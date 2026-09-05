El interiorismo puede caer fácilmente en una trampa: pensar primero en la fotografía perfecta y después en las personas que vivirán dentro del espacio. Cuando Mariangel Coghlan habla de su trabajo, el orden cambia. Antes que las tendencias, los objetos o una propuesta impecable, están quienes despertarán, convivirán y construirán su vida entre esas paredes.

Esa manera de entender el diseño la ha guiado durante su trayectoria de más de dos décadas en la arquitectura y el interiorismo, por ello, fue reconocida este año con el XII Galardón al Mérito Interiorista, entregado durante Expo Mueble Internacional 2026, realizada del 19 al 22 de agosto en Guadalajara.

Sin embargo, para la arquitecta mexicana, el reconocimiento más importante sigue ocurriendo en la vida cotidiana de cada proyecto.

“Fui entendiendo que lo que realmente importa es cómo impactas en la vida de una persona que confía en ti y te contrata”, explica.

Mariangel Coghlan: diseñar espacios para vivir mejor Cortesía www.mcoghlan.mx

La casa como un mapa de vida

Para Coghlan, el diseño tiene una dimensión profundamente humana, una mirada que ella relaciona con el diseño antropológico: poner a las personas en el centro y entender cómo viven antes de tomar decisiones sobre distribución, materiales, muebles o color.

“El diseño cobra sentido cuando es habitado. Si no, es una cosa o un espacio espectacular, pero nada más”, asegura.

La ubicación de un tocador, la luz que entra al despertar o el recorrido que una familia realiza todos los días pueden parecer detalles pequeños, pero terminan influyendo en la forma en que se vive un espacio.

Por eso habla del valor, el poder y la responsabilidad del diseño. Tiene valor porque puede colaborar con el bienestar físico y emocional; poder, porque influye en el estado de ánimo, y responsabilidad porque cada elección afecta a quienes usarán el lugar, a quienes fabrican sus elementos y también al medio ambiente.

“Antes de proyectos hay seres humanos y personas concretas con historias únicas”, afirma.

Esa idea fue tomando fuerza conforme avanzó su carrera. Al salir de la universidad, uno de sus sueños era publicar su trabajo en revistas especializadas. Lo consiguió muy pronto: su casa apareció en la primera edición de AD México y después llegaron portadas, libros y otros reconocimientos.

Con los años, sin embargo, entendió que una imagen publicada no podía ser la única medida del éxito.

Después de cada proyecto acostumbra a detenerse y mirar en retrospectiva, es decir, revisar qué hizo bien, qué habría podido resolver de otra manera y qué aprendizaje puede llevarse al siguiente espacio. Para ella, la experiencia también se construye a partir de los metros cuadrados diseñados y ejecutados.

Mariangel Coghlan: diseñar espacios para vivir mejor Cortesía www.mcoghlan.mx

Diseñar para encontrarnos

Coghlan comenzó su vida profesional en una época en la que Google y el internet en el teléfono todavía no formaban parte de la rutina. La tecnología, reconoce, ha facilitado muchos procesos, pero también ha transformado la manera en que nos relacionamos.

“Hoy la juventud está más pegada a la pantalla y es más difícil tener un encuentro a los ojos, verte cara a cara. Por eso pienso que tenemos que enfocarnos tanto en el ser humano”, señala.

Desde esa perspectiva, un espacio también puede favorecer la convivencia y recuperar encuentros que muchas veces quedan desplazados por las pantallas.

La arquitectura, entonces, deja de ser sólo una cuestión estética y comienza a responder a necesidades reales, costumbres y relaciones

México ocupa un lugar importante dentro de esta manera de crear. Mariangel encuentra inspiración en la mezcla de raíces prehispánicas y coloniales, las artesanías, la naturaleza y, especialmente, en la forma en que los mexicanos abren sus casas y reciben a los demás.

El mexicano es social, fiestero, alegre y sabe recibir. Nos esforzamos por tratar bien a los demás y ser buenos anfitriones”, comenta.

Después de más de dos décadas de trayectoria, Mariangel Coghlan ya no mide el diseño únicamente por lo bien que se ve. Hoy, su interés está en que una casa, una habitación o cualquier espacio ayude a las personas a sentirse bien y a vivir mejor.

Mariangel Coghlan: diseñar espacios para vivir mejor Cortesía www.mcoghlan.mx

El color también construye

Durante su participación en Expo Mueble Internacional, Mariangel Coghlan explicó que el color no debe verse como un detalle final, sino como parte del diseño desde el inicio.

Para ella, una paleta bien pensada puede modificar la percepción del espacio, acompañar recorridos y generar distintas emociones. También debe considerar la luz, porque ningún tono se percibe igual a lo largo del día.

Claves de su mirada:

El color forma parte del concepto general del espacio.

Debe responder a las emociones y necesidades de quienes lo habitan.

La luz y las sombras cambian su intensidad y percepción.

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¿Quién es Mariangel Coghlan?