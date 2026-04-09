Tener plantas de interior en casa puede transformar cualquier espacio, pero para quienes viven con alergias, la elección no es menor. No todas las especies son adecuadas: algunas liberan polen o favorecen la aparición de moho, mientras que otras ayudan a purificar el aire y reducir partículas que afectan la respiración.

La clave está en elegir plantas para alérgicos que no solo decoren, sino que también contribuyan a un ambiente más limpio y equilibrado.

Las plantas de interior que puedes tener en casa si tienes alergias

Entre las opciones más recomendadas para quienes buscan un hogar libre de irritantes están aquellas que tienen bajo nivel de polen y capacidad para filtrar contaminantes.

Palmera areca

La palmera areca es una de las más populares. Además de ser visualmente atractiva, funciona como un humidificador natural, lo que ayuda a evitar la resequedad en el ambiente, un factor que puede agravar síntomas alérgicos.

Plantas de interior para personas con alergias: Opciones que limpian el aire de tu casa Canva

Espatifilo o lirio de paz

Otra opción es el espatifilo o lirio de paz, conocido por su capacidad para reducir esporas de moho y eliminar toxinas presentes en el aire. Es una de las plantas más utilizadas en interiores por su fácil mantenimiento y beneficios comprobados.

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Sansevieria o lengua de suegra

La sansevieria, también llamada lengua de suegra, destaca porque produce oxígeno durante la noche, lo que la convierte en una aliada para dormitorios. Además, ayuda a filtrar sustancias nocivas sin liberar partículas que afecten a personas sensibles.

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Hiedra inglesa

La hiedra inglesa es reconocida por su capacidad para filtrar partículas orgánicas y reducir contaminantes en espacios cerrados. Por su parte, el potus —muy común en casas y oficinas— es resistente y contribuye a mejorar la calidad del aire sin requerir cuidados complejos.

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Planta araña o cinta

La planta araña o cinta también entra en esta categoría. Es una de las más recomendadas por su facilidad de mantenimiento y su capacidad para eliminar alérgenos y polvo del entorno.

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Palmera de bambú

Otra alternativa es la palmera de bambú, que funciona bien en ambientes húmedos y ayuda a mantener el aire más limpio. El filodendro, con sus hojas amplias, actúa atrapando partículas de polvo, lo que lo convierte en una opción funcional además de decorativa.

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Cuidados básicos para evitar alergias en casa

Más allá de elegir correctamente las plantas de interior, el mantenimiento es clave para que realmente ayuden y no generen el efecto contrario.

Uno de los errores más comunes es el exceso de riego. La humedad constante en la tierra puede provocar la aparición de moho, uno de los principales desencadenantes de alergias. Mantener un equilibrio en el agua es fundamental.

También es importante limpiar las hojas con un paño húmedo de forma periódica. Esto evita la acumulación de polvo, que puede dispersarse en el aire con facilidad.

Otro tip práctico es colocar grava o pequeñas piedras sobre la tierra de la maceta. Esto ayuda a reducir la liberación de esporas y mantiene el sustrato más estable.

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Las plantas que podrían empeorar las alergias

Así como hay especies recomendadas, también existen plantas que conviene evitar si se busca un ambiente libre de irritantes.

El ficus, algunos bonsáis, la yuca y los geranios pueden generar reacciones en personas sensibles, ya sea por el tipo de polen que producen o por los compuestos que liberan.

En general, los especialistas coinciden en que es mejor optar por plantas de hoja verde y evitar aquellas con flores muy aromáticas o que producen polen en exceso.