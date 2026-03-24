Confirman Cajita Feliz de ‘Las Guerreras K-pop’: ¿llegará a México?

¡El K-pop vuelve a la Cajita Feliz! Pero esta vez de la mano del fenómeno de Netflix, Las Guerreras K-pop, quienes tendrán su propio menú en McDonald’s. Y, contra todo pronóstico, está destinado para el público adulto.

Después de meses de éxitos de esta película animada de Netflix, Las Guerreras K-pop buscan seguir teniendo un alcance masivo, esta vez en forma de comida rápida. Con una estética neón y personajes diseñados para ser icónicos, esta promoción promete agotar existencias en tiempo récord.

Prepárate para conocer todos los detalles de este festín demoníaco, te contamos cuáles serán los regalos de la Cajita Feliz y si Las Guerreras K-pop X McDonald’s llegarán a México.

Cajita Feliz de Las Guerreras K-pop McDonald’s

Las Guerreras K-pop tendrán Cajita Feliz

La Cajita Feliz de Las Guerreras K-pop contiene un combo especial para adultos, representando tanto a los Saja Boys como a las HUNTR/X; por si fuera poco, en la compra de esta podrás llevarte un set de photocards de edición limitada.

Cada una de las tarjetas tiene un QR que al escanearlo con la aplicación de McDonald's, los usuarios pueden desbloquear una experiencia inmersiva llamada “La batalla por los fans”, para revelar cuál de los grupos gana esta pelea ficticia.

¿Qué contiene el menú de Las Guerreras K-pop en McDonald’s?

Versión HUNTR/X:

Ramyeon McShaker Papas Fritas: una versión picante y umami de las papas fritas, con un aderezo de soya, ajo, sésamo y especias, inspirada en el snack favorito de Rumi, Mira y Zoey.

Salsa Hunter: una salsa de chile dulce que combina notas de chile, ajo y pimienta con el toque justo de picante.

Salsa demoníaca: una salsa de mostaza intensa, picante y con un toque ácido, de color morado, como los patrones de los demonios.

Versión Saja Boys:

Spicy Saja McMuffin: el McMuffin con huevo y salchicha paty, cubierto con una salsa picante Spicy Saja, inspirada en el fuego de Gwi-Ma.

Papas fritas ralladas: crujientes por fuera y suaves por dentro en referencia al líder de los Saja Boys.

Refresco pequeño: pensado para refrescarte del calor.

Además, el simpático Derpy, el tigre que se robó los corazones en la película, tendrá su versión McFlurry. Este nuevo sabor combina helado suave de vainilla cremoso con perlas explosivas de frutos rojos, bañado en salsa de frutos del bosque.

Cajita Feliz de Las Guerreras K-pop McDonald’s

¿Cuándo sale a la venta?

De acuerdo con redes sociales, la Cajita Feliz de Las Guerreras K-pop estará a la venta a partir del 31 de marzo en Estados Unidos.

¿La Cajita Feliz de Las Guerreras K-pop estará disponible en México?

Por el momento, no se ha anunciado su disponibilidad fuera de Estados Unidos; sin embargo, no se descarta la posibilidad, teniendo en cuenta que otras promociones de McDonald’s del mundo del K-pop han llegado a nuestro país.