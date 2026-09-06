Maquillaje patrio: ideas para robar miradas este 15 de septiembre

La noche del 15 de septiembre es la oportunidad perfecta para sacar tu lado más creativo y darle un toque mexicano a tu look. Y no, no necesitas ser experta en maquillaje para conseguir un resultado llamativo.

Si todavía no decides cómo arreglarte para dar el Grito, puedes llevar el espíritu patrio hasta tu maquillaje. Desde sombras en los colores de la bandera hasta pequeños detalles de brillo, existen varias formas de transformar tu mirada y hacer que sea la protagonista de la noche.

Foto: Instagram sallelyleyvaa

Verde, blanco y rojo en tus ojos

Una opción sencilla es jugar con los tres colores patrios y llevarlos en las sombras. Puedes difuminarlos para conseguir un efecto más discreto o hacer que los tonos tengan mayor intensidad si buscas un maquillaje que destaque.

La clave está en combinar los colores de manera equilibrada para que el resultado se vea festivo, pero también favorecedor.

Foto:Instagram montoyadiana_

Dale protagonismo al delineado

Si prefieres algo diferente a las sombras tradicionales, los delineados pueden convertirse en tu mejor aliado. Puedes experimentar con trazos gráficos en tonos verdes, blancos o rojos, e incluso recurrir a acabados metálicos para darle una apariencia más moderna.

Este estilo es ideal si quieres un maquillaje mexicano, pero con un toque más atrevido.

Foto: Instagram gaby_mkup

Brillos para una noche de fiesta

¿Eres fan del glitter? Entonces esta puede ser tu oportunidad para incorporarlo al look. Puedes colocar pequeñas aplicaciones de brillo o pedrería alrededor de los ojos, en el párpado o cerca del lagrimal.

No necesitas cubrir todo el rostro: unos cuantos detalles pueden ser suficientes para conseguir ese efecto glamuroso que hará destacar tu maquillaje durante la celebración. Puedes crear formas con la sobra y colocar destellos de brillos.

Foto: Instagram melizajg

Para las más creativas

Si quieres llevar el maquillaje a otro nivel, puedes agregar pequeños diseños inspirados en México. Estrellas, corazones, flores y otros elementos pueden convertirse en detalles que hagan único tu look.

No es necesario realizar un diseño demasiado complicado. Incluso un pequeño dibujo cerca de los ojos puede darle personalidad a tu maquillaje.

Foto: TikTok @makeuplena._

¿Cómo hacer que tu maquillaje dure toda la noche?

Como la celebración puede extenderse durante varias horas, preparar la piel y fijar correctamente el maquillaje será fundamental. Las sombras en crema pueden ayudarte a conseguir mayor intensidad, mientras que un fijador puede mantener el look en su sitio durante la fiesta.

Si los delineados muy elaborados no son lo tuyo, otra alternativa es apostar por pestañas postizas con pequeños detalles brillantes.

Para darle el toque final a tu look patrio, un labial rojo indeleble puede convertirse en el protagonista. Además de combinar a la perfección con los colores de la celebración, su fórmula de larga duración te permitirá disfrutar la noche sin preocuparte demasiado por retocarlo después de cada bebida o bocado.

Si prefieres un maquillaje más natural, los labios nude son una excelente alternativa. Este tono ayuda a equilibrar una mirada con sombras verdes, blancas, rojas o un poco de glitter, logrando un resultado elegante y fresco sin quitarle protagonismo a los ojos.

Así que ya lo sabes: este 15 de septiembre puedes llevar el orgullo mexicano no solo en tu outfit, sino también en tu maquillaje. Elige la propuesta que más vaya contigo y prepárate para celebrar con mucho estilo.