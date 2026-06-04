LEGO lanza el set de La Sagrada Familia: la réplica inspirada en la obra maestra de Gaudí

LEGO presentó uno de los modelos más ambiciosos de toda su historia, una versión de La Sagrada Familia que rinde homenaje al genio arquitectónico de Antoni Gaudí y promete convertirse en uno de los objetos de colección más codiciados entre los aficionados de la compañía danesa y la arquitectura.

Con esta creación, queda demostrado que la obra de Antoni Gaudí sigue inspirando generaciones, incluso más de un siglo después del inicio de la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona.

El set rompe algunos de los récords de la marca y se convierte en el más grande jamás producido por la empresa. Esta monumental construcción no solo destaca por sus dimensiones, sino también por el nivel de detalle con el que reproduce uno de los edificios más emblemáticos del mundo.

LEGO lanza el set más grande de La Sagrada Familia: la impresionante réplica inspirada en Gaudí LEGO

¿Por qué la Sagrada Familia se convirtió en el set más grande en la historia de LEGO?

LEGO confirmó que el nuevo modelo de La Sagrada Familia supera a todos los sets lanzados anteriormente por la compañía en número de piezas. La cifra de 12 mil 60 bloques coloca a esta creación por encima de otros gigantes del catálogo de la marca y marca un nuevo récord dentro de la línea LEGO Architecture.

No cabe duda de que el modelo de La Sagrada Familia encabeza la lista de los sets con más piezas de LEGO. Detrás aparecen LEGO Art Mapamundi, con 11 mil 695 piezas, y LEGO Icons Titanic, con 9 mil 090 piezas.

La empresa explicó que el proyecto fue concebido como un homenaje a la obra más reconocida de Antoni Gaudí, arquitecto que transformó el panorama de la arquitectura moderna gracias a su estilo único, inspirado en las formas de la naturaleza y la geometría.

Además de su impresionante tamaño, el modelo busca recrear la experiencia visual del monumento real mediante elementos arquitectónicos cuidadosamente diseñados para reflejar las características que han convertido a la Sagrada Familia en un ícono mundial.

LEGO lanza el set más grande de La Sagrada Familia: la impresionante réplica inspirada en Gaudí Especial

¿Cuánto costará y cuándo sale a la venta el nuevo LEGO de La Sagrada Familia?

El nuevo set incorpora exactamente 12 mil 60 piezas, una cifra que refleja el nivel de complejidad del proyecto y que lo posiciona como una propuesta dirigida principalmente a coleccionistas y constructores experimentados.

Según LEGO, el modelo tendrá un precio de 749.99 euros en Europa y 799.99 dólares en Estados Unidos. Su lanzamiento comercial está previsto para el 1 de noviembre de 2026, aunque las reservas ya comenzaron en diversos mercados a través de la tienda oficial de la compañía.

La firma también estableció un límite de compra por cliente. Cada persona podrá adquirir hasta tres unidades del modelo, una medida habitual en productos de alta demanda para evitar la especulación y la reventa.

LEGO lanza el set más grande de La Sagrada Familia: la impresionante réplica inspirada en Gaudí LEGO

Los detalles que hacen única esta réplica inspirada en la obra de Antoni Gaudí

Más allá de la cantidad de piezas, uno de los aspectos más llamativos del set es el nivel de fidelidad con el que reproduce el monumento catalán.

El modelo incorpora representaciones de las tres fachadas principales de la basílica: la del Nacimiento, la de la Pasión y la de la Gloria. También recrea varias de las torres más representativas del templo y algunos de los espacios interiores que distinguen a la construcción original.

LEGO señala que los diseñadores trabajaron para capturar el efecto de los vitrales y la iluminación característica del edificio, elementos fundamentales dentro de la propuesta arquitectónica concebida por Gaudí.

La construcción sigue, además, una secuencia inspirada en el desarrollo histórico del propio templo, lo que permite a los usuarios conocer parte de la evolución de una obra que comenzó en 1882 y que aún continúa en construcción.

LEGO lanza el set más grande de La Sagrada Familia: la impresionante réplica inspirada en Gaudí Especial

Detalles de LEGO Architecture Sagrada Familia

Una vez terminado, el modelo alcanza aproximadamente 62 centímetros de altura y cerca de medio metro de ancho, lo que lo convierte en una de las piezas de exhibición más grandes jamás producidas por LEGO en cuanto a número de piezas.

Sin embargo, no se trata del set más alto de la compañía para exhibición vertical. Ese reconocimiento pertenece al LEGO Icons Torre Eiffel, que alcanza los 149 centímetros de altura.

Aunque el modelo forma parte de la colección LEGO Architecture, está diseñado exclusivamente para adultos y constructores avanzados debido a la complejidad del ensamblaje.

Asimismo, será compatible con la aplicación LEGO Builder, una herramienta digital que ofrece instrucciones interactivas en tres dimensiones para facilitar el proceso de construcción.

LEGO lanza el set más grande de La Sagrada Familia: la impresionante réplica inspirada en Gaudí LEGO

La Sagrada Familia: una obra que sigue fascinando al mundo

Considerada una de las construcciones más importantes de los siglos XX y XXI, la Basílica de la Sagrada Familia es el principal símbolo arquitectónico de Barcelona y uno de los monumentos más visitados de Europa.

La obra fue diseñada por Antoni Gaudí, quien dedicó gran parte de su vida al proyecto. Su innovador uso de formas orgánicas, estructuras inspiradas en la naturaleza y soluciones geométricas revolucionó la arquitectura moderna y convirtió al templo en un referente mundial.

LEGO lanza el set más grande de La Sagrada Familia: la impresionante réplica inspirada en Gaudí pexels

Precisamente esa relevancia cultural fue uno de los motivos por los que LEGO eligió a la Sagrada Familia para desarrollar el set más ambicioso de su historia, una pieza que busca acercar a millones de personas a una de las creaciones más extraordinarias del patrimonio arquitectónico universal.

La Sagrada Familia de LEGO no solo representa un desafío para los coleccionistas más experimentados, también refleja la capacidad de la marca para transformar grandes obras de la humanidad en experiencias de construcción únicas. Con un diseño que combina arte, historia y arquitectura, este set apunta a convertirse en una de las piezas más deseadas dentro del universo de la compañía danesa.