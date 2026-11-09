¿Tu perro se siente amenazado? Esta curiosa expresión de sus ojos podría delatarlo

Los perros tienen distintas formas de comunicar sus emociones y necesidades. Aunque no utilizan palabras, sus movimientos, expresiones faciales y posturas permiten identificar cuándo se sienten cómodos o atraviesan una situación desagradable.

Una de estas señales es conocida como ojos de ballena, un gesto que puede pasar inadvertido para algunos dueños, pero que merece atención.

Esta expresión ocurre cuando el animal deja visible una parte de la zona blanca de sus ojos. Aunque puede parecer una mirada curiosa o graciosa, también puede relacionarse con miedo, ansiedad o estrés. Aprender a reconocerla ayuda a comprender mejor el comportamiento de las mascotas y a evitar situaciones que afecten su bienestar.

Ojos de ballena en perros: ¿qué significa y cómo actuar? Canva

¿Qué son los ojos de ballena en perros y por qué muestran la parte blanca?

Los ojos de ballena, también conocidos como whale eye o mirada de media luna, son una expresión del lenguaje corporal canino. Se identifican cuando el perro gira la cabeza hacia un lado, pero mantiene los ojos fijos en una persona, un objeto o una situación. Este movimiento deja visible una parte de la esclerótica, es decir, la zona blanca que rodea el iris.

La Facultad de Medicina Veterinaria de Virginia Tech explica que esta expresión puede aparecer cuando el perro siente ansiedad, estrés o miedo. Por ejemplo, puede ocurrir cuando alguien intenta abrazarlo, se acerca demasiado a su rostro o invade el espacio donde descansa.

La institución señala que es necesario observar el conjunto de su lenguaje corporal para comprender qué intenta comunicar. Un perro con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso puede sentir temor, mientras que esa misma posición de las orejas, acompañada de una postura relajada, puede tener otro significado.

Por ello, mostrar la parte blanca de los ojos no significa automáticamente que el animal quiera atacar. Es una señal que debe interpretarse de acuerdo con sus movimientos y el contexto en el que aparece.

Ojos de ballena en perros: ¿qué significa y cómo actuar? Inteligencia Artificial.

¿Qué significa que tu perro te mire de reojo y enseñe los ojos blancos?

Cuando un perro muestra los ojos blancos, puede expresar que se siente incómodo o necesita más espacio. Esta reacción aparece ante situaciones que percibe como amenazantes, aunque para las personas parezcan inofensivas.

Algunas circunstancias que pueden provocar esta expresión son:

Miedo: cuando una persona desconocida se acerca demasiado o intenta tocarlo

Estrés: ante ruidos fuertes, visitas, cambios de ambiente o situaciones que no puede controlar

Incomodidad: cuando alguien lo abraza, lo carga o insiste en acariciarlo pese a sus intentos por alejarse

Protección de recursos: cuando alguien se aproxima a su comida, cama, juguetes o premios

La Escuela de Medicina Veterinaria Cummings de la Universidad Tufts explica que los perros con ansiedad pueden presentar jadeos, temblores, inquietud, aislamiento o intentos por esconderse. También pueden mantener las orejas hacia atrás, bajar la cola y dejar visible una mayor parte del blanco de sus ojos.

Sin embargo, esta expresión no constituye por sí sola un diagnóstico de ansiedad. Algunos perros muestran la esclerótica por la posición de su cabeza o por sus características físicas. La clave está en identificar si el gesto aparece junto con otras señales de tensión o si se repite ante una situación determinada.

Ojos de ballena en perros: ¿qué significa y cómo actuar? Canva

Otras señales de estrés que debes reconocer en tu perrito

Los ojos de ballena no son la única forma en que un perro comunica que algo le molesta. Su cuerpo ofrece otras pistas que ayudan a comprender su estado emocional. Por eso, antes de acercarse o intentar acariciarlo, es importante observar su comportamiento completo.

La Universidad de Texas A&M explica que las orejas pegadas a la cabeza, la mirada fija, los labios tensos y la exposición de la parte blanca de los ojos pueden ser señales de miedo o incomodidad. También advierte que las características físicas de cada raza pueden modificar la apariencia de algunas expresiones.

