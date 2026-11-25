Los perros comparten muchos espacios con los humanos, desde las habitaciones hasta los lugares donde comen y descansan. Sin embargo, perciben el mundo de una manera muy distinta, pues su olfato les permite reconocer personas, identificar animales y obtener información de su entorno.

Por esta razón, algunos productos de uso cotidiano y aromas presentes en el hogar pueden resultar demasiado intensos para ellos. Aunque no todos los perros reaccionan igual, ciertas sustancias pueden provocarles rechazo, incomodidad e irritación. Incluso, algunos componentes representan un riesgo para su salud cuando los inhalan, ingieren o entran en contacto con su piel.

Conocer cuáles son los olores que pueden molestar a tu mascota y qué efectos tienen en su organismo permite tomar precauciones y mantener un ambiente seguro.

El olfato de los perros les permite reconocer personas, identificar animales y obtener información de su entorno. Canva.

¿Por qué los perros son más sensibles a ciertos olores que los humanos?

El olfato es uno de los sentidos más desarrollados de los perros. A diferencia de las personas, que dependen principalmente de la vista para reconocer su entorno, estos animales utilizan los aromas para identificar objetos, localizar alimentos y reconocer a otros individuos.

De acuerdo con VCA Animal Hospitals, los perros tienen más de 100 millones de receptores sensoriales en la cavidad nasal, frente a los aproximadamente seis millones de los humanos. Además, la región cerebral dedicada al análisis de los olores es mucho más grande que la nuestra.

Esta capacidad explica por qué detectan aromas que las personas apenas perciben. Por ello, una fragancia que parece suave para sus propietarios puede resultar demasiado intensa para sus mascotas.

Los perros tienen más de 100 millones de receptores sensoriales en la cavidad nasal. Canva.

Estos son los olores que los perros no soportan y que puedes tener en casa

No existe una lista universal de aromas que todos los perros rechacen, pues sus reacciones dependen de cada animal y de la intensidad de la sustancia. Sin embargo, algunos olores suelen provocarles incomodidad:

1. Cítricos

El limón, la naranja y la mandarina tienen aromas intensos que pueden provocar rechazo en algunos perros. Sin embargo, es importante distinguir entre el olor de una fruta y sus extractos concentrados, ya que los aceites esenciales de cítricos pueden representar un riesgo para las mascotas.

2. Perfumes y colonias

Las fragancias humanas pueden resultar abrumadoras para los perros, sobre todo cuando se aplican cerca de su hocico o en espacios cerrados. Los perfumes, desodorantes y aerosoles contienen mezclas de sustancias aromáticas que pueden irritar sus vías respiratorias.

3. Vinagre

Su contenido de ácido acético le proporciona un olor penetrante que puede resultar desagradable para algunos animales. Aunque se utiliza como alternativa para limpiar superficies, su contacto directo con los ojos y las mucosas puede causar irritación.

Entre los olores que los perros rechazan estan los cítricos, los perfumes y el vinagre. Canva.

4. Alcohol

Las bebidas alcohólicas y algunos desinfectantes contienen sustancias cuyo olor puede resultar intenso. Sin embargo, el mayor peligro aparece cuando el perro ingiere estos productos, pues el etanol y el alcohol isopropílico pueden provocar intoxicaciones.

5. Productos de limpieza

El cloro, el amoniaco y algunos limpiadores domésticos liberan vapores irritantes. El riesgo aumenta cuando se utilizan en habitaciones pequeñas o con poca ventilación. Además, nunca deben mezclarse, pues algunas combinaciones producen gases tóxicos.

6. Aceites esenciales y aromatizantes

Los difusores y las esencias también requieren precaución. VCA Animal Hospitals identifica los aceites de canela, cítricos, menta, pino, árbol de té y gaulteria entre los que pueden provocar intoxicaciones en mascotas. Que un producto sea natural no significa que sea seguro para los animales.

El olor a alcohol, los productos de limpieza y los aceites esenciales pueden ser rechazados por los perros. Canva.

¿Qué les provoca a los perros oler estos aromas? Estas son sus reacciones

Cuando un perro percibe un olor desagradable, puede alejarse de la fuente, girar la cabeza o evitar permanecer en el lugar. También puede estornudar, olfatear brevemente, mostrar inquietud o frotarse el hocico.

Estas conductas suelen indicar incomodidad, pero no necesariamente significan que exista una intoxicación. El problema aparece cuando el animal permanece expuesto a sustancias irritantes o vapores concentrados.

Pet Poison Helpline, un centro especializado en toxicología animal, señala que la exposición a determinadas fragancias puede ocasionar lagrimeo, irritación nasal y de garganta, salivación, tos, náuseas y dificultades respiratorias.

Entre las señales de alerta destacan:

Estornudos frecuentes

Tos o molestias respiratorias

Lagrimeo e irritación ocular

Salivación excesiva

Vómitos o debilidad

Jadeo intenso o dificultad para respirar

La gravedad depende de la sustancia, su concentración y el tiempo de exposición. Si los síntomas persisten, el perro necesita valoración veterinaria.

Los olores desagradables para los perros les pueden provocar estornudos. Canva.

Algunos olores que pueden poner en riesgo la salud de tu perro

No todos los aromas desagradables son tóxicos. Sin embargo, ciertos productos cotidianos contienen sustancias que pueden ocasionar lesiones o intoxicaciones.

El Manual Veterinario Merck advierte que el cloro concentrado puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. Además, su combinación con amoniaco produce gases tóxicos capaces de provocar dificultades respiratorias graves e incluso edema pulmonar.

Los aceites esenciales también representan un riesgo. Según VCA Animal Hospitals, algunos pueden ser tóxicos por ingestión o contacto con la piel. La exposición también puede ocurrir mediante difusores que liberan partículas al ambiente.

Entre los posibles síntomas de intoxicación se encuentran los vómitos, la salivación excesiva, la debilidad, los temblores, la falta de coordinación y las dificultades respiratorias.

Ante la sospecha de exposición a una sustancia peligrosa, retira al animal del lugar y solicita atención veterinaria. No provoques el vómito ni administres remedios caseros sin indicación de un especialista.

Ante la sospecha de exposición a una sustancia peligrosa, retira al animal del lugar y solicita atención veterinaria. Canva.

¿Cómo proteger a tu perro de los olores fuertes dentro de casa?

Los propietarios pueden tomar medidas sencillas para reducir la exposición de sus mascotas a aromas intensos y sustancias peligrosas.

La ASPCA recomienda seguir las instrucciones de las etiquetas y mantener los productos de limpieza fuera del alcance de los animales. También es importante ventilar las habitaciones y evitar que los perros permanezcan cerca de las superficies mientras se aplican desinfectantes.

Otras medidas de prevención son:

No aplicar perfumes ni desodorantes humanos sobre su pelaje

Guardar el cloro, el amoniaco y otros limpiadores en armarios cerrados

Evitar las mezclas de productos químicos

No utilizar difusores de aceites esenciales en habitaciones donde permanecen los perros

No aplicar aceites concentrados sobre su piel sin orientación veterinaria

Permitir que se alejen cuando un aroma les resulte desagradable

Si después de una exposición presenta tos persistente, vómitos, debilidad, salivación excesiva o dificultad para respirar, debe recibir atención veterinaria.

El olfato es una herramienta fundamental para los perros y forma parte de la manera en que reconocen y exploran el mundo. Respetar su sensibilidad implica prestar atención a los productos que utilizamos en casa, pues pequeñas medidas de prevención pueden evitar molestias y proteger su bienestar.