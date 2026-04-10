Con la llegada del calor, encontrar formas efectivas de ahuyentar mosquitos se vuelve casi una prioridad en casa. Entre tantas opciones, hay una que destaca por su practicidad: la planta de citronela, una alternativa natural que no solo cumple su función, sino que además es fácil de mantener.

La citronela en casa se ha convertido en una de las soluciones más buscadas por quienes quieren evitar el uso constante de productos químicos.

Su principal ventaja está en su aroma cítrico, que actúa como un repelente natural capaz de mantener alejados a mosquitos y otros insectos sin mayor esfuerzo.

La planta de citronela: una opción natural contra mosquitos

La citronela es conocida por su capacidad para repeler insectos de forma natural. A diferencia de aerosoles o espirales, no libera sustancias artificiales en el ambiente, lo que la convierte en una alternativa más amigable para el hogar.

Su aroma es clave. Para los humanos resulta fresco y agradable, pero para los mosquitos funciona como una barrera. Por eso, tener una planta de citronela cerca de ventanas, puertas o espacios abiertos puede marcar una diferencia en la presencia de estos insectos.

Además, no es una planta exigente. Puede crecer sin problemas en macetas o directamente en el suelo, lo que permite adaptarla a distintos espacios, desde departamentos hasta casas con jardín.

Planta de citronela para ahuyentar a los mosquitos: ¿Cómo tenerla en casa? Canva

Cómo tener citronela en casa sin complicaciones

Uno de los mayores atractivos de la citronela en casa es que no requiere cuidados complicados. Incluso si no tienes experiencia con plantas, es una buena opción para empezar.

Para mantenerla en buen estado, basta con seguir algunos puntos básicos:

Necesita luz solar directa, por lo que lo ideal es colocarla en balcones, terrazas o cerca de ventanas.

El riego debe ser moderado; no necesita grandes cantidades de agua.

Puede crecer en macetas medianas, siempre que tengan buen drenaje.

No requiere pesticidas, ya que su propio aroma actúa como protección natural.

Estas características hacen que la planta citronela sea accesible para cualquier persona que busque una solución práctica para el hogar.

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Dónde colocar la citronela para mejores resultados

La ubicación influye directamente en la efectividad de la citronela para ahuyentar mosquitos. No se trata solo de tener la planta, sino de colocarla estratégicamente.

Los puntos más recomendados son:

Entradas de la casa, donde los insectos suelen ingresar.

Entradas de la casa, donde los insectos suelen ingresar. Ventanas y balcones, especialmente en temporada de calor.

Áreas donde pasas más tiempo, como salas o patios.

Al ubicarla en estos espacios, se aprovecha mejor su función como repelente natural, creando una especie de barrera aromática.

Planta de citronela para ahuyentar a los mosquitos: ¿Cómo tenerla en casa? FB Vivero Jose

Por qué elegir citronela en lugar de químicos

Cada vez más personas optan por alternativas naturales para el hogar, y la planta de citronela encaja perfectamente en esta tendencia. A diferencia de otros métodos, no requiere aplicación constante ni genera residuos.

Además, es una opción económica y fácil de conseguir en viveros, lo que la hace accesible sin necesidad de invertir demasiado. Su mantenimiento sencillo también evita gastos adicionales.

Otro punto a favor es que puede combinarse con otras plantas, integrándose a la decoración del hogar sin perder funcionalidad. No solo ayuda a ahuyentar mosquitos, también aporta un toque verde al espacio.

Tener citronela en casa no implica cambiar hábitos ni realizar esfuerzos extra. Basta con ubicarla en el lugar correcto y mantener cuidados básicos para empezar a notar la diferencia en el ambiente.