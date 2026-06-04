¡Más que logos! Esto significan los símbolos del transporte público de la CDMX

Si utilizas el Metro, el Metrobús, el Cablebús o cualquier otro sistema de transporte en la Ciudad de México, seguramente has visto los símbolos que aparecen en la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), en mapas y señalizaciones.

Para muchos pasan desapercibidos, pero en realidad cada figura tiene un significado específico. No se trata de elementos decorativos. Cada uno representa un medio de transporte que forma parte de la red que mueve a millones de personas todos los días en la capital.

La intención detrás de estos símbolos es sencilla: ayudar a los usuarios a identificar rápidamente los distintos sistemas y entender cómo se conectan entre sí.

Esto significan los símbolos del transporte público de la CDMX Cuartoscuro

El significado del símbolo de Movilidad Integrada

El elemento principal de la red es el logotipo de Movilidad Integrada, mejor conocido como MI.

Se trata de un hexágono verde con las letras “MI” al centro. Este símbolo fue creado para unificar la imagen de todos los transportes públicos de la Ciudad de México bajo una sola identidad.

Antes, cada sistema operaba con una imagen propia. Con la llegada de la Movilidad Integrada, el objetivo fue mostrar que todos forman parte de una misma red de transporte.

Por eso el logotipo aparece en estaciones, tarjetas, mapas y señalamientos distribuidos por toda la ciudad.

Esto significan los símbolos del transporte público de la CDMX Semovi

Qué representa cada símbolo de la red de transporte de la CDMX

Al observar el diseño de la Tarjeta MI es posible notar que alrededor del símbolo principal aparecen distintas figuras geométricas.

Cada una representa un sistema de transporte específico.

Metro: Su símbolo es una “M” estilizada en color naranja. Es uno de los logotipos más reconocibles de la ciudad y representa al sistema de transporte más utilizado de la capital. Su diseño fue desarrollado como parte de la identidad visual creada para el Metro cuando comenzó operaciones en 1969.

Su símbolo es una “M” estilizada en color naranja. Es uno de los logotipos más reconocibles de la ciudad y representa al sistema de transporte más utilizado de la capital. Su diseño fue desarrollado como parte de la identidad visual creada para el Metro cuando comenzó operaciones en 1969. Cablebús: El ícono azul representa una cabina suspendida, haciendo referencia directa al sistema de teleféricos urbanos que conecta distintas zonas de la ciudad.

El ícono azul representa una cabina suspendida, haciendo referencia directa al sistema de teleféricos urbanos que conecta distintas zonas de la ciudad. Ecobici: Utiliza una bicicleta estilizada como símbolo principal. Su diseño busca identificar rápidamente el sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México.

Utiliza una bicicleta estilizada como símbolo principal. Su diseño busca identificar rápidamente el sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México. RTP: El logotipo incorpora las siglas de la Red de Transporte de Pasajeros. Este sistema opera rutas de autobuses que complementan la cobertura del resto de la red.

El logotipo incorpora las siglas de la Red de Transporte de Pasajeros. Este sistema opera rutas de autobuses que complementan la cobertura del resto de la red. Metrobús: Su símbolo utiliza las letras “MB”, una abreviatura del nombre del sistema. El diseño permite diferenciarlo fácilmente del Metro y del resto de los transportes.

Su símbolo utiliza las letras “MB”, una abreviatura del nombre del sistema. El diseño permite diferenciarlo fácilmente del Metro y del resto de los transportes. Servicio de Transportes Eléctricos: Dentro de este organismo se encuentran sistemas como el Trolebús y el Tren Ligero. El símbolo está relacionado con la movilidad impulsada mediante energía eléctrica.

Dentro de este organismo se encuentran sistemas como el Trolebús y el Tren Ligero. El símbolo está relacionado con la movilidad impulsada mediante energía eléctrica. Transporte concesionado: El ícono morado identifica a las rutas concesionadas que también forman parte del esquema de Movilidad Integrada y aceptan la Tarjeta MI.

Con el paso de los años se han incorporado nuevos símbolos conforme la red ha crecido.

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Los colores también ayudan a identificar cada transporte

Además de los símbolos, los colores juegan un papel importante dentro del sistema.

Cada transporte tiene una identidad visual que permite reconocerlo rápidamente.

El naranja identifica al Metro .

El rojo se asocia al Metrobús .

El azul distingue al Cablebús .

El verde está relacionado con Ecobici y RTP.

Mientras que otros sistemas cuentan con colores específicos que aparecen en mapas, señalizaciones y estaciones.

La idea es que un usuario pueda orientarse de manera más sencilla incluso antes de leer la información completa.

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La red ha crecido y los símbolos también

La imagen de Movilidad Integrada no es exactamente la misma que apareció cuando fue presentada.

Con la incorporación de nuevos sistemas de transporte, el diseño también se ha actualizado para reflejar esos cambios.

Uno de los casos más recientes fue la incorporación del Tren Interurbano El Insurgente, que conecta la Ciudad de México con Toluca y que ahora forma parte de la red de Movilidad Integrada.

También se añadieron referencias al transporte concesionado que opera en distintas rutas de la capital.