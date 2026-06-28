Efemérides de julio 2026: del Día Mundial del Ovni al Día del tequila y más
Te decimos las efemérides de julio 2026 y descubre las fechas más importantes del mes, como el Día Mundial del Rock, el Día Internacional de la Luna, el Día del Emoji y más.
Julio ya está muy cerca y sin duda es un mes que debemos tener presente, ya que en el calendario tenemos varias fechas que son importantes. Aquí te contamos los días que destacan en el séptimo mes del año.
¿Qué se celebra en julio 2026?
Día del Ingeniero- 1 de julio
Día Internacional del Reggae- 1 de julio
Día Internacional del chiste- 1 de julio
Día Internacional de la fruta- 1 de julio
Día Mundial del Ovni- 2 de julio
Día Internacional del periodista deportivo- 2 de julio
Día Internacional libre de bolsas de plástico- 3 de julio
Día de la Independencia en Estados Unidos- 4 de julio
Día Mundial de los delfines en cautiverio- 4 de julio
Día Mundial del eBook- 4 de julio
Día Internacional de las cooperativas- 4 de julio
Día del Fisioterapeuta- 5 de julio
Día Mundial del bikini- 5 de julio
Día del beso robado- 6 de julio
Día Mundial del desarrollo rural- 6 de julio
Día Mundial del cacao- 7 de julio
Día Internacional de la conservación del suelo- 7 de julio
Día Internacional del cóndor- 7 de julio
Día Mundial de la alergia- 8 de julio
Día Internacional de los paramédicos- 8 de julio
Día Mundial de la salud de la piel- 8 de julio
Día Internacional de la destrucción de armas de fuego- 9 de julio
Día Internacional de The Beatles- 10 de julio
Día de apreciación del capibara- 10 de julio
Día Mundial de la Población- 11 de julio
Día Mundial del caballo- 11 de julio
Día del abogado- 12 de julio
Día Internacional de la esperanza- 12 de julio
Día Internacional de la lucha contra las tormentas de arena y polvo- 12 de julio
Día de la Policía Federal- 13 de julio
Día Mundial del Rock- 13 de julio
Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad- 13 de julio
Día Internacional del Director de Orquesta- 13 de julio
Día Internacional del Sarcoma- 13 de julio
Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención- 13 de julio
Día Mundial del Chimpancé- 14 de julio
Día Internacional del Tiburón- 14 de julio
Día Internacional de las personas no binarias- 14 de julio
Día Mundial de las habilidades de la juventud- 15 de julio
Día Mundial de la serpiente- 16 de julio
Día Mundial del Emoji- 17 de julio
Día Internacional del Tatuaje- 17 de julio
Día de la secretaria- 18 de julio
Día de la vaquita marina- 18 de julio
Día Internacional de Nelson Mandela- 18 de julio
Día de Iberoamérica- 19 de julio
Día Mundial de sacar la lengua- 19 de julio
Día Mundial del Ajedrez- 20 de julio
Día Internacional de la Luna- 20 de julio
Día del amigo- 20 de julio
Llega el hombre a la Luna- 20 de julio
Día Mundial del perro- 21 de julio
Día Mundial del cerebro- 22 de julio
Día Mundial de la Hamaca- 22 de julio
Día Mundial contra la minería a cielo abierto- 22 de julio
Día Mundial de las ballenas y los delfines- 23 de julio
Día Mundial del Síndrome de Sjörgren- 23 de julio
Día del Geógrafo- 23 de julio
Día de Batman- 23 de julio
Día Internacional del tequila- 24 de julio
Día Internacional del autocuidado- 24 de julio
Día Internacional de la mujer afrodescendiente- 25 de julio
Día Internacional para el bienestar judicial- 25 de julio
Día Mundial para la prevención de los ahogamientos- 25 de julio
Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares- 26 de julio
Día del silbido- 27 de julio
Día Mundial del cáncer de cabeza y cuello- 27 de julio
Día Mundial contra la hepatitis- 28 de julio
Día Internacional del tigre- 29 de julio
Día Internacional del mal de amores- 29 de julio
Día Internacional de las alitas de pollo- 29 de julio
Día Mundial de la lasaña- 29 de julio
Día Internacional de la amistad- 30 de julio
Día Mundial contra la trata de personas- 30 de julio
Día Mundial del bordado- 30 de julio
Día Mundial de los guardas forestales- 31 de julio
Día del Administrador del Sistemas Informáticos- 31 de julio
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
Pamela Anderson cumple años- 1 de julio
Lindsay Lohan cumple años- 2 de julio
Margot Robbie cumple años- 2 de julio
Tom Cruise cumple años- 3 de julio
Angelique Boyer cumple años- 4 de julio
Post Malone cumple años- 4 de julio
50 Cent cumple años- 6 de julio
Sylvester Stallone cumple años- 6 de julio
Sebastián Rulli cumple años- 6 de julio
Ringo Starr cumple años- 7 de julio
Grettel Valdez cumple años- 8 de julio
Jaden Smith cumple años- 8 de julio
Eduardo Santamarina cumple años- 9 de julio
Courtney Love cumple años- 9 de julio
Jesús Navarro de Reik cumple años- 9 de julio
Tom Hanks cumple años- 9 de julio
Sofía Vergara cumple años- 10 de julio
Jessica Simpson cumple años- 10 de julio
María Chacón cumple años- 10 de julio
Patricia Reyes Spíndola cumple años- 11 de julio
Malala Yousfzai cumple años- 12 de julio
Andrea Legarreta cumple años- 12 de julio
Harrison Ford cumple años- 13 de julio
Tommy Mottola cumple años- 14 de julio
Leticia Calderón cumple años- 15 de julio
Kenia Os cumple años- 15 de julio
Kali Uchis cumple años- 17 de julio
Vin Diesel cumple años- 18 de julio
Brian May cumple años- 19 de julio
Carlos Santana cumple años- 20 de julio
Fey cumple años- 21 de julio
Romeo Santos cumple años- 21 de julio
Jaime Camil cumple años- 22 de julio
Eric del Castillo cumple años- 22 de julio
Selena Gomez cumple años- 22 de julio
Daniel Radcliffe cumple años- 23 de julio
Imanol Landeta cumple años- 23 de julio
Jennifer Lopez cumple años- 24 de julio
Matt LeBlanc cumple años- 25 de julio
Sandra Bullock cumple años- 26 de julio
Kalimba cumple años- 26 de julio
Mick Jagger cumple años- 26 de julio
Kevin Spacey cumple años- 26 de julio
Jorge Salinas cumple años- 27 de julio
Arnold Schwarzenegger cumple años- 30 de julio
Fabiola Campomanes cumple años- 30 de julio
Christopher Nolan cumple años- 30 de julio
Laura Zapata cumple años- 31 de julio
J.K Rowling cumple años- 31 de julio
Aniversarios luctuosos
Muere Marlon Brandon- 1 de julio
Muere Jacobo Zabludobvsky- 2 de julio
Muere Jim Morrison- 3 de julio
Muere Bob Ross- 4 de julio
Muere Marga López- 4 de julio
Muere Naya Rivera- 8 de julio
Muere Martin Luther King Sr- 12 de julio
Muere Frida Kahlo- 13 de julio
Muere Shannen Doherty -13 de julio
Muere Joan Sebastian- 13 de julio
Muere Gianni Versace- 16 de julio
Muere Celia Cruz- 16 de julio
Muere Ozzy Osbourne- 22 de julio
Muere Amy Winehouse- 23 de julio
Muere Hulk Hogan- 24 de julio
Muere Luis Buñuel- 29 de julio
Muere Vincent Van Gogh- 29 de julio