo, una fecha que reconoce la importancia de esta profesión en una era marcada por las redes sociales, la inteligencia artificial y el consumo inmediato de información.

¿Por qué se celebra el Día del Comunicólogo el 12 de mayo en México? Canva

¿Por qué se celebra el Día del Comunicólogo el 12 de mayo?

El origen de esta celebración se relaciona con la fundación de la Sociedad Mexicana de Comunicación (SOMECO), creada el 12 de mayo de 1974. La organización surgió con el objetivo de impulsar la profesionalización de la comunicación en México y fortalecer la identidad de quienes ejercen esta disciplina.

Con el paso de los años, la fecha se consolidó como un reconocimiento para los especialistas en comunicación y para su contribución en sectores educativos, empresariales, políticos y mediáticos. La celebración también busca visibilizar el impacto de esta profesión en una sociedad donde la información circula de forma inmediata.

Incluso, durante 2025 se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para declarar oficialmente el 12 de mayo como el “Día Nacional del Comunicólogo”, al considerar que esta profesión cumple un papel importante en el desarrollo social y democrático del país.

De acuerdo con el documento legislativo, la comunicación permite construir sociedades informadas, fomentar el diálogo y fortalecer el intercambio de ideas entre ciudadanos e instituciones. La propuesta también reconoce la evolución que tuvo esta disciplina con la llegada de nuevas tecnologías y plataformas digitales.

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¿Qué hace un comunicólogo?

El comunicólogo es un profesional especializado en analizar la manera en que las personas transmiten y reciben información. Su trabajo no sólo consiste en crear contenidos; también desarrolla estrategias para conectar mensajes con distintos públicos y plataformas.

Actualmente, los comunicólogos pueden desempeñarse en diversas áreas, entre ellas:

Medios de comunicación

Marketing digital

Redes sociales

Relaciones públicas

Comunicación política

Publicidad

Producción audiovisual

Creación de contenido multimedia

La carrera de Comunicación tiene un enfoque multidisciplinario, ya que integra herramientas del periodismo, la sociología, la mercadotecnia y el análisis de audiencias. Esa combinación permite que los profesionales de esta área puedan adaptarse a distintos sectores laborales.

Además, el crecimiento de las redes sociales abrió nuevas oportunidades para quienes se dedican a la comunicación. Hoy en día, muchas empresas y organizaciones requieren especialistas capaces de construir estrategias digitales, administrar la reputación de marcas y desarrollar contenidos para plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o X.

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Diferencias entre comunicólogo y periodista

Aunque ambas profesiones están relacionadas, no son iguales. El periodista se dedica principalmente a investigar, verificar y narrar hechos de interés público. Su labor se enfoca en la generación de información noticiosa y en el análisis de acontecimientos relevantes para la sociedad.

Por otra parte, el comunicólogo estudia de manera más amplia los procesos de comunicación y las estrategias para transmitir mensajes. Su campo de acción incluye áreas corporativas, publicitarias, digitales e institucionales.

Por ello, un comunicólogo puede trabajar en medios informativos, pero también en empresas privadas, agencias de publicidad, instituciones gubernamentales o campañas de comunicación corporativa. La amplitud de esta profesión permitió que los especialistas en comunicación tengan presencia en sectores cada vez más diversos.

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La importancia del comunicólogo en la era digital

La transformación tecnológica modificó la forma en que las personas consumen información. Plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y X cambiaron los hábitos de las audiencias y obligaron a marcas, medios y organizaciones a adaptar sus estrategias de comunicación.

En este contexto, el comunicólogo se convirtió en una pieza fundamental para crear contenidos, administrar crisis digitales, analizar tendencias y combatir la desinformación. El auge de la inteligencia artificial también abrió nuevos desafíos relacionados con la verificación de información y la construcción de mensajes confiables.

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Además, especialistas y universidades destacan que el futuro de la comunicación requiere profesionales capaces de adaptarse a nuevas tecnologías sin dejar de lado la ética y la responsabilidad social.

La capacidad para entender a las audiencias, interpretar tendencias y desarrollar mensajes claros posicionó a los comunicólogos como perfiles esenciales dentro del entorno digital actual.

El Día del Comunicólogo reconoce el trabajo de los profesionales dedicados al análisis y desarrollo de estrategias de comunicación en distintos ámbitos. La celebración del 12 de mayo también refleja la evolución de una disciplina que amplió su presencia en medios digitales, redes sociales, empresas e instituciones.

Con el crecimiento de las nuevas tecnologías y el consumo inmediato de información, la comunicación continúa como una herramienta clave para conectar a las personas, difundir mensajes y construir diálogo dentro de la sociedad.