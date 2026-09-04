¡Prepárate para el otoño más mágico! Este festival tendrá calabazas, hadas y hasta un gran bazar

Si eres de los que ya están esperando la llegada de noviembre porque disfrutas las tradiciones y actividades de la temporada, esta información es para ti.

Este año podrás vivir una experiencia diferente con Pumpkin Fest México, un festival de calabazas que promete reunir actividades de otoño, personajes de fantasía y escenarios ideales para disfrutar con amigos o en familia.

Un evento que busca convertirse en un plan diferente para pasar un fin de semana rodeado de magia, calabazas y actividades inspiradas en la temporada.

¿Qué habrá en el Pumpkin Fest México?

El Pumpkin Fest México contará con diferentes actividades para disfrutar durante el evento. De acuerdo con la información publicada en su página, entre las opciones que podrás encontrar destacan:

Pláticas y conferencias.

Pláticas y conferencias. Gran bazar mágico de otoño.

Personajes de fantasía otoñal.

Sets de calabazas para fotografías.

Rituales y conjuros con calabazas.

Danzas de brujas blancas.

Espectáculo de hadas de otoño.

Juegos temáticos de temporada.

Rituales alrededor del caldero.

Música folk pagana.

Zona de alimentos y bebidas mágicas.

Pero la experiencia no termina ahí, pues también habrá un bazar en el que podrás encontrar diferentes objetos relacionados con este universo, como calderos, escobas, libros, amuletos y runas, entre otros artículos.

¿Dónde y cuándo será el Pumpkin Fest México?

Tendrás dos días para disfrutar de este festival de calabazas, que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre. El horario será: Sábado: de 12:00 a 20:00 horas y domingo: de 11:00 a 18:00 horas.

Tendrá como sede el Club Campestre Teotihuacán, un espacio que busca complementar la experiencia y que puede convertirse en una opción para disfrutar de un día diferente.

Pumpkin Fest México 2026: actividades, fechas, horarios y boletos Foto: Canva

¿Cuánto cuestan los boletos para el Pumpkin Fest México?

Una buena noticia para quienes quieran asistir es que el evento será pet friendly, por lo que podrás disfrutar de esta experiencia acompañado de tu mascota.

En sus redes sociales, están los precios de los boletos, con opciones dependiendo de si quieres asistir uno o los dos días.

Los precios anunciados son:

Boleto por un día: $300 pesos por dos personas.

Boleto por dos días: $500 pesos por dos personas.

Así que, si buscas un plan diferente para disfrutar durante la temporada de otoño, el Pumpkin Fest México puede convertirse en una opción para pasar un fin de semana entre calabazas, fantasía y actividades para compartir.