El Festival Arre 2026 ya está listo para recibir a miles de fans del regional mexicano este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La edición de este año contará con cinco escenarios y una cartelera que reúne a figuras como Banda MS, Gabito Ballesteros, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado, El Mimoso, Los Dos Carnales y La Sonora Dinamita, además de nuevos exponentes del género.

El festival tendrá actividad desde la tarde y algunas presentaciones se extenderán hasta la madrugada. Los cinco espacios serán Hacienda Pepsi Black, Tecate, Little Caesars, Pista de Baile By Tecate y Saloon Pepsi Black.

Festival Arre 2026: horarios de todos los artistas por escenario IG: @festivalarre

¿Cuáles son los horarios del Festival Arre 2026 por escenario del sábado 5 de septiembre?

El primer día tendrá como algunos de sus actos principales a Banda MS y Gabito Ballesteros, mientras que el domingo llegarán los turnos de Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana.

La programación oficial contempla presentaciones simultáneas en distintos escenarios, por lo que conocer los horarios será clave para quienes quieran trasladarse de un espacio a otro sin perderse a sus artistas favoritos.

Hacienda Pepsi Black

Plan de Escape: 17:00 a 17:40 horas

17:00 a 17:40 horas Los KDT'S de Homero Guerrero Junior: 18:00 a 18:40 horas

18:00 a 18:40 horas Grupo Cañaveral: 19:00 a 19:50 horas

19:00 a 19:50 horas Edgardo Nuñez: 20:10 a 21:00 horas

20:10 a 21:00 horas Los Plebes del Rancho: 21:20 a 22:10 horas

21:20 a 22:10 horas Momento Fizz: 22:13 a 22:17 horas

22:13 a 22:17 horas El Mimoso: 22:35 a 23:35 horas

22:35 a 23:35 horas Banda MS: 00:00 a 01:10 horas

Tecate

Mosmo: 16:20 a 16:50 horas

16:20 a 16:50 horas RIA: 17:05 a 17:35 horas

17:05 a 17:35 horas Mar Solís: 17:55 a 18:25 horas

17:55 a 18:25 horas Régulo Caro: 18:45 a 19:25 horas

18:45 a 19:25 horas Rey Quinto: 19:45 a 20:25 horas

19:45 a 20:25 horas Herencia de Patrones: 20:45 a 21:25 horas

20:45 a 21:25 horas Calle 24: 21:45 a 22:35 horas

21:45 a 22:35 horas Gabito Ballesteros: 23:00 a 00:00 horas

Little Caesars

Santiago Martell: 17:00 a 17:35 horas

17:00 a 17:35 horas YNG NAZ: 17:35 a 18:30 horas

17:35 a 18:30 horas Joaquín Coronel: 18:50 a 19:25 horas

18:50 a 19:25 horas Jorge Tapia: 19:45 a 20:20 horas

19:45 a 20:20 horas Juanpa Salazar: 20:40 a 21:20 horas

20:40 a 21:20 horas La Coreañera: 21:40 a 22:20 horas

21:40 a 22:20 horas Cumbia Pedregal: 22:45 a 23:30 horas

Pista de Baile By Tecate

Las Veredas: 16:00 a 18:00 horas

16:00 a 18:00 horas Sonido Alacrán: 18:00 a 20:00 horas

18:00 a 20:00 horas SR Raya: 20:00 a 22:00 horas

20:00 a 22:00 horas Agualokeo: 22:00 a 00:00 horas

Saloon Pepsi Black

Sonido Barrio Norte: 17:00 a 18:00 horas

17:00 a 18:00 horas Set de Salsa “La Bendición”: 18:00 a 19:30 horas

18:00 a 19:30 horas Sonido Barrio Norte: 19:30 a 20:00 horas



19:30 a 20:00 horas Los Guitarrazos: 22:00 a 00:00 horas

Festival Arre 2026: horarios de todos los artistas por escenario IG: @festivalarre

Festival Arre 2026: horarios del domingo 6 de septiembre por escenario

El segundo día tendrá una de las noches más esperadas del festival, con Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana como dos de los principales actos en Hacienda Pepsi Black.

