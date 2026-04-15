Pokémon Champions te lleva al centro de la batalla

Las batallas son una parte fundamental de la historia de Pokémon, tanto en los juegos como en la serie animada, por eso Nintendo está tratando de elevar esta experiencia con el recién lanzado videojuego Pokémon Champions.

En Excélsior ya tuvimos la oportunidad de probar este título en su versión para Nintendo Switch 2 y lo primero que evocó en nosotros fueron las memorias de Pokémon Stadium, ese título que llegó en el año 2000 a la consola Nintendo 64.

Lo cierto es que el nuevo videojuego tiene mecánicas mucho más complicadas que su predecesor. Esto porque es un título que se enfoca en la competencia en línea en combates por turno a través clasificatorias o torneos, ambos con Batallas Individuales o Batallas Dobles.

Algo a considerar es que cuando se inicia el juego pide la fecha de nacimiento del usuario, la cual no se puede modificar posteriormente, con el fin de que los torneos dividan a los participantes por grupos de edad.

En Pokémon Champions, el jugador se convierte en el administrador de un Gimnasio debido a que el dueño, tras más de cinco décadas, quiere retirarse. De hecho, juzga la capacidad del jugador para ser su sucesor en una serie de batallas, las cuales también sirven como tutorial.

Así es como también se aprende que hay varias formas de reclutar Pokémon, ya que se necesitan mínimo seis para poder combatir. La primera es una especie de lotería al azar teniendo diariamente una oportunidad gratuita y si se quiere volver a intentar se paga con los Puntos de Victoria obtenidos.

Además, se puede elegir si el Pokémon estará únicamente en prueba durante siete días o si quedará permanentemente en el equipo, para lo que también se debe pagar con puntos.

La segunda opción es sincronizar este juego con la aplicación Pokémon HOME y transferir aquellos que el jugador considere útiles.

En las batallas es cuando vimos que este título está más enfocado a los jugadores veteranos, mientras que aquellos nuevos con la franquicia podrían tener una curva de aprendizaje amplia.

Esto porque hay que tener un buen conocimiento de los Pokémon que se utilizan, ya sea saber su tipo, contra quienes son débiles o fuertes, cómo actúan los ataques, si tienen Megaevolución o hasta sus estadísticas porque hay tanto ataque y defensa normal como especial.

Afortunadamente el juego da varios consejos en este apartado, por ejemplo, colocando junto al ataque si es super eficaz o no contra el enemigo.

El problema es que hay otros factores que pueden impactar la partida, por ejemplo, el tiempo atmosférico de la arena puede darle más poder al Pokémon del jugador o, al contrario, debilitarlo. Incluso hay algunos Pokémon que pueden combinar sus ataques para modificar el tiempo atmosférico del campo durante un tiempo breve para obtener ventaja.

Sin olvidar que la velocidad del Pokémon incluso puede determinar si ataca primero que el enemigo o debe esperar.

También hay que resaltar que avanzar en la clasificatoria es complicado porque se obtienen puntos con cada victoria, pero éstos se restan si se pierde.

En cuanto a las gráficas en Nintendo Switch 2, podemos decir que los desarrolladores pusieron mucho esfuerzo porque se ven nítidas y algunos ataques son espectaculares.

Lo cierto es que una gran parte de la experiencia dependerá de la calidad de internet del videojugador porque, al ser partidas en línea, se puede experimentar retrasos en la conexión.

Pokémon Champions actualmente se puede descargar sin costo, pero hay una suscripción que permite obtener mejores objetos y recompensas.

La experiencia podría volverse más interesante una vez que Nintendo lance la versión para dispositivos móviles, la cual se espera para finales de 2026.