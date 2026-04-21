Salir con niños en CDMX: opciones divertidas con comida y áreas de juego

Salir con niños representa también buscar lugares que combinen comida y diversión, para que el plan se vuelva mucho más sencillo… y memorable.

Así que si no tienes plan y quieres una opción donde tus hijos se entretengan, aquí te dejamos algunos espacios en la Ciudad de México donde toda la familia la pasa bien. Desde albercas de pelotas hasta videojuegos y áreas de juego, estos lugares son perfectos para una salida diferente.

Restaurantes con área infantil en CDMX

Ramma Terraza

Si te gustan los mariscos, este lugar puede ser una gran opción para disfrutar en familia. Aquí encontrarás una amplia variedad de platillos como sopas, pastas y ensaladas con productos del mar.

Lo mejor es que cuenta con una zona infantil, ideal para que los niños jueguen mientras esperan la comida o después de comer.

Ubicación: Av. San Jerónimo 393, CDMX

Ubicación: Av. San Jerónimo 393, CDMX Precios desde: $165 pesos

Chuck E. Cheese México

Este clásico lugar es perfecto si buscas diversión garantizada. Aquí encontrarás videojuegos, trampolines, simuladores, juegos de destreza, cabinas de fotos y mucho más.

Además, tiene opciones de comida como pizza, nuggets y snacks, ideales para recargar energía mientras juegan.

Uno de los mayores atractivos es que los niños pueden juntar tickets y cambiarlos por premios, lo que hace la experiencia aún más emocionante.

Ubicación: Sucursales en Patio Santa Fe, Miyana Polanco, Oasis Coyoacán y Fortuna Lindavista.

El Ocho Café Recreativo

Si prefieres un plan más tranquilo pero igual de divertido, este lugar es ideal. Aquí puedes comer mientras disfrutas de juegos de mesa como UNO y muchos más.

Este tipo de juegos no solo entretienen, también ayudan a desarrollar la concentración y el pensamiento lógico en los niños, además de fortalecer el vínculo familiar.

Ubicación: Av. México 111, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.

Pingomanía Adventure

Un espacio pensado totalmente para que los niños se diviertan. Cuenta con áreas de juego y un laberinto donde pueden explorar, correr y entretenerse por horas.

También ofrece opciones de comida como hot dogs, pizzas, pastas, ensaladas y postres como waffles, para completar la experiencia familiar.

Ubicación: Av. Coyoacán 331, Col. Del Valle, CDMX.

Monas Fun & Food

Aquí los niños podrán disfrutar de una gran área infantil de tres niveles, perfecta para que se diviertan al máximo.

Además, el menú incluye opciones como sopas, pastas, ensaladas y platos fuertes como hamburguesas y hasta flautas ahogadas de barbacoa.

Ubicación: Sucursales en San Ángel, Narvarte y Coapa

https://www.monasff.com/

Estas son algunas opciones ideales si buscas un plan donde tanto niños como adultos puedan disfrutar. Ya sea que prefieras juegos, comida o ambos, estos lugares ofrecen experiencias completas para salir de la rutina.