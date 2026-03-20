5 playas cercanas a la CDMX para disfrutar de la Semana Santa

Apenas se anuncia un fin de semana largo y lo primero que pensamos es en salir de la ciudad. Uno de los destinos favoritos es la playa, pero no siempre podemos ir a Cancún. Para no quedarte con ganas, conoce las playas más cercanas a la Ciudad de México.

La principal razón por la que México se ha posicionado como un importante destino turístico es su diversidad de paisajes y su oferta cultural y gastronómica. Sin embargo, lo que más atrae a los turistas, nacionales y extranjeros, definitivamente son las playas.

Las playas mexicanas son famosas por su excelente clima y la diversidad que las caracteriza, pues no son lo mismo las playas del Pacífico que las del Golfo de México y las del Mar Caribe. Cada una ofrece paisajes y experiencias únicas.

Pero lo que une a todas es el clima cálido que mantienen gran parte del año, lo que las hace perfectas para visitarlas en cualquier temporada. Además, en todas encuentras un trato amable, comida deliciosa y artesanías para llevar de recuerdo.

Aunque la CDMX no se encuentra en la costa, sí tiene una ubicación privilegiada, pues en menos de cinco horas por carretera llegas tanto al Golfo de México como al Pacífico. Si estás planeando tus vacaciones de Semana Santa, aquí las playas más cercanas.

La playa es uno de los destinos favoritos en las vacaciones Canva

Tuxpan, Veracruz

Ubicada a aproximadamente 290 kilómetros, lo que equivale a un promedio de 3 a 4 horas de viaje en auto, Tuxpan se ha consolidado como la playa más cercana a la CDMX.

Además de su cercanía, destaca por sus aguas tranquilas y poco profundas, perfectas si viajas con niños, además de su extensa franja costera y su ambiente relajado.

Si decides viajar a Tuxpan, no te pierdas las playas Villamar, Cocoteros y Azul, además de hacer un paseo en lancha por los manglares.

Tecolutla, Veracruz

Veracruz es uno de los destinos con playa más cercanos a la CDMX. Además de Tuxpan, otro destino ubicado a alrededor de 320 kilómetros es Tecolutla. Viajar hasta este destino toma unas 4 horas en auto o un poco más.

Uno de sus principales atractivos es su ambiente tranquilo, por lo que es ideal cuando solo quieres descansar. Asimismo, ofrece otras experiencias para los amantes de la naturaleza, como campamentos tortugueros, paseos por los manglares y el Museo Marino Comunitario.

Uno de los atractivos de Tecolutlason sus manglares Canva

Barra de Cazones, Veracruz

Al igual que Tuxpan, Barra de Cazones se encuentra a menos de 300 kilómetros de la Ciudad de México, lo que se traduce en un viaje en carretera de unas 4 horas.

Este lugar destaca por ser la unión del río Cazones con el mar del Golfo de México; por esa razón, no solo puedes encontrar playas doradas, sino que también puedes recorrer el río en kayak o bote, explorando sus manglares.

Un punto extra es que sus playas son poco concurridas, así que puedes visitarlas en temporada alta sin que se saturen. Además, ofrecen actividades como snorkel, buceo y otras que te permitan observar la fauna marina.

Costa Esmeralda, Veracruz

Esta playa está a aproximadamente 390 kilómetros de la CDMX, lo que se traduce en un viaje de entre 3 y 4 horas en coche. Al igual que Barra de Cazones, Costa Esmeralda te permite lo mismo hacer un paseo en río que disfrutar del mar o sus manglares.

Sus playas te recordarán al Mar Caribe, por su arena fina y color verde-azulado. El ecoturismo se ha convertido en su principal atractivo, con actividades como la liberación de tortugas y su parque Ciénegas del Fuerte, con manglares y una gran biodiversidad.

Costa Esmeralda recibe su nombre del color de sus playas Canva

Acapulco, Guerrero

Es imposible hablar de un fin de semana en la playa sin mencionar a Acapulco. Aunque la distancia de este destino guerrerense es mayor que la de las playas de Veracruz, sigue siendo un favorito.

Ubicado a casi 400 kilómetros de distancia de la CDMX y a un viaje de entre 5 y 6 horas, este destino ofrece de todo. Playas tranquilas y otras con un oleaje que permite surfear; deliciosa gastronomía, vida nocturna y una amplia oferta hotelera.

No importa si tienes una semana o solo un par de días; estas playas cerca de la CDMX son la opción perfecta para disfrutar unos días en familia, rodeado de sol, arena y mar.