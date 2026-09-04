Esta es la mejor pluma para el regreso a clases según la Profeco

Entre las mochilas, los cuadernos y las listas interminables del regreso a clases, hay un artículo que casi nadie se detiene a comparar: la pluma para escribir.

Se compra por costumbre, por color de tinta o porque es el que sobra en la caja del súper. Pero el laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor sí se tomó el trabajo de ponerlos a prueba uno por uno, y los resultados exhiben a más de una marca conocida.

El ganador no fue el más famoso

En su estudio de calidad de útiles escolares, publicado en la edición de agosto de 2026 de la Revista del Consumidor, Profeco analizó 14 bolígrafos de tinta azul entre los 94 productos escolares evaluados en total. Las pruebas midieron el desgaste de la tinta durante la escritura continua, la fluidez del trazo, la resistencia del cuerpo del bolígrafo y que la información comercial impresa en el empaque fuera exacta.

El bolígrafo con la calificación de "Excelente" y el mejor costo del grupo fue el de la marca BIC, con un precio de apenas 4.28 pesos. En el mismo estudio, Profeco evaluó también el bolígrafo Pentel, calificado como "Muy bueno" pero con un costo de 19.63 pesos, más de cuatro veces superior al del producto mejor evaluado.

La diferencia de calificación entre ambos fue mínima frente a la diferencia de precio.

Este patrón se repitió en otras categorías del mismo estudio. El procurador Iván Escalante lo resumió con un ejemplo de otro rubro evaluado: "se puede encontrar, por ejemplo, un juego de geometría con calificación similar, que cumplió las mismas pruebas, y uno cuesta 90 pesos y otro 37 pesos".

La lógica, según la dependencia, aplica igual para plumas, cuadernos, sacapuntas y demás artículos de la lista escolar: pagar más no siempre garantiza mejor desempeño en el aula.

Para Profeco, el ejercicio busca que las familias dejen de comprar por costumbre o por nombre de marca y empiecen a revisar las pruebas de calidad disponibles antes de surtir la mochila.

El estudio completo, con el desglose de las 14 marcas de bolígrafos analizadas, puede consultarse sin costo en el sitio de la Revista del Consumidor, además de estar disponible impreso en librerías del Fondo de Cultura Económica y en 38 oficinas de atención al consumidor en distintos estados del país.

La dependencia también aprovechó la presentación del estudio para anunciar ferias de útiles escolares en varias ciudades, entre ellas una sede en la Ciudad de México, donde las familias inscritas en la Beca Rita Cetina pudieron usar su tarjeta electrónica para comprar directamente los productos evaluados.

El mensaje de fondo del estudio es simple: en la lista de útiles de este ciclo escolar, el bolígrafo más caro no es necesariamente el que mejor escribe, y comparar antes de pagar puede dejarles a las familias mexicanas varios pesos de ahorro que, multiplicados por cada artículo de la lista, terminan sumando bastante.