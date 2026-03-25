Cómo sembrar menta en casa paso a paso: guía fácil para que crezca rápido

Aprende cómo sembrar menta en casa paso a paso, te compartimos esta guía fácil para que crezca rápido, sin importar si prefieres tenerla en maceta o en un pequeño jardín, lista para usarla en lo que quieras, ¡incluyendo recetas!

La menta es una de las hierbas aromáticas más populares en la cocina del mundo. Su aroma fresco y su sabor intenso la convierten en un ingrediente imprescindible en infusiones, postres, bebidas, ensaladas y platillos salados.

Desde el clásico té de menta hasta mojitos, salsas o ensaladas mediterráneas, esta planta ha acompañado la gastronomía de distintas culturas durante siglos.

Pero la menta no solo destaca por su sabor, también es una de las plantas más fáciles de cultivar en casa, incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería. De hecho, especialistas en horticultura señalan que la menta es una planta muy resistente que puede crecer con relativa facilidad en macetas, balcones o pequeños huertos urbanos.

Además, cultivar menta en casa tiene varias ventajas. No solo permite tener hojas frescas siempre a la mano, sino que también puede resultar más económico que comprar hierbas constantemente en el supermercado. Si alguna vez te has preguntado cómo sembrar menta en casa paso a paso, esta guía completa te ayudará a lograrlo.

Cómo sembrar menta en casa Canva

Cómo sembrar menta en casa

Elegir el tipo de menta

Existen varias especies de menta que pueden cultivarse en casa. Algunas de las más populares son:

Menta piperita (peppermint)

Hierbabuena (spearmint)

Menta chocolate

Menta limón

Conseguir semillas o esquejes

Semillas: puedes comprarlas en viveros o tiendas de jardinería.

Esquejes: este método es más rápido, corta un tallo de menta de unos 10–12 cm y retira las hojas inferiores; colócalo en un vaso con agua. Espera unos días hasta que aparezcan raíces.

Elige la maceta adecuada

Escoge una maceta de 20 a 30 cm de diámetro, con buen drenaje en la base y material de barro o plástico resistente. Cultivar menta en macetas también ayuda a controlar su crecimiento, ya que esta planta puede expandirse demasiado en jardines abiertos.

Preparar el sustrato

La menta crece mejor en suelos sueltos y bien drenados; una mezcla recomendada puede incluir tierra para macetas, compost y un poco de arena o perlita.

Según la Universidad de Illinois, las hierbas aromáticas prefieren suelos ricos en materia orgánica pero con buen drenaje.

Plantar la menta

Llena la maceta con el sustrato Haz un pequeño agujero Coloca el esqueje o semillas Cubre ligeramente con tierra Riega suavemente Si utilizas semillas, la germinación puede tardar entre 10 y 15 días

Ubicar la planta

La menta necesita luz solar indirecta o parcial, así que puedes colocarla en una ventana iluminada, un balcón con sombra parcial o un patio.

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¿Cada cuánto regar la menta?

La menta necesita humedad constante, pero no exceso de agua. La recomendación general es regar 2 o 3 veces por semana y mantener la tierra húmeda, no encharcada.

¿Cada cuánto podar la menta?

Podar la menta ayuda a estimular su crecimiento, puedes hacerlo cortando las puntas de los tallos y retirando hojas secas, evitando que florezca demasiado.

Cómo sembrar menta en casa Canva

¿La menta necesita fertilizante?

La menta no necesita fertilizantes excesivos, con una pequeña cantidad de compost cada pocas semanas suele ser suficiente.

¿Cuáles son las plagas más comunes?

Pulgones

Ácaros

Mosca blanca

¿Para qué usar la menta en casa?

En muchas cocinas del mundo, esta hierba aporta frescura y aroma a numerosos platillos.

La menta desprende un aroma agradable que puede ayudar a refrescar ambientes interiores.

desprende un aroma agradable que puede ayudar a refrescar ambientes interiores. Cuando florece, la menta puede atraer abejas y otros insectos beneficiosos para el jardín.

Algunas variedades de menta han sido utilizadas tradicionalmente para aliviar problemas digestivos leves.

Este es el paso a paso para sembrar menta en casa, verás que crece rápido y sana para todas tus actividades.