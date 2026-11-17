Los perros adultos mayores necesitan cuidados especiales para conservar su bienestar. Con el paso del tiempo, pueden cambiar su movilidad, comportamiento y hábitos; sin embargo, no todas estas modificaciones son consecuencias normales de la edad. Algunas podrían indicar dolor crónico, un problema que afecta su calidad de vida y que no siempre resulta fácil de identificar.

A diferencia de una lesión repentina, el dolor crónico permanece durante periodos prolongados y puede relacionarse con enfermedades articulares, alteraciones neurológicas y otros padecimientos. Una de sus causas frecuentes es la osteoartritis o artrosis, que afecta las articulaciones y dificulta los movimientos.

Señales de dolor crónico en perros viejitos Canva

¿Cómo saber si un perro viejito tiene dolor crónico y no solo está envejeciendo?

Envejecer no significa que un perro deba vivir con molestias constantes. Si deja de realizar actividades que antes disfrutaba, camina menos o muestra incomodidad ante ciertos movimientos, es importante investigar qué sucede.

La Asociación Estadounidense de Hospitales de Animales (AAHA) advierte que los cambios de comportamiento pueden ser señales de dolor, aunque resulten discretos. En ocasiones, el animal conserva el apetito y algunas actividades, por lo que el problema pasa inadvertido.

La artrosis es una enfermedad dolorosa frecuente en perros y gatos, de acuerdo con el Manual Veterinario Merck. Provoca el deterioro progresivo del cartílago articular y puede causar dolor y dificultades de movimiento. El dolor persistente también puede relacionarse con lesiones, enfermedades de la columna y alteraciones nerviosas.

Por ello, conviene comparar sus hábitos actuales con los de antes. Si evita subir al sillón, tarda más en levantarse o rechaza los paseos, necesita una valoración veterinaria. Que no llore tampoco significa que esté libre de dolor.

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Estas señales al caminar podrían indicar dolor en las articulaciones de tu perro

Las dificultades para desplazarse son manifestaciones frecuentes del dolor articular. Un perro que antes corría, saltaba y disfrutaba los paseos puede comenzar a evitar esas actividades porque ciertos movimientos le causan molestias.

El Manual Veterinario Merck identifica varios signos asociados con la osteoartritis:

Dificultad para levantarse: necesita más tiempo para incorporarse después de descansar

Rigidez al caminar: se mueve con lentitud, sobre todo después de permanecer acostado

Cojera: evita apoyar una pata o cambia su forma de caminar

Problemas con las escaleras: muestra resistencia o necesita ayuda para subir y bajar

Menos interés por saltar: deja de subir a los muebles o perseguir sus juguetes

Paseos más cortos: camina menos y necesita descansar con mayor frecuencia

La cojera no siempre resulta evidente. Si la enfermedad afecta ambas extremidades, el perro puede distribuir su peso de otra manera y dificultar la identificación de la pata que le duele.

Además, la artrosis no aparece exclusivamente en la vejez: puede relacionarse con malformaciones, traumatismos y otras alteraciones articulares. Ante cualquier cambio en su marcha, el veterinario debe determinar la causa.

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Cambios de comportamiento que alertan sobre el dolor

El dolor crónico también puede modificar la conducta y la convivencia del perro. Una mascota que antes buscaba las caricias puede comenzar a evitar el contacto físico o mostrarse irritable cuando alguien intenta cargarla o tocar una zona sensible.

Las guías de manejo del dolor de la AAHA consideran los cambios de comportamiento indicadores importantes. Entre las señales que conviene observar están:

Aislamiento: busca permanecer sola y se aleja de la familia

Irritabilidad: gruñe o intenta apartarse cuando alguien la toca

Falta de interés por jugar: deja de buscar sus juguetes o participar en actividades habituales

Rechazo a las caricias: evita el contacto, en especial cuando alguien toca una zona dolorosa

Menor convivencia: reduce sus interacciones con personas y otros animales

Estas conductas también pueden relacionarse con ansiedad, enfermedades neurológicas o alteraciones cognitivas asociadas con la edad. Registrar cuándo comenzaron y en qué situaciones aparecen ayudará al veterinario durante la evaluación.

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Otras señales de dolor crónico que debes identificar

El malestar también puede reflejarse en el descanso, el apetito y las actividades cotidianas. Las guías de la AAHA incluyen la disminución del apetito, los cambios de actividad y las alteraciones de postura entre los indicadores que deben evaluarse.

Presta atención si presenta alteraciones del sueño, como despertares frecuentes o dificultad para encontrar una posición cómoda; disminución del apetito; jadeo en reposo sin una causa evidente; lamido insistente de una parte del cuerpo, o cambios de postura para evitar molestias.

Estos signos no son exclusivos del dolor. La falta de apetito también puede relacionarse con enfermedades dentales, digestivas o renales, mientras que el jadeo puede tener causas respiratorias o cardiovasculares. Por eso, un solo síntoma no permite identificar una enfermedad.

La AAHA recomienda que los tutores graben videos de sus mascotas mientras caminan o interactúan con su entorno. Ese material puede ayudar al especialista a reconocer cambios que no siempre aparecen durante la consulta.

Señales de dolor crónico en perros viejitos Canva

¿Qué hacer si mi perro viejito tiene dolor? Así puede ayudarlo el veterinario

Ante señales de dolor, es necesario acudir con un médico veterinario para identificar la causa y establecer un tratamiento. La evaluación puede incluir historia clínica, exploración física y análisis de la marcha. Según los hallazgos, el especialista solicitará radiografías u otros estudios.

Las guías de la AAHA y de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) recomiendan un abordaje integral que puede incluir:

Medicamentos: para controlar el dolor y la inflamación, siempre bajo indicación veterinaria

Rehabilitación física: ejercicios terapéuticos para favorecer la movilidad

Control del peso: mantener una condición corporal saludable reduce la carga sobre las articulaciones

Adaptaciones en casa: rampas, alfombras antideslizantes y camas cómodas facilitan sus desplazamientos

Seguimiento veterinario: revisiones para evaluar la respuesta al tratamiento y ajustar los cuidados

No se deben administrar analgésicos para humanos sin autorización veterinaria, pues algunos pueden causar intoxicaciones y complicaciones graves. Aunque ciertas enfermedades degenerativas no tienen cura, el tratamiento puede controlar las molestias y mejorar la calidad de vida del animal.

La edad avanzada no debe ser motivo para normalizar el sufrimiento de una mascota. Observar sus hábitos y detectar cambios físicos o de conducta permite buscar ayuda antes de que las molestias limiten más su vida. Una consulta veterinaria oportuna puede marcar la diferencia en su bienestar durante la vejez.