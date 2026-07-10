Lo hecho en México siempre gana: marcas que convierten el orgullo nacional en innovación.

En México, el orgullo por lo nuestro siempre ha estado ligado a la resiliencia, al talento y a la capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Hoy, ese sentimiento cobra una nueva dimensión con la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, una iniciativa que celebra la calidad, innovación y competitividad de los productos fabricados en el país.

Impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial y la Federación Mexicana de Fútbol, esta campaña busca posicionar al consumo nacional como una decisión estratégica para fortalecer la economía interna, generar empleo y potenciar la presencia de México en el escenario global.

La iniciativa reúne a 26 empresas de distintos sectores que comparten un objetivo común: demostrar que lo hecho en México compite y gana al más alto nivel.

Durante el torneo de fútbol más importante del mundo, el país se coloca frente a miles de millones de espectadores. Más allá del espectáculo deportivo, esta visibilidad es una oportunidad histórica para proyectar la capacidad productiva nacional.

El evento está atrayendo a millones de visitantes y está generando una importante derrama económica, consolidando a México como una potencia de manufactura, servicios y talento.

Marcas que acompañan la vida diaria de los mexicanos

El primer grupo de empresas participantes refleja la diversidad del ecosistema productivo mexicano. Desde servicios financieros hasta alimentos, pasando por materiales industriales y bienes de consumo, cada marca representa una pieza clave en la vida cotidiana.

Banamex ha sido durante décadas un aliado financiero para millones de personas, facilitando acceso a crédito, ahorro y herramientas de crecimiento económico. Su presencia en esta campaña subraya que la fortaleza de un país también se construye desde la confianza.

Suerox aporta una visión ligada al bienestar y rendimiento físico, asociando la hidratación con energía, disciplina y alto desempeño. Su narrativa conecta con un consumidor que valora funcionalidad y ciencia en productos de uso diario.

En el sector industrial, Ternium representa la sofisticación de la manufactura mexicana. Su acero está presente en infraestructura, construcción y vivienda, demostrando que el desarrollo nacional también se forja desde la ingeniería avanzada.

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Calidad, innovación y confianza con sello mexicano

LALA se ha consolidado como referente de nutrición y calidad alimentaria. Su presencia en los hogares mexicanos va más allá del consumo: simboliza confianza intergeneracional y compromiso con estándares de producción de alto nivel.

Por su parte, Regio representa una categoría esencial dentro del hogar, su presencia diaria confirma que la excelencia también vive en los pequeños detalles que sostienen el hogar.

La campaña “Lo hecho en México siempre gana” no apela únicamente a la nostalgia o al patriotismo. Su mensaje responde a una realidad económica: consumir productos nacionales fortalece cadenas de valor, incentiva la inversión y promueve la innovación local.

Hoy, elegir marcas hechas en México significa apostar por empresas que generan empleo, impulsan desarrollo y compiten globalmente. Porque cuando el talento, la calidad y la innovación convergen, el resultado es claro: lo hecho en México no sólo participa; gana.