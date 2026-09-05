Festival Arre 2026: horarios de todos los artistas por escenario
Festival Arre 2026: conoce los horarios de Banda MS, Alejandro Fernández y todos los artistas que se presentarán en sus cinco escenarios.
El Festival Arre 2026 ya está listo para recibir a miles de fans del regional mexicano este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
La edición de este año contará con cinco escenarios y una cartelera que reúne a figuras como Banda MS, Gabito Ballesteros, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado, El Mimoso, Los Dos Carnales y La Sonora Dinamita, además de nuevos exponentes del género.
El festival tendrá actividad desde la tarde y algunas presentaciones se extenderán hasta la madrugada. Los cinco espacios serán Hacienda Pepsi Black, Tecate, Little Caesars, Pista de Baile By Tecate y Saloon Pepsi Black.
¿Cuáles son los horarios del Festival Arre 2026 por escenario del sábado 5 de septiembre?
El primer día tendrá como algunos de sus actos principales a Banda MS y Gabito Ballesteros, mientras que el domingo llegarán los turnos de Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana.
La programación oficial contempla presentaciones simultáneas en distintos escenarios, por lo que conocer los horarios será clave para quienes quieran trasladarse de un espacio a otro sin perderse a sus artistas favoritos.
Hacienda Pepsi Black
- Plan de Escape: 17:00 a 17:40 horas
- Los KDT'S de Homero Guerrero Junior: 18:00 a 18:40 horas
- Grupo Cañaveral: 19:00 a 19:50 horas
- Edgardo Nuñez: 20:10 a 21:00 horas
- Los Plebes del Rancho: 21:20 a 22:10 horas
- Momento Fizz: 22:13 a 22:17 horas
- El Mimoso: 22:35 a 23:35 horas
- Banda MS: 00:00 a 01:10 horas
Tecate
- Mosmo: 16:20 a 16:50 horas
- RIA: 17:05 a 17:35 horas
- Mar Solís: 17:55 a 18:25 horas
- Régulo Caro: 18:45 a 19:25 horas
- Rey Quinto: 19:45 a 20:25 horas
- Herencia de Patrones: 20:45 a 21:25 horas
- Calle 24: 21:45 a 22:35 horas
- Gabito Ballesteros: 23:00 a 00:00 horas
Little Caesars
- Santiago Martell: 17:00 a 17:35 horas
- YNG NAZ: 17:35 a 18:30 horas
- Joaquín Coronel: 18:50 a 19:25 horas
- Jorge Tapia: 19:45 a 20:20 horas
- Juanpa Salazar: 20:40 a 21:20 horas
- La Coreañera: 21:40 a 22:20 horas
- Cumbia Pedregal: 22:45 a 23:30 horas
Pista de Baile By Tecate
- Las Veredas: 16:00 a 18:00 horas
- Sonido Alacrán: 18:00 a 20:00 horas
- SR Raya: 20:00 a 22:00 horas
- Agualokeo: 22:00 a 00:00 horas
Saloon Pepsi Black
- Sonido Barrio Norte: 17:00 a 18:00 horas
- Set de Salsa “La Bendición”: 18:00 a 19:30 horas
- Sonido Barrio Norte: 19:30 a 20:00 horas
- Los Guitarrazos: 22:00 a 00:00 horas
Festival Arre 2026: horarios del domingo 6 de septiembre por escenario
El segundo día tendrá una de las noches más esperadas del festival, con Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana como dos de los principales actos en Hacienda Pepsi Black.
Hacienda Pepsi Black
- Destino: 17:00 a 17:40 horas
- La Sonora Dinamita: 18:00 a 18:50 horas
- Los 2 de la S: 19:10 a 19:50 horas
- Mi Banda El Mexicano: 20:10 a 21:00 horas
- Los Dos Carnales: 21:20 a 22:10 horas
- Momento Fizz: 22:13 a 22:17 horas
- Alejandro Fernández: 22:35 a 00:05 horas
- Los Tucanes de Tijuana: 00:30 a 01:30 horas
Tecate
- Juanchito: 16:40 a 17:15 horas
- Eddy: 17:35 a 18:10 horas
- Marcos Villalobos: 18:30 a 19:10 horas
- Nueva H: 19:30 a 20:10 horas
- Clave Especial: 20:30 a 21:10 horas
- Víctor Mendívil: 21:30 a 22:30 horas
- Eslabón Armado: 22:55 a 23:55 horas
Little Caesars
- Damaris Bojor: 16:35 a 17:15 horas
- Kakalo: 17:35 a 18:15 horas
- Franco Rey: 18:35 a 19:15 horas
- Delilah: 19:35 a 20:15 horas
- El Junte Sabanero: 20:35 a 21:25 horas
- Pasabordo: 21:50 a 22:50 horas
Pista de Baile By Tecate
- DJ Lucha: 16:00 a 18:00 horas
- Lágrima Tropical: 18:00 a 20:00 horas
- Nenufar: 20:00 a 22:00 horas
- Bebélicos Nueva Generación: 22:00 a 00:00 horas
Saloon Pepsi Black
- Sonido Barrio Norte: 17:00 a 18:00 horas
- Set de Salsa “La Bendición”: 18:00 a 19:30 horas
- Sonido Barrio Norte: 19:30 a 20:00 horas
- Los Guitarrazos: 22:00 a 00:00 horas
¿A qué hora cantan Banda MS, Gabito Ballesteros, Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana?
Para quienes buscan únicamente los horarios de los artistas principales del Festival Arre 2026, estas son las presentaciones que no deben perder de vista.
Banda MS subirá al escenario Hacienda Pepsi Black el sábado 5 de septiembre a las 00:00 horas y su presentación está programada hasta la 01:10 horas.
Ese mismo sábado, Gabito Ballesteros llegará al escenario Tecate a las 23:00 horas y permanecerá hasta la medianoche.
El domingo 6, Alejandro Fernández tendrá uno de los espectáculos centrales de la jornada. El cantante se presentará en Hacienda Pepsi Black de 22:35 a 00:05 horas.
Después llegará Los Tucanes de Tijuana, también en Hacienda Pepsi Black, con un espectáculo programado de 00:30 a 01:30 horas.
Otro de los actos destacados del domingo será Eslabón Armado, cuya presentación en el escenario Tecate está prevista de 22:55 a 23:55 horas. Esto significa que su horario coincide parcialmente con el concierto de Alejandro Fernández, por lo que los asistentes que quieran ver ambos actos deberán considerar el tiempo de traslado entre escenarios.
¿Dónde será el Festival Arre 2026 y cuáles son sus cinco escenarios?
El Festival Arre 2026 se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.
El recinto recibirá cinco escenarios:
- Hacienda Pepsi Black
- Tecate
- Little Caesars
- Pista de Baile By Tecate
- Saloon Pepsi Black
La sede será punto de encuentro para artistas de distintas generaciones del regional mexicano. El cartel combina figuras consolidadas con exponentes de corridos, banda, norteño y cumbia.
Debido a que algunos conciertos tienen horarios cercanos o simultáneos, conviene definir con anticipación cuáles serán las presentaciones prioritarias.
Uno de los principales cruces del domingo será entre Alejandro Fernández y Eslabón Armado, pues sus espectáculos coinciden durante parte de la noche. También será importante considerar los traslados antes de las presentaciones de mayor convocatoria.
El festival contará con actividades desde la tarde y algunos espectáculos terminarán después de la medianoche. Por ello, revisar el mapa del recinto y ubicar previamente los cinco escenarios puede ayudar a reducir los tiempos de traslado.