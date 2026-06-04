La MEJOR marca de huevo según Profeco: estas fueron las mejor evaluadas

En millones de hogares mexicanos, el huevo es uno de los alimentos que nunca falta en la cocina. Su versatilidad, valor nutricional y precio accesible lo convierten en un básico de la alimentación diaria. Sin embargo, no todas las marcas ofrecen exactamente las mismas características, por lo que muchos consumidores buscan saber cuál es la mejor opción disponible en el mercado.

Para responder a esta pregunta, la Profeco realizó un estudio de calidad en el que analizó distintas marcas de huevo blanco y rojo comercializadas en México. Las pruebas incluyeron aspectos como frescura, contenido de proteína, aporte de omega-3, colesterol, calidad sanitaria, peso neto e información al consumidor.

De acuerdo con la Profeco, todas las marcas evaluadas cumplieron con los requisitos sanitarios establecidos, pero algunas destacaron por ofrecer mejores valores nutrimentales y mayores niveles de frescura. Estos resultados permiten a los consumidores tomar decisiones más informadas al momento de comprar huevo para su hogar.

Bachoco Enriquecido Naturalmente, entre los mejores huevos evaluados por Profeco

Según el estudio de la Profeco, la línea Bachoco Enriquecido Naturalmente fue una de las que obtuvo los resultados más sobresalientes en las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su contenido de omega-3. En algunas de sus presentaciones, este huevo registró más de 300 miligramos de este nutriente por pieza, una cifra superior a la observada en gran parte de las marcas analizadas por la dependencia.

La Profeco también encontró que este producto cumplía adecuadamente con los estándares de frescura y calidad sanitaria, factores fundamentales para garantizar un consumo seguro.

Además, el contenido de proteína del huevo evaluado se mantuvo dentro de los niveles esperados para un alimento de alta calidad nutricional. Gracias a ello, Bachoco figuró entre las opciones más destacadas del estudio, especialmente para quienes buscan un producto con beneficios adicionales más allá de la proteína tradicional.

Aunque la Profeco no emitió un ranking oficial con un único ganador absoluto, los resultados posicionaron a esta marca entre las mejor evaluadas dentro de las categorías revisadas.

Marcas de huevo que recibieron buenas calificaciones

Además de Bachoco, la Profeco identificó otras marcas de huevo que mostraron resultados favorables en distintos apartados.

Una de ellas fue San Juan, cuyas presentaciones de huevo blanco selecto y light destacaron por cumplir con la información declarada en el etiquetado y por mantener buenos niveles de calidad interna y frescura.

Otra marca que obtuvo evaluaciones positivas fue Aires de Campo, particularmente en el segmento de huevo blanco. Esta empresa registró algunos de los mejores indicadores de frescura dentro de las pruebas realizadas por la dependencia.

Asimismo, El Calvario Premium consiguió resultados satisfactorios en aspectos relacionados con calidad sanitaria y composición nutrimental, lo que la convirtió en otra alternativa recomendable para los consumidores.

La Profeco también destacó que algunas marcas comercializadas en supermercados, incluidas opciones de bajo costo, lograron cumplir adecuadamente con los estándares de calidad establecidos, demostrando que un precio más elevado no siempre garantiza un mejor producto.

Al momento de comprar huevo, la recomendación de la Profeco es revisar el estado del empaque, verificar la fecha de caducidad y asegurarse de que las piezas no presenten grietas o daños visibles. También aconseja conservar el producto en refrigeración para mantener su frescura durante más tiempo.

Más allá de elegir una marca específica, la información de la Profeco muestra que la calidad, la frescura y el correcto almacenamiento son factores clave para aprovechar al máximo los beneficios nutricionales que ofrece el huevo en la alimentación cotidiana.