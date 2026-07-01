¡Guerrero te llama! La ruta de playas entre Acapulco, Ixtapa y paraísos de la costa

¡Conoce las mejores playas de Guerrero para las vacaciones de verano! Cuando se trata de buscar el destino perfecto para disfrutar del sol tropical en territorio mexicano, este estado se levanta como una de las opciones más vibrantes, ricas y diversas de todo el territorio.

Con cientos de kilómetros de costa bañados por el Océano Pacífico, este rincón de la geografía mexicana no solo posee un clima privilegiado durante los meses de verano, sino que también atesora una herencia cultural, gastronómica y de hospitalidad que ha cautivado a viajeros locales e internacionales durante generaciones enteras.

Desde la espectacular y mítica bahía de Acapulco, que ha sabido reinventarse una y otra vez para mantener su estatus como el corazón de la fiesta y el turismo tradicional, hasta el sofisticado equilibrio de la dupla conformada por Ixtapa y Zihuatanejo, donde la modernidad de los grandes complejos hoteleros convive en perfecta armonía con el encanto bohemio de un antiguo pueblo de pescadores.

Guerrero posee el don único de ofrecer, en un mismo viaje, la adrenalina de los deportes acuáticos, la exclusividad de spas de clase mundial y la paz absoluta de bahías. ¡Todo en sus mejores playas para el verano!

Playas de Guerrero para vacaciones de verano Canva

Playas de Guerrero: las mejores para el verano

Acapulco

Tras pasar por intensos periodos de reestructuración y renovación de su infraestructura turística, Acapulco se presenta ante los viajeros veraniegos con una imagen refrescada, servicios hoteleros de primer nivel y la misma calidez humana que la convirtió en el destino predilecto de las estrellas de la época de oro de Hollywood.

La magia de Acapulco radica en que se encuentra dividida en tres grandes zonas geográficas, cada una con una personalidad estética completamente diferente, lo que permite experimentar tres tipos de vacaciones en un mismo destino.

La zona del Acapulco Tradicional evoca la nostalgia del pasado con sus hoteles de arquitectura clásica y sus caletas tranquilas; el Acapulco Dorado concentra la mayor parte de la actividad comercial, la vida nocturna y los accesos a playas de gran oleaje.

Mientras que el Acapulco Diamante se levanta como el bastión de la exclusividad, con desarrollos residenciales, campos de golf diseñados por profesionales y playas kilométricas abiertas directamente al océano.

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Ixtapa

Un corredor turístico caracterizado por sus bulevares ajardinados, ciclovías de primer nivel, dos campos de golf y una infraestructura hotelera que opera bajo los más altos estándares de comodidad, con una amplia oferta de resorts bajo el esquema de "todo incluido", ideales para quienes buscan unas vacaciones de verano sin preocuparse por nada más que relajarse.

Es el destino perfecto para el viajero que busca combinar la comodidad de la hotelería de lujo con la exploración de la naturaleza tropical. Las mejores joyas a conocer son playa El Palmar, la cual garantiza la calidad de sus aguas, la limpieza de la arena y la seguridad de los usuarios.

O playa Linda, famosa por su ambiente rústico y por albergar uno de los atractivos ecoturísticos más singulares de la región: el cocodrilario de Ixtapa. Justo a un costado del acceso a la playa, se encuentra un mirador seguro desde el cual los visitantes pueden observar de cerca a decenas de cocodrilos de gran tamaño en su hábitat natural, así como a diversas especies de aves tropicales e iguanas.

La playa en sí cuenta con un oleaje regular y es el muelle principal desde donde parten las embarcaciones hacia la Isla de Ixtapa.

Zihuatanejo

Entrar a Zihuatanejo es sumergirse en un mundo de calles adoquinadas, fachadas de tejas rojas, mercados de artesanías llenos de color y un malecón conocido como el "Paseo del Pescador", donde las mañanas transcurren al ritmo del regreso de las lanchas cargadas con la pesca del día.

La bahía de Zihuatanejo, de forma semicircular y protegida por imponentes cerros cubiertos de selva baja, es considerada una de las más bellas y seguras de todo el Pacífico mexicano.

Es el refugio ideal para los viajeros bohemios, las parejas y aquellos turistas internacionales que buscan experimentar la verdadera esencia de la provincia mexicana costera. Visita playa La Ropa (un lugar con belleza y tranquilidad); playa Las Gatas, con agua completamente cristalina, y playa del Puerto carece de oleaje y es perfecta para el avistamiento de fauna marina.

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Otras playas que no te puedes perder:

Las Peñitas: una bahía flanqueada por formaciones rocosas que han sido esculpidas a lo largo de los siglos por la fuerza del oleaje y el viento. El oleaje en Las Peñitas es moderadamente suave en la zona protegida por las rocas, convirtiéndose en un sitio idílico para quienes buscan desconectarse por completo del mundo exterior, leer un buen libro frente al mar y disfrutar de la de los pequeños hoteles de gestión familiar.

una bahía flanqueada por formaciones rocosas que han sido esculpidas a lo largo de los siglos por la fuerza del oleaje y el viento. El oleaje en Las Peñitas es moderadamente suave en la zona protegida por las rocas, convirtiéndose en un sitio idílico para quienes buscan desconectarse por completo del mundo exterior, leer un buen libro frente al mar y disfrutar de la de los pequeños hoteles de gestión familiar. Playa Troncones: con una extensión de varios kilómetros de playa semiabierta, este destino destaca por su ambiente eco-chic, donde los hostales de diseño sustentable, las escuelas de surf comunitarias y los restaurantes orgánicos dominan el paisaje.

Playa Saladita: conocida en el argot del surf como "La Ola Perfecta", esta playa es un destino de culto para los practicantes del longboard. Sus olas largas, suaves y constantes permiten a los deportistas deslizarse sobre el agua durante cientos de metros en una sola maniobra.

De cara a las vacaciones de verano, prepárate para redescubrir las mejores playas de Guerrero, listas para recibir a los aventureros que desean explorar la costa.