Efemérides de julio 2026: del Día Mundial del Ovni al Día del tequila y más

Julio ya está muy cerca y sin duda es un mes que debemos tener presente, ya que en el calendario tenemos varias fechas que son importantes. Aquí te contamos los días que destacan en el séptimo mes del año.

¿Qué se celebra en julio 2026?

Día del Ingeniero- 1 de julio

Día Internacional del Reggae- 1 de julio

Día Internacional del chiste- 1 de julio

Día Internacional de la fruta- 1 de julio

Día Mundial del Ovni- 2 de julio

OVNI

Día Internacional del periodista deportivo- 2 de julio

Día Internacional libre de bolsas de plástico- 3 de julio

Día de la Independencia en Estados Unidos- 4 de julio

Día Mundial de los delfines en cautiverio- 4 de julio

Día Mundial del eBook- 4 de julio

Día Internacional de las cooperativas- 4 de julio

Día del Fisioterapeuta- 5 de julio

Día Mundial del bikini- 5 de julio

Día del beso robado- 6 de julio

Día Mundial del desarrollo rural- 6 de julio

Día Mundial del cacao- 7 de julio

Cacao Canva.

Día Internacional de la conservación del suelo- 7 de julio

Día Internacional del cóndor- 7 de julio

Día Mundial de la alergia- 8 de julio

Día Internacional de los paramédicos- 8 de julio

Día Mundial de la salud de la piel- 8 de julio

Día Internacional de la destrucción de armas de fuego- 9 de julio

Día Internacional de The Beatles- 10 de julio

Día de apreciación del capibara- 10 de julio

Día Mundial de la Población- 11 de julio

Día Mundial del caballo- 11 de julio

Caballo blanco

Día del abogado- 12 de julio

Día Internacional de la esperanza- 12 de julio

Día Internacional de la lucha contra las tormentas de arena y polvo- 12 de julio

Día de la Policía Federal- 13 de julio

Día Mundial del Rock- 13 de julio

Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad- 13 de julio

Día Internacional del Director de Orquesta- 13 de julio

Día Internacional del Sarcoma- 13 de julio

Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención- 13 de julio

Día Mundial del Chimpancé- 14 de julio

Día Internacional del Tiburón- 14 de julio

Día Internacional de las personas no binarias- 14 de julio

Día Mundial de las habilidades de la juventud- 15 de julio

Día Mundial de la serpiente- 16 de julio

Día Mundial del Emoji- 17 de julio

Día Internacional del Tatuaje- 17 de julio

Día de la secretaria- 18 de julio

Día de la vaquita marina- 18 de julio

Día Internacional de Nelson Mandela- 18 de julio

Día de Iberoamérica- 19 de julio

Día Mundial de sacar la lengua- 19 de julio

Día Mundial del Ajedrez- 20 de julio

ajedrez

Día Internacional de la Luna- 20 de julio

Día del amigo- 20 de julio

Llega el hombre a la Luna- 20 de julio

Día Mundial del perro- 21 de julio

Día Mundial del cerebro- 22 de julio

Día Mundial de la Hamaca- 22 de julio

Día Mundial contra la minería a cielo abierto- 22 de julio

Día Mundial de las ballenas y los delfines- 23 de julio

Día Mundial del Síndrome de Sjörgren- 23 de julio

Día del Geógrafo- 23 de julio

Día de Batman- 23 de julio

Día Internacional del tequila- 24 de julio

Canva

Día Internacional del autocuidado- 24 de julio

Día Internacional de la mujer afrodescendiente- 25 de julio

Día Internacional para el bienestar judicial- 25 de julio

Día Mundial para la prevención de los ahogamientos- 25 de julio

Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares- 26 de julio

Día del silbido- 27 de julio

Día Mundial del cáncer de cabeza y cuello- 27 de julio

Día Mundial contra la hepatitis- 28 de julio

Día Internacional del tigre- 29 de julio

Día Internacional del mal de amores- 29 de julio

Día Internacional de las alitas de pollo- 29 de julio

Día Mundial de la lasaña- 29 de julio

Día Internacional de la amistad- 30 de julio

Día Mundial contra la trata de personas- 30 de julio

Día Mundial del bordado- 30 de julio

Día Mundial de los guardas forestales- 31 de julio

Día del Administrador del Sistemas Informáticos- 31 de julio

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

Pamela Anderson cumple años- 1 de julio

Lindsay Lohan cumple años- 2 de julio

Margot Robbie cumple años- 2 de julio

Tom Cruise cumple años- 3 de julio

Angelique Boyer cumple años- 4 de julio

Post Malone cumple años- 4 de julio

50 Cent cumple años- 6 de julio

Sylvester Stallone cumple años- 6 de julio

Sebastián Rulli cumple años- 6 de julio

Ringo Starr cumple años- 7 de julio

Ringo Starr.

Grettel Valdez cumple años- 8 de julio

Jaden Smith cumple años- 8 de julio

Eduardo Santamarina cumple años- 9 de julio

Courtney Love cumple años- 9 de julio

Jesús Navarro de Reik cumple años- 9 de julio

Tom Hanks cumple años- 9 de julio

Sofía Vergara cumple años- 10 de julio

SOFIA VERGARA

Jessica Simpson cumple años- 10 de julio

María Chacón cumple años- 10 de julio

Patricia Reyes Spíndola cumple años- 11 de julio

Malala Yousfzai cumple años- 12 de julio

Andrea Legarreta cumple años- 12 de julio

Harrison Ford cumple años- 13 de julio

Tommy Mottola cumple años- 14 de julio

Leticia Calderón cumple años- 15 de julio

Kenia Os cumple años- 15 de julio

Kenia Os Cortesía Sony Music

Kali Uchis cumple años- 17 de julio

Vin Diesel cumple años- 18 de julio

Brian May cumple años- 19 de julio

Carlos Santana cumple años- 20 de julio

Fey cumple años- 21 de julio

Romeo Santos cumple años- 21 de julio

Jaime Camil cumple años- 22 de julio

Eric del Castillo cumple años- 22 de julio

Selena Gomez cumple años- 22 de julio

Daniel Radcliffe cumple años- 23 de julio

Imanol Landeta cumple años- 23 de julio

Jennifer Lopez cumple años- 24 de julio

Jlo

Matt LeBlanc cumple años- 25 de julio

Sandra Bullock cumple años- 26 de julio

Kalimba cumple años- 26 de julio

Mick Jagger cumple años- 26 de julio

Kevin Spacey cumple años- 26 de julio

Jorge Salinas cumple años- 27 de julio

Arnold Schwarzenegger cumple años- 30 de julio

Arnold Schwarzenegger

Fabiola Campomanes cumple años- 30 de julio

Christopher Nolan cumple años- 30 de julio

Laura Zapata cumple años- 31 de julio

J.K Rowling cumple años- 31 de julio

Aniversarios luctuosos

Muere Marlon Brandon- 1 de julio

Muere Jacobo Zabludobvsky- 2 de julio

Muere Jim Morrison- 3 de julio

Jim Morrison

Muere Bob Ross- 4 de julio

Muere Marga López- 4 de julio

Muere Naya Rivera- 8 de julio

Muere Martin Luther King Sr- 12 de julio

Muere Frida Kahlo- 13 de julio

Muere Shannen Doherty -13 de julio

Muere Joan Sebastian- 13 de julio

Cuartoscuro

Muere Gianni Versace- 16 de julio

Muere Celia Cruz- 16 de julio

Muere Ozzy Osbourne- 22 de julio

Muere Amy Winehouse- 23 de julio

Muere Hulk Hogan- 24 de julio

Muere Luis Buñuel- 29 de julio

Muere Vincent Van Gogh- 29 de julio