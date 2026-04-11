¡Habrá edición especial del Mundial de la Tarjeta de Movilidad! ¿Dónde conseguirla?

En la Ciudad de México se respira la pasión mundialista. Con la reinauguración del Estado Banorte, inició la cuenta atrás. El transporte público también se unirá a la fiesta del Mundial con una edición especial de la Tarjeta de Movilidad, conoce los detalles.

El transporte público en la CDMX conecta a prácticamente toda la ciudad, por esa razón, será clave para la movilidad durante la Copa Mundial de Futbol que se vivirá en junio de 2026.

Ya que se espera la visita de personas de diferentes países, la mejor forma de garantizar el acceso a todos los visitantes a los diferentes medios de transportes es la Tarjeta de Movilidad Integrada, que permite pagar el pasaje en el Metro, Metrobús, Tren Ligero, algunos autobuses e incluso la Ecobici.

Esta tarjeta apareció en 2019 como parte de la estrategia de modernización del transporte público, pero desde hace un par de años es la única forma de acceder a medios como el Metro y el Metrobús.

Para satisfacer las necesitades que implica un evento como el Mundial, en conferencia de prensa, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que habrá un stock de 1.5 millones de estas tarjetas para estas fechas.

Sin embargo, también anunció que planean lanzar una edición especial de la Tarjeta de Movilidad de la CDMX para el Mundial, la cual próximamente se presentará al Comité encargado de aprobar el diseño para que salga a la venta.

La Rede de Transporte Público conecta prácticamente toda la CDMX Canva

¿Cómo será la edición especial de la Tarjeta de Movilidad para el Mundial?

En conferencia de prensa donde estuvo presente la jefa de Gobierno Clara Brugada, se presentó el diseño preliminar de la Tarjeta de Movilidad para el Mundial. Esta edición especial está inspirada en la Ciudad de México.

Entre los elementos que se ilustran destacan los diferentes medios de transporte que componen la red de movilidad de la ciudad: Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y RTP, además de símbolos clave de la identidad de esta ciudad.

De esta forma encontramos al Ángel de la Independencia y edificios emblemáticos como la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes, además de un ajolote, un cacomixtle y un corazón, el símbolo de la CDMX durante la gestión 2024-2030.

El diseño de la edición especial de la Tarjeta de Movilidad para el Mundial reune a los símbolos de la CDMX YT Clara Brugada Molina

¿Dónde comprar la Tarjeta de Movilidad del Mundial?

Al igual que ocurre con la Tarjeta de Movilidad común, la edición especial del Mundial estará disponible en las taquillas del metro, así como en las máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero y Cablebús.

Eso sí, antes de correr a comprar la tuya, hay algunos puntos que debes conocer. El primero es que esta tarjeta todavía no está a la venta, pues el diseño apenas iba a pasar al Comité para su aprobación, a eso le sigue la impresión y venta.

Si bien, no se ha anunciado una fecha exacta para adquirirla, lo más probable es que sea en vísperas de la Copa Mundial de Futbol, es decir, a finales de mayo o principios de junio de este año.

Finalmente, aunque se espera que haya suficientes tarjetas para garantizar la movilidad, no se sabe cuántas tendrán este diseño especial. Tampoco es seguro que todas las taquillas y máquinas expendedoras las tengan, por lo que es mejor preguntar antes de comprar.

¿Cuánto cuesta la Tarjeta de Movilidad del Mundial?

Se espera que la edición especial del Mundial de la Tarjeta de Movilidad tenga el mismo costo que la versión clásica. En taquilla, el plástico cuesta 15 pesos y puedes recargarla con el monto que desees.

En el caso de las máquinas expendedoras, por ejemplo, las que están en el Metrobús, el costo es de 21 pesos, pero ya incluyen un viaje precargado.

La CDMX está más que lista para la justa de futbol más importante. Para que todos lleguen a tiempo a los partidos, el transporte público está calentando motores. Forma parte de esta fiesta con la Tarjeta de Movilidad edición especial del Mundial.