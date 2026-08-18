Grave error de Keymer lo conduce a la derrota ante el uzbeko Sindárov

La mayoría de los combates son crueles, ásperos. Después de horas de intensa lucha, una semana con 4 ó 5 horas de concentración diaria, una imprecisión o error, deriva en derrota. En posición de empate en duelo de alfiles de diferente color el _GM alemán Vincent Keymer en la jugada 47 cuando su reloj señala 1´51” contra 1 hora, 02´35” del astro de Uzbekistán Javokhir Sindárov, comete un blúnder. La asfixia de tiempo con el agotamiento físico se conjugan.

Sindárov, retador oficial a la corona mundial de ajedrez, consigue su primera victoria en la séptima ronda de la XIII Copa Sinquefield que se desarrolla en Saint Louis, como parte de la última fase de calificación, se disputan 4 plazas, para la final del Grand Chess Tour que se va a realizar a fines de noviembre.

El resto de los juegos finalizaron en tablas.

Sindárov juega con prudencia. Perdió ante Praggna en la R-2 y acaso se reserva lo mejor de sus líneas para que no sean estudiadas con miras a su duelo contra el indio Gukesh. No obstante, ayer empleó el agudo Gambito Volga conocido en Occidente como Gambito Benko, por las investigaciones que sobre él hizo Paul Benko, (15-07-1928 en Amiens – 26 de agosto 2019, en Budapest), húngaro-estadounidense nacido en Francia.

Gracias a Benko fue como Fischer llegó al Campeonato Mundial de Reykiavik en 1972 y ganó la corona a Boris Spassky. Cedió su lugar para Fischer jugara el Torneo de Candidatos de Palma de Mallorca. No sólo investigo el Gambito 4. …b5, sino que con la apertura que también lleva su nombre 1.g3, llegó a derrotar a los genios Mikhail Tal y Bobby Fischer en el TdeC de Curazao 1962. Fue además compositor de estudios y problemas.

En el Gambito Benko las negras hacen un sacrificio posicional con la idea estratégica de dominar las columnas semiabiertas en flanco dama. Se juega con el objetivo de debilitar c4 que apoya d5 y romper el centro con e6. En su construcción Beko se fianchettaba en flanco de rey y el Ag7 alcanza notable fuerza en la diagonal negra. Este sistema de riesgo y gran riqueza táctica, poco frecuente en la práctica magistral fue el que empleó Sindárov. (Hace un puñado de meses tuve la oportunidad de estudiarlo, desde la posición de las negras, con el notable maestro argentino Pablo Alberto Pie, en tres o cuatro sesiones de varias horas en el que participaron además Silvio Pla, Roberto Alvarez, Pablo Coronel, Gabriel Loy, Ernesto Fulgenzi, Lino y otros ajedrecistas).

En la Copa Sinquefield participan 10 grandes maestros de la elite en un round robin en el ritmo clásico de 90 minutos 40 movimientos con un añadido de 30 minutos para el resto del juego con un adicional de 30 segundos desde el primer movimiento.

Clasificación a la R-7: 1) Wesley So, Estados Unidos, 4 ½ (+2, =5,-0); 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 4 (+2, =4, -1); 3) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 4 (+1, =6, -0); 4) Praggnandhaa, Rameshbabu, India, 4 (+2, =4, -1); 5) Levon Aronian, Estados Unidos, 3 ½; 6) Vincente Keymer, Alemania, 3 ½; 7) Samuel Sevian, Estados Unidos, 3 ½; 8) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 3 ½; 9) Anish Giri, Países Bajos, 3; 10) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 1 ½ puntos.

R-8: 1) Sevian-So; 2) Giri-Aronian; 3) Sindárov-Van Foreest; 4) Keymer-Caruana; 5) Vachier-Praggna.

R-9, última: 1) Van Foreest-Keymer; 2) Caruana-Vachier; 3) Praggna-Giri; 4) Aronian-Sevian; 5) ¡So-Sindárov!

Blancas: Vincent Keymer, Alemania, 2,767.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,777.

Gambito Volga o G. Benko, A57.

R-7, Copa Sinquefield, Saint Louis, 17–08-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Cf3 b4 5.g3 g6 6.b3 Ag7 7.Ab2 0–0 8.Ag2 a5 9.0–0 d6 10.Cbd2 Ta6= 11.a4 Te8 12.Cg5 h6 13.Ch3 e6 14.dxe6 Axe6 15.Cf4 Af5= 16.Ta2 Cbd7 17.Te1 g5 18.Cd3 Ag6 19.Aa1 Ta7 20.Cf1 Ae4 21.f3 Axd3 22.Dxd3 Ce5 23.Axe5 dxe5 24.Dxd8 Txd8² 25.Ce3 e4 26.fxe4 Cxe4 27.Axe4 Ad4 28.Rg2 [28.Rf2 Te7 29.Rf3 Axe3 30.Tf1 (30.Rxe3 f5 31.Rf3 Txe4–+) 30...Ad4=+] 28...Axe3 29.Tf1 Te7 30.Ad3 Rg7 31.Tf5 Ad4 32.Td2 Tde8 33.e4 Te5 34.Txe5 Axe5³ 35.Ac2 Ad4 36.h3 Te6 37.Td1 Tf6 38.Td2 Rf8 39.Te2 Te6 40.Te1 Re7³ 41.Tf1 Ae5 42.Td1 Ad4 43.Tf1 Tf6 44.Ad1 Txf1 45.Rxf1 Rd6µ 46.Ah5? f6 47.h4?–+ [47.e5+ Rxe5 48.Re2 Ac3 49.g4 Rf4 50.Rd3 Rg3 51.Ag6 Rxh3= ] 47...Re5 48.hxg5 hxg5 49.Re2 Rxe4 50.Af3+ Rf5 51.Rd3 g4 52.Ab7 Re5 53.Re2 f5 54.Ac6 Ag1 55.Rf1 Ae3 56.Re2 Rd4 57.Ad7 f4 58.gxf4 g3 59.Rf3 Axf4 0–1.