Destinos históricos para dar El Grito en México, combina tradición con diversión

El 15 y 16 de septiembre son días de fiesta nacional en México, pues marcan el inicio de una guerra que duró 11 años para conseguir la independencia de la corona española.

La noche del 15 de septiembre recordamos el “Grito de Dolores”, cuando en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo hizo sonar las campanas de la parroquia de Dolores, en Guanajuato, y llamó al pueblo a levantarse en armas contra el dominio español.

Cada año, las plazas públicas del país se iluminan con los colores de la bandera y miles de personas se reúnen para gritar “¡Viva México!”. En este contexto, hay ciudades y pueblos cargados de historia y tradición, que vale la pena visitar estos días.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

Ubicada a alrededor de una hora de distancia de la capital de Guanajuato, esta ciudad ha sido nombrada "Cuna de la Independencia Nacional", pues fue aquí donde Miguel Hidalgo hizo el llamado que dio inicio a la Guerra de Independencia.

La Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores es una de las paradas obligadas en este destino, por su valor histórico. A esta se suman el Museo Histórico Casa de Hidalgo, donde vivió el “Padre de la Patria”, y el Museo de la Independencia Nacional que Exhibe objetos y documentos relacionados con el movimiento independentista.

También puedes pasear por el Jardín Independencia, ubicado frente a la parroquia mientras disfrutas una nieve.

Finalmente, durante tu visita las enchiladas mineras bañadas en salsa de guajillo, rellenas de queso fresco y acompañadas de papa y zanahoria frita, son un plato imperdible.

Dolores Hidalgo, Guanajuato, fue el epicentro del inicio de la Guerra de Independencia Cuarto Oscuro

San Miguel de Allende, Guanajuato

Hoy es uno de los destinos turísticos favoritos de nacionales y extranjeros, por su arquitectura colonial y ambiente bohemio. Sin embargo, también fue uno de sitios clave de la primera etapa de la Independencia.

La vida intelectual de este lugar favoreció la circulación de nuevas ideas, además de ser la cuna de Ignacio Allende y Juan Aldama, militares con una participación central en el movimiento.

La Parroquia de San Miguel Arcángel es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad por su estilo neogótico con una fachada de cantera rosa que destaca a lo lejos.

Para adentrarte más en la historia, está el Museo Histórico Casa de Allende, dedicado a la historia de la ciudad y a este personaje.

Finalmente, no puedes dejar de pasear por las calles empedradas del centro histórico, subir hasta el mirador para tener vistas panorámicas y visitar su mercado de artesanías, además de probar sus tradicionales pacholas con carne molida en metate.

San Miguel de Allende fue clave en la primera etapa de la Independencia Cuarto Oscuro

Guanajuato, Guanajuato

La capital de Guanajuato no quedó fuera de la Guerra de Independencia. Aquí fue donde surgió la figura de “El pípila”, quien se convirtió en un héroe popular por su papel en la toma de la Alhóndiga de Granaditas a cuya puerta prendió fuego para permitir la entrada del ejército insurgente.

Justamente, la Alhóndiga de Granaditas es uno de los principales puntos de valor histórico en este destino, seguido del Monumento al Pípila, ubicado en lo alto del cerro de San Miguel con una vista panorámica de la ciudad.

El paseo por su centro histórico también es imperdible, al igual la visita al Callejón del Beso y su trágica historia de amor, el Teatro Juárez y su impresionante arquitectura, además del Museo de las Momias de Guanajuato.

Finalmente, no te puedes ir sin probar las tradicionales guacamayas, una torta de chicharrón seco con pico de gallo, aguacate y salsa roja, además de las gorditas de cacahuate y el caldo de oso.

El monumento a El Pípila es una muestra del papel de Guanajuato en esta lucha Cuarto Oscuro

Santiago de Querétaro, Querétaro

Aunque Guanajuato tuvo un papel central una vez que la Guerra de Independencia detonó, la capital queretana jugó un papel clave durante su planeación.

Aquí se llevó a cabo la Conspiración de Querétaro, una serie de reuniones secretas entre personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez para organizar el levantamiento armado.

Uno de los principales atractivos históricos es la Casa de la Corregidora, que hoy funciona como Palacio de Gobierno, pues fue la cuna de las conspiraciones del movimiento independentista.

También es imprescindible visitar el Templo de Santa Cruz que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, además de su centro histórico, el Museo Regional de Querétaro y su impresionante acueducto formado por 74 arcos de cantera rosa.

En Querétaro se llevaron a cabo las reuniones de conspiración para el movimiento de Independencia Cuarto Oscuro

Guadalajara, Jalisco

La tierra del mariachi y el tequila también tuvo un papel importante durante el Movimiento de Independencia. Guadalajara fue ocupada por las fuerzas insurgentes a finales de 1810 y fue aquí donde Miguel Hidalgo formó un gobierno provisional.

Desde aquí se impulsaron medidas sociales y políticas de suma relevancia. La más importante fue la promulgación del decreto mediante el cual declaró abolida la esclavitud el 6 de diciembre de 1810.

Guadalajara está llena de sitios históricos y turísticos que vale la pena conocer. Una forma de hacerlo es en un paseo en calandria para recorrer y conocer la historia de lugares como el Palacio de Gobierno, que resguarda murales de José Clemente Orozco; la Casa de los Perros, con un papel clave en la prensa insurgente; la Plaza de la Liberación y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Otras paradas imprescindibles son la Catedral Metropolitana de Guadalajara, el Teatro Degollado, el Museo Cabañas, el Mercado Libertad o San Juan de Dios y el Paseo Chapultepec.