Otras señales que pueden acompañar a los ojos de ballena son:

Orejas hacia atrás: pueden indicar temor o incomodidad, sobre todo si el cuerpo también está tenso

Cola entre las patas: suele aparecer cuando el perro siente miedo o inseguridad

Lamerse el hocico: si lo hace de forma repetida y sin relación con la comida, puede ser una señal de tensión

Bostezos frecuentes: cuando no tiene sueño, puede tratarse de una conducta asociada con el estrés

Jadeo excesivo: si no hace calor ni realizó actividad física, puede ser una manifestación de ansiedad

Cuerpo rígido: permanecer inmóvil o tensar los músculos puede indicar que el animal se siente amenazado

Estas señales no deben interpretarse como un diagnóstico por sí solas. Un perro puede jadear por calor o cansancio, mientras que un bostezo puede responder al sueño. La clave está en observar cuándo aparecen, con qué frecuencia y qué otros cambios de comportamiento las acompañan.

Ojos de ballena en perros: ¿qué significa y cómo actuar? Canva

¿Qué hacer si tu perro muestra ojos de ballena? Así debes actuar

Si notas que tu perro muestra los ojos blancos, lo primero es evitar que aumente la situación que le provoca incomodidad. Aunque tengas la intención de tranquilizarlo con una caricia o un abrazo, insistir en el contacto puede incrementar su estrés.

La Facultad de Medicina Veterinaria de Virginia Tech recomienda identificar el origen de la tensión y retirar al animal de la situación que le causa miedo o modificar las condiciones para que se sienta más seguro.

Estas medidas pueden ayudar:

Dale espacio: deja de acariciarlo y permite que se aleje si así lo desea. No lo obligues a permanecer cerca de ti

Evita movimientos bruscos: no grites, lo persigas ni intentes sujetarlo por la fuerza

Respeta su comida y sus juguetes: no retires de manera repentina los objetos que protege. Dale oportunidad de comer y descansar sin interrupciones

Reduce los estímulos: si hay mucho ruido, personas desconocidas u otros animales cerca, busca un lugar tranquilo

Observa cuándo ocurre: identifica si la expresión aparece durante los paseos, al recibir visitas, cuando lo abrazan o mientras come

Busca orientación profesional: si la conducta se repite, consulta con un veterinario para descartar problemas médicos y valorar la necesidad de apoyo de un especialista en comportamiento animal

Mantener rutinas y ofrecer actividades adecuadas también puede favorecer su bienestar físico y emocional. Es importante evitar los castigos, pues regañarlo por gruñir o intentar alejarse no resuelve la causa de su incomodidad y puede dificultar que comunique sus límites.

Los ojos de ballena pueden aparecer en perros que sienten miedo o perciben una amenaza. Canva

¿Los ojos de ballena pueden anticipar una mordedura? Cuándo debes preocuparte

Los ojos de ballena pueden aparecer en perros que sienten miedo o perciben una amenaza. Aunque esta expresión no significa que necesariamente vayan a morder, ignorarla puede aumentar el riesgo de una reacción defensiva si la situación continúa.

Un perro que se siente acorralado puede intentar alejarse, esconderse o permanecer inmóvil. Si no encuentra una salida y la persona insiste en acercarse o tocarlo, podría recurrir a otras respuestas, como gruñir, enseñar los dientes o lanzar una mordida.

Un estudio científico publicado en la revista Animals, disponible en PubMed Central, sobre la reducción del estrés en pacientes veterinarios, describe que los perros con miedo pueden mostrar la esclerótica, bajar la cabeza, tensar el cuerpo y evitar el contacto visual.

Sus autores advierten que interpretar de forma incorrecta estas posturas puede provocar que alguien se acerque demasiado y aumente el riesgo de una respuesta defensiva.

Por su parte, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) explica que los perros pueden morder cuando sienten miedo, se sobresaltan, perciben una amenaza o protegen algo valioso, como su alimento o sus juguetes.

Por eso, conviene prestar atención cuando los ojos de ballena aparecen junto con gruñidos, cuerpo rígido, dientes expuestos o intentos de esconderse. Si el animal presenta estas conductas, lo mejor es mantener la distancia y evitar cualquier interacción forzada.

También es importante enseñar a los niños a respetar a los perros: no deben molestarlos mientras comen, duermen o descansan, ni abrazarlos por la fuerza. Si tu mascota presenta episodios frecuentes de miedo, reacciones defensivas o cambios repentinos de comportamiento, acude con un veterinario para que evalúe su estado de salud y determine si necesita atención especializada.

Comprender el lenguaje corporal de los perros permite reconocer sus necesidades y respetar sus límites. Prestar atención a estas expresiones favorece una convivencia más segura y ayuda a construir una relación de confianza entre las mascotas y sus familias.