Hacienda Pepsi Black

Destino: 17:00 a 17:40 horas

17:00 a 17:40 horas La Sonora Dinamita: 18:00 a 18:50 horas

18:00 a 18:50 horas Los 2 de la S: 19:10 a 19:50 horas

19:10 a 19:50 horas Mi Banda El Mexicano: 20:10 a 21:00 horas

20:10 a 21:00 horas Los Dos Carnales: 21:20 a 22:10 horas

21:20 a 22:10 horas Momento Fizz: 22:13 a 22:17 horas

22:13 a 22:17 horas Alejandro Fernández: 22:35 a 00:05 horas

22:35 a 00:05 horas Los Tucanes de Tijuana: 00:30 a 01:30 horas

Tecate

Juanchito: 16:40 a 17:15 horas

16:40 a 17:15 horas Eddy: 17:35 a 18:10 horas

17:35 a 18:10 horas Marcos Villalobos: 18:30 a 19:10 horas

18:30 a 19:10 horas Nueva H: 19:30 a 20:10 horas

19:30 a 20:10 horas Clave Especial: 20:30 a 21:10 horas

20:30 a 21:10 horas Víctor Mendívil: 21:30 a 22:30 horas

21:30 a 22:30 horas Eslabón Armado: 22:55 a 23:55 horas

Little Caesars

Damaris Bojor: 16:35 a 17:15 horas

16:35 a 17:15 horas Kakalo: 17:35 a 18:15 horas

17:35 a 18:15 horas Franco Rey: 18:35 a 19:15 horas

18:35 a 19:15 horas Delilah: 19:35 a 20:15 horas

19:35 a 20:15 horas El Junte Sabanero: 20:35 a 21:25 horas

20:35 a 21:25 horas Pasabordo: 21:50 a 22:50 horas

Pista de Baile By Tecate

DJ Lucha: 16:00 a 18:00 horas

16:00 a 18:00 horas Lágrima Tropical: 18:00 a 20:00 horas

18:00 a 20:00 horas Nenufar: 20:00 a 22:00 horas

20:00 a 22:00 horas Bebélicos Nueva Generación: 22:00 a 00:00 horas

Saloon Pepsi Black

Sonido Barrio Norte: 17:00 a 18:00 horas

17:00 a 18:00 horas Set de Salsa “La Bendición”: 18:00 a 19:30 horas

18:00 a 19:30 horas Sonido Barrio Norte: 19:30 a 20:00 horas

19:30 a 20:00 horas Los Guitarrazos: 22:00 a 00:00 horas

Festival Arre 2026: horarios de todos los artistas por escenario IG: @festivalarre

¿A qué hora cantan Banda MS, Gabito Ballesteros, Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana?

Para quienes buscan únicamente los horarios de los artistas principales del Festival Arre 2026, estas son las presentaciones que no deben perder de vista.

Banda MS subirá al escenario Hacienda Pepsi Black el sábado 5 de septiembre a las 00:00 horas y su presentación está programada hasta la 01:10 horas.

Ese mismo sábado, Gabito Ballesteros llegará al escenario Tecate a las 23:00 horas y permanecerá hasta la medianoche.

El domingo 6, Alejandro Fernández tendrá uno de los espectáculos centrales de la jornada. El cantante se presentará en Hacienda Pepsi Black de 22:35 a 00:05 horas.

Después llegará Los Tucanes de Tijuana, también en Hacienda Pepsi Black, con un espectáculo programado de 00:30 a 01:30 horas.

Otro de los actos destacados del domingo será Eslabón Armado, cuya presentación en el escenario Tecate está prevista de 22:55 a 23:55 horas. Esto significa que su horario coincide parcialmente con el concierto de Alejandro Fernández, por lo que los asistentes que quieran ver ambos actos deberán considerar el tiempo de traslado entre escenarios.

Festival Arre 2026: horarios de todos los artistas por escenario IG: @festivalarre

¿Dónde será el Festival Arre 2026 y cuáles son sus cinco escenarios?

El Festival Arre 2026 se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

El recinto recibirá cinco escenarios:

Hacienda Pepsi Black

Tecate

Little Caesars

Pista de Baile By Tecate

Saloon Pepsi Black

La sede será punto de encuentro para artistas de distintas generaciones del regional mexicano. El cartel combina figuras consolidadas con exponentes de corridos, banda, norteño y cumbia.

Debido a que algunos conciertos tienen horarios cercanos o simultáneos, conviene definir con anticipación cuáles serán las presentaciones prioritarias.

Uno de los principales cruces del domingo será entre Alejandro Fernández y Eslabón Armado, pues sus espectáculos coinciden durante parte de la noche. También será importante considerar los traslados antes de las presentaciones de mayor convocatoria.

El festival contará con actividades desde la tarde y algunos espectáculos terminarán después de la medianoche. Por ello, revisar el mapa del recinto y ubicar previamente los cinco escenarios puede ayudar a reducir los tiempos de traslado.