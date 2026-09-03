Charro Fest 2026: conoce el programa de la gran fiesta de la charrería en CDMX

La espera está por terminar. Este sábado 5 de septiembre, el Lienzo Charro de Constituyentes será escenario de la 3ª Copa Charro Fest, una jornada que reunirá competencia, tradición, destreza ecuestre, escaramuzas, ceremonia de protocolo y música para celebrar una de las expresiones culturales más representativas de México.

La jornada comenzará desde temprano para los equipos participantes, pero será a partir de las 11:00 horas cuando se abrirán las puertas al público en general, dando inicio a una experiencia que se extenderá hasta la madrugada.

El programa oficial contempla tres charreadas, tres participaciones de escaramuzas, una ceremonia de protocolo, la premiación de los campeones y diferentes presentaciones artísticas, además de un cierre musical encabezado por Banda Pequeños Musical y El Jilguero.

Si ya tienes tu boleto —o estás considerando ser parte de esta celebración—, este es el programa que debes tener en cuenta.

La jornada comienza antes de que abran las puertas

Aunque el acceso para el público será a las 11:00 horas, la actividad en el lienzo comenzará mucho antes.

Entre las 6:00 y las 8:00 horas se realizará el reconocimiento del cuadro para el Punteadero, mientras que a las 7:00 horas está programado el acceso de los equipos participantes y sus remolques.

A las 8:00 horas llegará otro momento importante para la preparación de la competencia: correr ganado.

Será después de estas actividades cuando todo quede listo para recibir al público y comenzar formalmente la experiencia de Charro Fest.

11:00 horas: comienzan las charreadas

A las 11:00 horas se abrirán las puertas al público y, prácticamente de manera inmediata, comenzará la primera charreada de la jornada.

Primera charreada | 11:00 a 12:59 horas

El primer encuentro reunirá a:

Real 500 , de Puebla.

, de Puebla. Centinela , de Ciudad de México.

, de Ciudad de México. RM Marañón, del Estado de México.

Será el primer momento para que el público pueda disfrutar de la competencia y de la precisión que exige cada una de las suertes charras.

A las 13:00 horas llegará la primera participación de escaramuzas, programada hasta las 12:30 horas, seguida de un espacio de ambientación con DJ, música de banda y/o mariachi.

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La ceremonia de protocolo: uno de los momentos centrales

Entre las 14:00 y las 14:59 horas se realizarán los preparativos para la ceremonia de inauguración.

A las 15:00 horas comenzará formalmente la Ceremonia de Protocolo de la 3ª Copa Charro Fest, uno de los momentos que busca reunir el carácter deportivo, cultural y tradicional de la jornada.

El programa contempla un desfile de Marcha Dragona con la participación de los equipos de charros, escaramuzas y la Caballería del Ejército Mexicano.

Posteriormente se realizarán los honores a la bandera, seguidos por las palabras de bienvenida y la mención de los patrocinadores.

La ceremonia continuará con la Oración del Charro, para después dar paso nuevamente a la competencia.

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Segunda charreada: la emoción continúa

A partir de las 15:31 horas llegará la segunda charreada del día, con la participación de:

Sagrado Corazón, de Hidalgo.

Cocono, de Morelos.

Nacional de Charros, de Ciudad de México.

En esta etapa del programa se podrán disfrutar diferentes suertes charras, entre ellas piales, colas, jineteo de toro, lazo de cabeza, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y Paso de la Muerte.

Cada una representa un reto distinto de habilidad, coordinación y precisión, elementos que convierten a la charrería en un espectáculo donde tradición y competencia se encuentran.

Al terminar esta charreada, alrededor de las 16:50 horas, llegará la segunda presentación de escaramuzas.

El Jarabe Tapatío también será parte de la celebración

La tarde continuará con una presentación especial del Jarabe Tapatío por parte de la Asociación Nacional de Charros, en una versión extendida programada de 17:00 a 17:10 horas.

Después de esta presentación se realizará nuevamente la Oración del Charro y, a las 17:16 horas, comenzará la tercera y última charreada de la competencia.

Tercera charreada: el cierre de la competencia

En esta última etapa participarán:

Villa HM, de Ciudad de México.

8ª, de Hidalgo.

Huichapan, de Hidalgo.

La competencia volverá a poner sobre el lienzo las diferentes suertes contempladas en el programa, desde los piales y las colas hasta el jineteo, las manganas y el esperado Paso de la Muerte.

La tercera charreada está programada hasta las 19:35 horas y será seguida por la tercera participación de escaramuzas.

Con ello concluirá la parte competitiva de la jornada y comenzará uno de los momentos más esperados: conocer a los campeones de esta edición.

La premiación definirá a los campeones de Charro Fest

Entre las 19:45 y las 20:00 horas se realizará la premiación de los campeones de la 3ª Copa Charro Fest.

El programa contempla reconocimientos por equipos e individuales, además de la fotografía oficial de prensa.

Será el momento en que el esfuerzo, preparación y desempeño de los participantes se traduzcan en los reconocimientos de esta edición.

Pero la jornada todavía estará lejos de terminar.

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De la charrería a una gran celebración musical

A partir de las 20:01 horas, Charro Fest comenzará a cambiar el ritmo de la celebración.

El programa contempla una presentación con caballos de Diana Laura "La Vaquerita", que se extenderá hasta las 21:30 horas.

Al mismo tiempo, la música continuará con DJ, banda y/o mariachi para acompañar la transición hacia la parte nocturna del evento.

Y a las 22:00 horas llegará uno de los grandes momentos de la noche: la presentación de Banda Pequeños Musical, programada hasta las 23:59 horas.

La celebración continuará después de la medianoche con El Jilguero, cuya presentación está contemplada de las 00:01 a la 01:00 horas.

De acuerdo con el programa oficial, la jornada concluirá a las 01:01 horas, mientras que el desaforo del evento está previsto para la 01:31 horas.

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Una jornada para vivir la charrería de principio a fin

La propuesta de Charro Fest va más allá de una competencia de equipos. El programa combina diferentes elementos que permiten acercarse a la charrería desde distintos ángulos: la competencia de las charreadas, la elegancia y coordinación de las escaramuzas, los protocolos tradicionales, las presentaciones ecuestres y la música.

La jornada también pone en un mismo espacio a participantes provenientes de diferentes estados, incluyendo Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Morelos, convirtiendo al Lienzo Charro de Constituyentes en punto de encuentro para distintas expresiones de la tradición charra.

El propio sitio oficial de Charro Fest presenta a la charrería como una expresión cultural originaria de México y destaca que la celebración busca reunir un espectáculo ecuestre de primer nivel con algunos de los equipos participantes más destacados del país.

Todo listo para este 5 de septiembre

A solo dos días de la 3ª Copa Charro Fest, el programa ya está definido para recibir al público en el Lienzo Charro de Constituyentes.

La recomendación para quienes asistirán es considerar que se trata de una jornada de larga duración: las puertas abrirán a las 11:00 horas y la programación continuará durante toda la tarde, noche y primeras horas del domingo.

Así que ya lo sabes: si vas a Charro Fest, prepara el sombrero, aparta el día y organiza tu agenda para disfrutar de una experiencia que comienza con la tradición y la competencia, pero que terminará convirtiéndose en una gran celebración mexicana.

La cita es este sábado 5 de septiembre en el Lienzo Charro de Constituyentes.

Consulta el programa completo, las zonas disponibles y la información para adquirir tus accesos en el sitio oficial de Charro Fest.

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Nota: El programa está sujeto a cambios sin previo aviso, de acuerdo con la información oficial del evento.