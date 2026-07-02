No hay discusión: Profeco revela cuál es el mejor maquillaje en polvo y cuesta menos de 100 pesos

El maquillaje en polvo mejor calificado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó por ofrecer buena cobertura, cumplir con el contenido declarado y superar las pruebas de calidad aplicadas por el organismo. El estudio comparó distintas marcas disponibles en el mercado mexicano para ayudar a los consumidores a elegir productos que realmente cumplen con lo que prometen.

La evaluación tomó en cuenta aspectos como la información comercial, el contenido neto, la calidad cosmética y el cumplimiento de la normativa. Entre todas las opciones analizadas, una sobresalió por su desempeño general y por ofrecer una buena relación entre calidad y precio.

El maquillaje en polvo que obtuvo la mejor calificación

En el estudio realizado por la Profeco, el Polvo Compacto Matificante Bissú se colocó como uno de los productos mejor evaluados. La dependencia destacó que cumplió con el contenido declarado en el envase, presentó información completa para el consumidor y superó las pruebas de calidad aplicadas en el laboratorio.

Además, el producto mostró una textura uniforme y un desempeño adecuado durante la aplicación, características que lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan controlar el brillo del rostro sin invertir grandes cantidades de dinero.

Uno de sus principales atractivos es su precio. Mientras algunos polvos compactos de marcas internacionales superan fácilmente los 300 o 400 pesos, el maquillaje de Bissú suele encontrarse por menos de 100 pesos, dependiendo del establecimiento.

La Profeco recordó que un precio elevado no garantiza necesariamente un mejor desempeño, por lo que recomendó revisar los resultados de sus estudios antes de realizar una compra.

También aconsejó adquirir cosméticos en establecimientos oficiales, verificar que el empaque se encuentre en buen estado y elegir el tono adecuado para evitar diferencias visibles con el color natural de la piel.

Otras marcas que también destacaron

Además del polvo compacto de Bissú, el estudio identificó otras marcas que obtuvieron buenos resultados al cumplir con los requisitos de calidad e información comercial establecidos por la normativa mexicana.

Entre ellas destacan Maybelline, L'Oréal Paris, Covergirl, Revlon y Beauty Creations, cuyos productos aprobaron las pruebas realizadas por el laboratorio de la Profeco en aspectos como contenido neto, etiquetado y características físicas.

La dependencia explicó que, al elegir un maquillaje en polvo, no solo debe considerarse el precio, sino también factores como el tipo de piel, el acabado deseado —mate o natural— y la duración esperada del producto.

Asimismo, recomendó revisar la fecha de caducidad, conservar el maquillaje en lugares frescos y secos y mantener limpias las brochas o esponjas con las que se aplica para evitar contaminación y posibles irritaciones en la piel.

La Profeco recordó que los consumidores pueden consultar sus estudios comparativos antes de comprar cualquier producto de belleza, ya que estos análisis permiten identificar opciones que ofrecen buena calidad sin necesidad de pagar de más. De esta manera, es posible adquirir un maquillaje que combine buen desempeño, seguridad y un precio accesible.