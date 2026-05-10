¿Eres mujer y te gustaría emprender? En esta cafetería de Guadalajara podrían ayudarte

En 2020, el 54.4 por ciento de las personas que se quedaron sin trabajo fueron mujeres, a pesar de que los hombres representaban una mayor proporción de la fuerza laboral activa. Ese mismo año, las horas semanales dedicadas por mujeres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aumentaron en 60 millones a nivel nacional.

A esa brecha se suma otra: los emprendimientos liderados por mujeres reciben apenas el 3 por ciento de los fondos de capital semilla a nivel mundial, lo que limita su capacidad de crecer, sostenerse y convertirse en una vía real de autonomía económica.

La Casa de las Sirenas, un proyecto para empoderar a las mujeres

En Guadalajara, una cafetería acaba de abrir con una función que va más allá de vender bebidas: capacitar, acompañar y abrir oportunidades laborales para mujeres que quedaron fuera del mercado de trabajo tras la pandemia, la maternidad o las tareas de cuidado. Se trata de Casa de las Sirenas, la primera tienda insignia de Starbucks México, creada en alianza con Fundación Marisa, The Starbucks Foundation y Fundación Alsea.

El espacio fue inaugurado en la zona del Mezquitan, en Guadalajara, y forma parte de una iniciativa llamada “La autonomía también es dulce”, que busca llegar a más de mil mujeres en Jalisco mediante rutas de formación, empleabilidad, emprendimiento y acompañamiento comunitario.

El proyecto parte saber qué necesitan las mujeres de esta comunidad para poder sostener un negocio, tomar decisiones sobre su vida económica o volver al empleo formal. La respuesta llegó desde un diagnóstico territorial que comenzó con trabajo de campo casa por casa.

En entrevista para Excélsior con Paola Lazo, directora de Fundación Marisa, el primer paso es escuchar antes de ofrecer soluciones. Por eso, el programa inicia con un curso de autonomía que permite conocer de cerca las condiciones de cada participante.

“Lo que queremos es arrancar primero con el curso de autonomía... y ese nos permite detectar y conocerlas... nos permite de alguna manera tener como un diagnóstico muy cercano de cuál es la necesidad particular que tienen las mujeres”, explicó en entrevista.

Starbucks inauguró su primera tienda insignia en México Cortesía

Un diagnóstico antes de emprender

A diferencia de otros programas que comienzan directamente con talleres de ventas, finanzas o marca, Casa de las Sirenas inicia con una ruta de autonomía para la toma de decisiones. Este curso consta de ocho sesiones, equivalentes a 16 horas de trabajo, y funciona como una especie de termómetro social.

La intención es identificar si una mujer necesita primero fortalecer su seguridad personal, armar un portafolio laboral, encontrar una red de cuidado para sus hijos o recibir acompañamiento para ordenar un emprendimiento que ya existe, pero todavía no logra consolidarse.

Ese punto es relevante porque muchas mujeres no parten del mismo lugar. Algunas nunca han trabajado fuera de casa. Otras dejaron de hacerlo por la maternidad, la pandemia o las tareas de cuidado. Y otras ya venden productos o servicios, pero lo hacen sin una estructura clara de costos, identidad de marca o estrategia comercial. Del sueño a la marca: 12 semanas de acompañamiento

Para quienes ya tienen una idea de negocio o un emprendimiento pequeño que “no termina de dar el punch”, Casa de las Sirenas ofrece un proceso de acompañamiento de 12 semanas con consultores profesionales.

El objetivo no es solo motivar a las participantes, sino ayudarlas a revisar si su proyecto puede crecer, vender mejor y sostenerse en el tiempo. En esta ruta se trabaja desde la identidad visual hasta la viabilidad comercial del producto.

Entre los puntos principales del acompañamiento están:

Identidad visual: apoyo para definir marca, presentación y elementos que ayuden a diferenciar el producto.

apoyo para definir marca, presentación y elementos que ayuden a diferenciar el producto. Viabilidad: revisión de si el negocio tiene posibilidades reales de mantenerse en el mercado.

revisión de si el negocio tiene posibilidades reales de mantenerse en el mercado. Redes de valor: estrategias para conectar productos con tiendas, canales de venta o aliados que permitan mejores condiciones comerciales.

Este proceso busca que los emprendimientos no se queden únicamente en ventas informales o esfuerzos aislados. La meta es que las mujeres puedan profesionalizar sus ideas y entender qué necesitan para competir en un mercado más amplio.

Las rutas para impulsar la autonomía económica Cortesía

Las barreras que enfrentan las mujeres

El proyecto también reconoce que emprender siendo mujer implica enfrentar obstáculos que no siempre se ven. Uno de ellos es el acceso al financiamiento. A nivel mundial, los emprendimientos liderados por mujeres reciben apenas 3% del capital semilla, una cifra que muestra la distancia entre tener una idea y conseguir recursos para hacerla crecer.

A esto se suma la carga de cuidados. De acuerdo con datos del INEGI, entre 77% y 85% de las mujeres enfrentan responsabilidades relacionadas con el cuidado de hijos, personas mayores, familiares enfermos o tareas domésticas. En la práctica, eso reduce el tiempo disponible para capacitarse, trabajar fuera de casa o desarrollar un negocio propio.

Por eso, Casa de las Sirenas busca acompañar a las mujeres con herramientas, redes y condiciones que les permitan participar de manera más sostenida.

Cuidados, seguridad y financiamiento con causa

Una de las piezas del proyecto es el sistema de cuidados. A través de iniciativas como Lazos, se ofrece acompañamiento para los hijos de las mujeres mientras ellas asisten a cursos o capacitaciones. La idea es atender una de las barreras más comunes para que puedan participar: no tener con quién dejar a sus hijos.

El espacio también incorpora un componente de seguridad. El personal fue capacitado con perspectiva de género para identificar posibles casos de violencia física, psicológica o económica, y derivarlos a las instancias correspondientes cuando sea necesario.

Además, el modelo tiene una vía de financiamiento ligada al consumo. Starbucks donará hasta el 7% de las ventas de esta tienda para sostener los programas formativos de Fundación Marisa y Fundación Alsea. De esta manera, la cafetería funciona como negocio, pero también como mecanismo de apoyo para las actividades comunitarias.

La Casa de las Sirenas Cortesía

¿Cómo participar en Casa de las Sirenas

Las convocatorias para participar se lanzarán de forma periódica. El centro espera graduar entre cuatro y cinco generaciones de mujeres al año, dependiendo de la demanda y del avance de los grupos.

La información estará disponible en dos vías principales: el Community Board dentro de la tienda y las redes sociales de Fundación Marisa. Ahí se publicarán detalles sobre fechas, requisitos y próximas generaciones.

La propuesta parte de una realidad que muchas veces queda fuera: miles de mujeres no dejaron de trabajar por falta de interés, sino porque la pandemia, los cuidados, la maternidad o la falta de redes las empujaron fuera del empleo formal.

Starbucks México informó que esta cafetería abre todos los días de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., en la sucursal Starbucks Ávila Camacho, y que su diseño fue pensado como una tienda insignia para el país.

bgpa