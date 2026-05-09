¡LEGO cambia su icónico rango de edad! Así celebra los 100 años de David Attenborough

Pocas marcas tienen elementos tan reconocibles que logran permanecer intactos durante décadas. LEGO es una de ellas. Por eso, la reciente modificación a su histórico rango de edad sorprendió a millones de personas y despertó una ola de reacciones en redes sociales.

La empresa danesa decidió alterar uno de los detalles más emblemáticos de sus empaques para rendir homenaje al naturalista y divulgador británico David Attenborough en su cumpleaños número 100.

El gesto llamó la atención de fanáticos de distintas generaciones, quienes interpretaron el cambio como una celebración a la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje, valores que acompañaron tanto la trayectoria de Attenborough como la identidad de LEGO.

LEGO cambia su icónico rango de edad para celebrar los 100 años de David Attenborough Canva

¿Por qué LEGO cambió su icónico rango de edad de 4-99 a 4-100+?

Durante décadas, los empaques de LEGO mostraron la leyenda “4-99”, una frase que se convirtió en parte esencial de la identidad visual de la marca. Sin embargo, con motivo del centenario de David Attenborough, la empresa decidió actualizar simbólicamente el mensaje a “4-100+”.

La modificación apareció en una publicación de la cuenta oficial de Instagram de LEGO acompañada de la frase “Updated for you, Sir David”. La imagen muestra una figura construida con bloques y el nuevo rango de edad “4-100+”.

Además, la ilustración incluye una tarjeta de cumpleaños con un león, una referencia al trabajo del reconocido naturalista y a su estrecha relación con la divulgación sobre vida silvestre y conservación ambiental.

LEGO también acompañó la publicación con un mensaje dedicado a Attenborough:

No hay límite de edad para aquellos que nunca dejan de jugar.

El homenaje rápidamente se volvió viral y generó comentarios positivos entre usuarios que destacaron la creatividad del gesto y el significado detrás del cambio.

En su sitio oficial, LEGO explica que actualmente desarrolla sets dirigidos tanto a niños como a adultos coleccionistas, especialmente en categorías relacionadas con arquitectura, ciencia, naturaleza, cine y cultura pop.

En los últimos años, la compañía fortaleció su presencia entre consumidores adultos con colecciones enfocadas en experiencias de construcción más complejas y de exhibición.

LEGO cambia su icónico rango de edad para celebrar los 100 años de David Attenborough IG

¿Quién es David Attenborough y por qué LEGO decidió homenajearlo?

David Attenborough es considerado una de las figuras más importantes de la divulgación científica y ambiental en la historia contemporánea. El británico dedicó más de siete décadas a documentar ecosistemas, especies y fenómenos naturales a través de producciones audiovisuales que marcaron generaciones enteras.

Su trabajo ayudó a transformar la forma en que millones de personas perciben la naturaleza y la biodiversidad. Documentales como Planet Earth y Blue Planet acercaron la vida silvestre a públicos de todo el mundo y fortalecieron las conversaciones sobre conservación ambiental y cambio climático.

LEGO cambia su icónico rango de edad para celebrar los 100 años de David Attenborough Captura de pantalla

El impacto de Attenborough trascendió la televisión. Instituciones ambientales y científicas reconocieron su legado durante la celebración de su cumpleaños número 100. El Real Jardín Botánico de Kew destacó que el divulgador británico inspiró a millones de personas a comprender la importancia de proteger los ecosistemas del planeta.

El homenaje de LEGO guarda relación con esos valores educativos y de descubrimiento que ambas figuras culturales representan. La marca de juguetes mantuvo históricamente una conexión con el aprendizaje, la creatividad y la imaginación, aspectos que también definieron gran parte de la carrera del naturalista.

LEGO cambia su icónico rango de edad para celebrar los 100 años de David Attenborough Canva

La publicación de LEGO que se volvió viral en redes sociales

La actualización del rango de edad provocó miles de reacciones en plataformas como Instagram, Reddit y X. Los usuarios calificaron el gesto como uno de los homenajes más emotivos y originales realizados por una marca en los últimos años.

En distintas comunidades digitales, personas de varias generaciones compartieron fotografías de sus colecciones LEGO y recordaron cómo crecieron armando los famosos bloques de construcción. Otros usuarios señalaron que David Attenborough representa la curiosidad y el deseo constante de aprender, cualidades que también identifican a LEGO.

La conversación digital también impulsó debates sobre cómo los juguetes dejaron de ser productos exclusivos para niños. Actualmente, una parte importante del mercado de LEGO se enfoca en adultos coleccionistas y entusiastas que encuentran en la construcción una actividad recreativa y creativa.

El momento además coincidió con distintos homenajes organizados en Reino Unido por el cumpleaños número 100 de Attenborough, incluidos programas especiales y eventos culturales dedicados a celebrar su trayectoria.

LEGO cambia su icónico rango de edad para celebrar los 100 años de David Attenborough Captura de pantalla

El cambio de “4-99” a “4-100+” funcionó como un mensaje simbólico sobre la creatividad y la curiosidad a cualquier edad. Aunque la modificación no representa un ajuste permanente en los empaques de LEGO, sí logró conectar con millones de personas alrededor del mundo.

La publicación no sólo celebró la vida y trayectoria de David Attenborough; también recordó por qué LEGO se mantiene como una de las marcas más reconocidas de la cultura popular. A través de un pequeño cambio visual, la empresa transformó un detalle cotidiano en un homenaje capaz de despertar nostalgia, conversación y reconocimiento internacional.